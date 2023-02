Suite aux nombreuses raisons pour laquelle il faut assurer sa trottinette électrique, vous êtes désormais décidé. Bien qu’il suffise juste de passer chez un assureur pour se souscrire, vous devez prendre en compte plusieurs éléments cruciaux. Outre que les paperasses administratives pour l’enregistrement, il faut également penser à l’état de votre trottinette électrique en question.

Les documents nécessaires à la souscription

Avant de passer à la souscription de votre assurance trottinette électrique, il faut vous munir de certains documents. L’assureur demande généralement des papiers administratifs et des documents concernant l’engin motorisé, comme lorsqu’on effectue un enregistrement d’assurance moto et auto. Ainsi, apportez les documents nécessaires à votre souscription comme vos papiers d’identité si vous êtes le propriétaire et le conducteur. Votre carte d’identité, votre permis de conduire et votre passeport sont utiles pour vérifier votre profil. Ces documents sont également importants pour remplir les formulaires.

Pour une première souscription à l’assurance, le souscripteur est tenu d’apporter sa vignette d’assurance sur la trottinette électrique. Il faut également une carte verte pour compléter les paperasses nécessaires. Toutefois, si vous avez déjà une assurance habitation, vérifiez votre situation concernant l’assurance responsabilité civile. Il sera moins important de se réenregistrer à nouveau si vous êtes couvert. Cependant, les établissements fonctionnent différemment. Il faut s’informer auprès de ces assureurs pour connaître la liste des documents demandés.

Les caractéristiques de la trottinette électrique

Outre que les paperasses nécessaires, il faut également penser aux différentes caractéristiques de l’engin motorisé. Le marché présent actuellement différents modèles de trottinettes électriques. On peut voir différentes puissances, autonomies, styles et anciennetés. Pour assurer la trottinette électrique, il faut également avoir des informations la concernant. Les assureurs prennent en compte la valeur de votre véhicule, soit le prix de la trottinette et le modèle. Si elle est de modèle récent, son assurance est estimé plus onéreuse.

Il faut également noter sa catégorie : gyropodes, monoroues, hoverboards, ou bien trottinettes électriques. Plus le véhicule est cher à son achat, plus il est coûteux de le protéger chez une assurance. Mais, cela dépend entièrement des établissements La plupart des assurances offrent des prix moins chers et plus accessibles. Toutefois, la valeur de la trottinette, l’ancienneté d’usage, la puissance et l’usage sont des éléments à prendre en compte pour assurer votre trottinette électrique dans les bonnes conditions.

L’ancienneté de la trottinette électrique

Une trottinette électrique peut être acquise dans sa version neuve ou sa version occasion. Si elle change de propriétaire, alors elle doit être enregistrée au nom du nouveau. Afin qu’elle puisse circuler sur la voie routière, il faut prendre en compte son ancienneté. Comme tout autre véhicule, l’état d’un neuf et d’une occasion sont très différents. Une nouvelle trottinette électrique nécessite moins de réparation et présente moins de dégradation. Contrairement à une ancienne trottinette électrique, son usage peut présenter de l’entretien fréquent.

Cependant, une assurance trottinette électrique ne se prend pas à la légère. Il faut se munir des documents nécessaires et des éléments d’enregistrement de l’engin. Les informations techniques sont également cruciales pour une assurance adaptée aux propriétaires. Même deux modèles similaires peuvent avoir une différence de tarif d’assurance trottinette électrique.