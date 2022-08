Traiter les documents automatiquement est d’une grande importance de nos jours pour de nombreux professionnels et chefs d’entreprise en raison des multiples avantages qui en découlent. Toutefois, cela ne s’avère pas toujours facile à effectuer du fait du manque d’outils appropriés. C’est dans cette optique que de nombreux professionnels recourent à des logiciels tels que reciTAL. En quoi participe-t-il au traitement automatique de documents ? Découvrez trois importantes raisons pouvant expliquer l’adoption du logiciel reciTAL par certains professionnels.

La catégorisation des documents et mails selon le choix

L’un des premiers avantages qu’offre le logiciel reciTAL est la classification en temps réel des mails et documents de l’utilisateur. Ce dernier verra ainsi les workflows se mettre en marche automatiquement dans les outils de gestion et CRM. Il est possible de se référer à cette adresse pour en savoir plus sur le logiciel recital. En addition, le programme reciTAL effectue un entraînement de modèles. À ce niveau, il importe de préciser que cet entraînement low data se fait avec très peu de données.

En outre, le logiciel s’améliore constamment. À titre explicatif, l’utilisateur a la possibilité de signaler une erreur de classification d’un mail ou d’un document lorsqu’il est catégorisé. Ce faisant, le modèle s’en inspire et se corrige pour une meilleure utilisation ultérieure. Par ailleurs, il convient d’ajouter que le logiciel reciTAL dispose d’une interface intuitive et facile d’utilisation qui permet l’entraînement des modèles ainsi qu’une connexion simplifiée.

La sauvegarde de données dans tous les documents

Une autre raison considérable d’opter pour le logiciel reciTAL est que ce dernier permet la capture de toutes les données souhaitées dans les documents. En effet, qu’il s’agisse de pièces d’identité, de factures, de rapports ou même de devis, toutes les données pourront être capturées. De plus, tous les processus de capture pourront s’automatiser avec des modèles sur mesure. Ces derniers peuvent être utilisés, quelle que soit leur forme ou leur taille. Pour faciliter toutes ces opérations, il faut rappeler que la bibliothèque reciTAL est mise à la disposition de l’utilisateur.

D’un autre côté, ledit logiciel permet des extractions complexes pour certaines tâches plus sophistiquées. Parmi celles-ci peuvent se compter la reconnaissance et la lecture des tableaux sans oublier l’extraction des paragraphes. Pour remédier à la complexité des extractions, le programme propose un plugin d’extraction de tableaux et de paragraphes.

La facilité de recherche dans les bases documentaires

Un argument de taille qui motiverait tout professionnel à adopter définitivement le logiciel reciTAL est que ce dernier facilite la recherche dans les bases documentaires. De cette façon, il devient plus facile pour chaque utilisateur de reciTAL de répondre plus facilement aux clients. Outre cet aspect, il peut également procéder à l’analyse d’une grande masse de documents. Le plus gros avantage que tout ceci offre est que le recours aux experts internes diminue considérablement.

Pour des recherches encore plus prononcées dans les différentes bases documentaires, le logiciel permet d’accéder directement à la bonne page d’un document. En plus de valoriser les informations clés, il s’intègre aussi facilement aux processus métier.