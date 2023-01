Les crypto-monnaies ont fait une entrée remarquée dans le monde de l’investissement. Certains experts ont même osé la comparaison avec l’or en évoquant un eldorado numérique. Pourtant, le monde des cryptos n’est ni complètement sûr ni parfaitement régulé. Les arnaques et les pertes sont monnaies courantes et de nombreux scandales ont marqué la diffusion des Bitcoin, Ethereum et autres Litecoin. Mais heureusement, cet univers aux potentialités infinies est en phase de normalisation, notamment grâce à l’action d’acteurs impliqués comme Exodus Wallet. Voici donc une présentation de ce crypto wallet non custodial très apprécié des investisseurs en ligne.

Qu’est-ce qu’un crypto wallet non custodial ?

Un crypto wallet custodial est un type de portefeuille de crypto-monnaies pour lequel les clés privées sont stockées et gérées par une tierce partie, généralement une entreprise ou une institution, plutôt que par l’utilisateur lui-même. Cela signifie que l’utilisateur n’a pas la pleine possession de ses fonds, mais dépend de la société de garde pour gérer ses transactions et protéger ses fonds contre les vols ou les pertes. Les crypto wallets custodial sont souvent utilisés par les investisseurs institutionnels et les débutants dans le monde des crypto-monnaies, car ils offrent une certaine facilité d’utilisation.

Cependant, ils peuvent également être considérés comme moins sûrs, car ils dépendent de la sécurité de la société de garde et de la confiance que l’utilisateur place en elle. C’est pour cette raison qu’un crypto wallet non custodial comme exodus wallet est aussi populaire. Non seulement vous êtes certain de pouvoir récupérer votre argent avec ce partenaire, mais en plus vous pouvez travailler avec près de 240 actifs répartis sur plusieurs blockchains.

Exodus Wallet, un acteur incontournable des cryptomonnaies

Exodus Wallet est un acteur majeur dans le monde des crypto-monnaies en raison de sa facilité d’utilisation et de ses fonctionnalités avancées. Il a été lancé en 2015 par JP Richardson et Daniel Castagnoli, et a rapidement gagné en popularité auprès des utilisateurs de crypto-monnaies. Exodus Wallet est conçu pour les utilisateurs de crypto-monnaies de tous niveaux, avec une interface optimisée et simplifiée et une prise en charge de plus de 240 crypto-monnaies différentes.

Il est également très sécurisé, offrant des options avancées pour protéger les fonds contre les vols et les pertes, et ne nécessitant pas de données personnelles pour utiliser ses services. En outre, Exodus Wallet propose toutes sortes de fonctionnalités intéressantes pour les utilisateurs que nous détaillerons dans le dernier paragraphe. Mais la philosophie de cet expert peut se résumer en une simple phrase : mettre les crypto-monnaies à la portée de tous et donner au monde la possibilité d’investir en toute sécurité et avec un minimum de compétences.

Les atouts d’Exodus Wallet

Exodus Wallet est un portefeuille de crypto-monnaies pour ordinateur et mobile qui offre une variété de fonctionnalités pour gérer et sécuriser vos crypto-actifs. Il est conçu pour être facile à utiliser, même pour les débutants dans le monde des crypto-monnaies. On pourra ainsi s’y initier à l’usage d’un grand nombre de crypto-monnaies, y compris Bitcoin, Ethereum, Litecoin, ce qui permet aux utilisateurs de gérer tous leurs actifs en un seul endroit. Par ailleurs, la sécurité y est maximale et le site inclut une fonctionnalité de sauvegarde pour vous assurer de ne pas perdre vos fonds en cas de problème avec votre ordinateur ou votre appareil mobile.

La confidentialité est également une priorité de ce crypto wallet non custodial. Exodus Wallet ne vous demande ainsi jamais de fournir des informations personnelles pour utiliser ses services. En outre, il propose une interface utilisateur intuitive et facile à prendre en main, avec des graphiques et des informations sur les prix en temps réel pour vous permettre de suivre l’évolution de vos actifs. Enfin, la fonctionnalité d’échange de crypto-monnaies en interne permettra aux utilisateurs d’échanger rapidement et facilement des crypto-monnaies entre eux sans avoir à utiliser un acteur tiers. Pas besoin de vous tourner vers un serveur bare metal pour vos investissements, Exodus Wallet se charge de protéger vos actifs !