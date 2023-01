Si vous êtes un minimum observateur, vous avez dû remarquer que les rues de nos cités sont de plus en plus investies par des véhicules d’un genre particulier. Filant à vive allure dans tout l’espace urbain, en se faufilant presque sans un bruit dans les trafics les plus denses, les trottinettes électriques font désormais partie du paysage. Et en 2023, il y a fort à parier que les individus utilisant des trottinettes électriques pour un usage quotidien soient encore plus nombreux. Voici pourquoi.

La trottinette électrique ou la mobilité douce en marche

Chaque époque a ses propres préoccupations. La nôtre est tiraillée par de nombreuses tensions, mais s’il est une question qui semble accaparer les esprits de tout un chacun, c’est bien celle de l’écologie. En effet, les messages alarmants se multiplient de la part des scientifiques et la plupart des citoyens a pris conscience de la nécessité de changer ses pratiques au quotidien. C’est notamment pour cette raison que les individus choisissant les trottinettes électriques pour leur usage quotidien sont de plus en plus nombreux.

La trottinette électrique est en effet le moyen idéal pour décongestionner les grandes villes et assainir leur air saturé de particules fines. Leur moteur électrique permet en outre de parcourir ce fameux dernier kilomètre qui n’est pas toujours assuré par les métros ou les bus des villes. Pratique, ergonomique et facilement transportable, la trottinette électrique ouvre une nouvelle ère en matière de déplacement. D’autant que la trottinette électrique est aussi devenue « pop » et que l’on peut par exemple la customiser grâce à une boutique en ligne de pièces détachées comme Trott en Provence par exemple.

Des trottinettes électriques pour un usage quotidien

Un peu comme la cigarette électronique ou le smartphone, autres objets totems de notre société connectée, la trottinette électrique a en effet dépassé sa fonction première et fondamentale qui consiste en le transport des individus. Comme en témoigne le succès des boutiques de pièces détachées en ligne, les propriétaires de trottinettes électriques aiment désormais customiser leurs véhicules et optimiser leurs performances. Preuve que l’objet n’est plus un simple outil fonctionnel, mais bien un produit ostentatoire.

Utiliser des trottinettes électriques pour un usage quotidien répond à un besoin pratique, mais ces petites planches à roues et à moteur sont devenues plus que cela. On loue leurs qualités de rapidité, de simplicité d’usage ou de cohérence écologique, mais on apprécie aussi de pouvoir améliorer leurs performances, notamment en débridant son Segway Ninebot MAX G30 V2 par exemple pour filer toujours plus vite sur l’asphalte ! Mais au-delà du plaisir, c’est aussi pour des considérations plus pragmatiques que l’année 2023 est propice à l’achat d’une trottinette.

Pourquoi 2023 est l’année idéale pour se mettre à la trottinette électrique ?

Vous aurez sûrement remarqué que les tensions géopolitiques n’ont pas été aussi vives sur la scène internationale et surtout européenne depuis bien longtemps. En cause notamment, le conflit en Ukraine et es répercussions importantes sur le marché mondial. La montée des prix à la pompe pour les automobilistes a ainsi poussé de plus en plus d’individus à laisser leur voiture au garage et donc à la remplacer quand c’est possible par une trottinette.

Et le conflit semble s’enliser, ce qui devrait achever les derniers optimistes et les convaincre de passer à un moteur électrique pour leurs déplacements. En outre, l’été fut chaud et l’hiver affiche pour l’instant des températures douces. Trop douces. La prise de conscience du changement climatique est désormais inévitable et ceci devrait là encore orienter les usagers de la voirie à opter pour un mode de transport plus écologique. Alors pourquoi ne pas utiliser des trottinettes électriques pour un usage quotidien ?

L’avenir radieux de la trottinette

Toutes ces composantes, politique, économique et écologique de la situation mondiale actuelle semblent appeler un changement de paradigme rapide. En effet, nous savons désormais tous que notre modèle de société n’est pas viable à long terme et que la transition écologique doit être menée tambour battant. Le passage à une mobilité douce dans les années à venir est donc obligatoire et ce type de mobilité ne pourra faire l’impasse sur les trottinettes électriques pour un usage quotidien, notamment dans les villes.

En outre, il est évident que la trottinette électrique correspond parfaitement aux besoins des individus d’aujourd’hui. Au-delà de ses performances, de sa corrélation avec les besoins actuels et de sa praticité au quotidien, elle est aussi un objet fun et customisable, parfait pour répondre au besoin de singularisation des individus. D’autant qu’elle permet aussi de réduire la longueur des trajets jusqu’au bureau. Et quand on sait que désormais les individus ont tendance à inclure ces temps de trajet dans le calcul du temps de travail, on comprend tout l’intérêt porté à ce type de véhicule et on imagine facilement l’avenir radieux qui lui est promis !