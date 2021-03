La pandémie de Covid 19 a induit de nombreux bouleversements sur la société en général et l’économie en particulier. On ne compte plus les fermetures de magasins dues aux restrictions sociales mais c’est surtout un profond changement dans les pratiques des entreprises qui constituera l’héritage pérenne de cette période de crise sans précédent. En effet, le numérique et ses outils ont permis à de nombreuses sociétés de poursuivre leur activité mais aussi d’enclencher la transition digitale nécessaire à la croissance de leur business.

Cette insertion du numérique dans les habitudes des entreprises n’est pas nouvelle. La dynamique est en effet lancée depuis plusieurs années mais la pandémie a donné un coup d’accélérateur à cette tendance. Pour collaborer à distance, les outils de conversation et de partage comme l’écran tactile interactif Easypitch se sont multipliés. On a également observé que certains secteurs ont profité de la crise pour prospérer et ceci est particulièrement vrai pour le secteur de la formation à distance. Explications.

La collaboration à distance, un outil au service de la performance

Les mesures de restriction sociales mises en place par le gouvernement pour lutter contre la propagation du virus ont permis de juguler l’épidémie mais elles ont également eu pour effet d’impacter durablement les entreprises. Celles qui n’ont pas su s’adapter sont condamnées à la fermeture tandis que celles qui ont pu inclure le numérique dans leurs pratiques s’en sortent bien mieux. Avec un outil comme l’écran interactif Easypitch par exemple, elles ont pu non seulement survivre mais aussi s’ouvrir les portes de l’économie de demain.

En effet, la collaboration à distance semble devoir devenir la règle dans de nombreux secteurs d’activité. Plus souple, plus adaptative et plus en accord avec les besoins des collaborateurs, cette méthodologie organisationnelle s’appuie sur les outils numériques pour faciliter le travail en commun à distance. Les équipes peuvent ainsi communiquer en temps réel, partager des données mais aussi interagir sur des supports communs.

De l’importance de l’écran tactile interactif en formation

La formation est certainement l’un des enjeux stratégiques de l’économie numérique. En effet, les entreprises d’aujourd’hui doivent faire face à une perpétuelle remise en question des savoir-faire liés à leur activité. Ceci est dû notamment à la prédominance de l’outil numérique dans les process contemporains. Par nature, l’informatique est une discipline en perpétuelle évolution et, pour rester compétitif, les sociétés ambitieuses se doivent d’actualiser régulièrement les compétences de leurs personnels.

D’autre part, la mobilité est caractéristique de notre société. Pour répondre avec précision à ces deux aspects connexes, il est donc indispensable d’organiser des sessions de formation en interne qui puissent être réalisées alors que les collaborateurs sont éloignés physiquement. Avec l »écran tactile interactif Easypitch, la distance s’efface et chacun peut participer aux séances de formation où qu’il soit, tout en ayant la possibilité d’intervenir directement sur le support de la formation.

L’écran tactile interactif Easypitch

Les outils de visioconférence classiques ont permis dans les premiers temps de la pandémie de maintenir le contact entre des équipes qui ne pouvaient se rejoindre dans un même local. Cependant, ces logiciels ont très vite montré leurs limites en termes d’interactivité. Si l’on peut y échanger facilement, il est impossible d’y partager facilement des supports visuels ou bien de travailler sur un tableau blanc partagé en temps réel. Des limites incompatibles avec une session de formation efficace.

L’écran tactile interactif Easypitch propose lui une réelle interconnexion entre les participants. En effet, il permet non seulement la communication visuelle et auditive mais peut aussi être le vecteur d’échanges de fichier sous un mode interactif. On peut par exemple y travailler de manière collégiale sur un même document et observer les changements en temps réel. On peut aussi prendre le contrôle d’un ordinateur éloigné pour faire une démonstration, des dessins précis ou même opérer des zooms ! Un outil complet donc au service de votre savoir-faire !