Le monde étant de plus en plus dépendant d’Internet, il est très courant d’entendre parler de technologies d’accès Internet et de réseaux de transmission de données. La connexion à large bande a connu un grand essor dans les quatre coins du monde. Les technologies xDSL se sont largement développées avec l’arrivée de la box ADSL, amenant la vitesse de connexion de 256 Kb/s à 20 Mb/s, grâce à la technologie ADSL2+. Quelques années plus tard, la nouvelle technologie VDSL2 a été présentée, avec des vitesses de transmission de plus de 40 Mb/s.

Box ADSL : qu’est-ce que l’ADSL et l’xDSL ?

Il existe plusieurs façons d’accéder à Internet et l’une des premières à avoir permis de fournir du haut débit a été la technologie ADSL. Il s’agit aussi de l’une des moins coûteuses à mettre en œuvre en raison de l’utilisation de la ligne téléphonique existante pour la transmission de données. De plus, l’investissement dans l’infrastructure et le câblage est moins important que d’autres technologies telles que la fibre. Aujourd’hui, il existe des variantes de cette technologie xDSL, à savoir : ADSL2 +, VDSL, et VDSL2.

La connexion Internet via ADSL se fait via un câble doté d’une paire de fils en cuivre. Ce type de connexion atteint ses limites de transmission si la distance entre la box ADSL de l’utilisateur et le DSLAM est trop longue. Il est important de noter que le DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) ne divise pas la bande passante entre les utilisateurs, si bien que si vos voisins utilisent la vitesse d’accès disponible à son maximum, cela n’affecte pas la qualité de la connexion Internet chez vous.

L’expérience acquise dans l’utilisation de l’ADSL a conduit au développement des technologies ADSL2 et ADSL2 +, qui permettent d’atteindre des débits supérieurs à 10 Mb/s, avec de nouvelles fonctionnalités et une interface plus conviviale pour l’utilisateur. La distance maximale supportée par la norme ADSL est de 5,5 km, selon l’équipement utilisé du côté du DSLAM et la box ADSL installée chez le client. Plus la distance entre la box de l’utilisateur et le DSLAM est courte, plus la vitesse est élevée.

Les avantages de l’ADSL+ par rapport à l’ADSL

En tant qu’une évolution inévitable de l’ADSL, l’ADSL2+ permet également l’utilisation simultanée de la ligne téléphonique et de la ligne Internet, puisque deux canaux différents sont utilisés par une même box ADSL. À ce titre, le plus grand intérêt de la norme ADSL2+ par rapport aux normes précédentes (ADSL et ADSL2) est sa capacité à assurer une meilleure protection contre les interférences et l’atténuation du signal.

D’autre part, l’ADSL2+ a connu un plus grand essor commercial par rapport à la technologie ADSL, avec une amélioration du débit de données. La technologie a permis d’ajouter de nouvelles fonctionnalités et d’améliorer les performances et l’interopérabilité, en plus de la prise en charge de nouveaux services et scénarios de déploiement. De plus, la box ADSL 2+ double pratiquement les vitesses ADSL, avec des débits jusqu’à 20 Mb/s en descendant et 1 Mb/s en ascendant.

VDSL2 : une technologie meilleure et une offre complète

L’évolution de la technologie xDSL et des box ADSL a conduit au développement des nouvelles normes VDSL (Very-High Bit Rate DSL), qui peuvent d’atteindre des débits toujours plus importants. La différence entre le VDSL et les précédentes normes ADSL, est l’utilisation de quatre canaux, assurant de bien meilleures performances. Le développement de la technologie IPTV et l’augmentation des vitesses via ADSL2+ et VDSL ont permis le lancement d’offres intégrées de téléphonie, Internet et TV.

Le VDSL a déjà un successeur plus rapide : VDSL2, qui assure des transferts jusqu’à 100 Mb/s. L’évolution des technologies xDSL vers des bandes passantes plus élevées, passe par le VDSL2, qui permettra d’offrir des vitesses 10 fois plus rapides qu’avec la box ADSL. Plusieurs projets de déploiements VDSL2 sont actuellement en cours à travers la planète, à la fois de manière isolée ou complétés par la fibre optique.