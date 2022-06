Le recrutement et la sélection du personnel sont pour toute entreprise un processus aussi important que complexe, qui exige beaucoup de temps et d’argent. Le département des ressources humaines a la responsabilité de définir l’avenir de l’entreprise en choisissant le meilleur profil pour occuper un emploi.

Mais cela implique non seulement de connaître les besoins de l’entreprise, mais aussi de mener des recherches approfondies, des entretiens, des tests, et surtout de garder un suivi efficace de chaque candidat. Heureusement, avec les progrès de la technologie dans le domaine des ressources humaines, tout est plus facile à condition d’utiliser les bons outils. Aujourd’hui, vous pouvez compter sur le soutien d’un logiciel de sélection du personnel.

Qu’est-ce qu’un logiciel de recrutement ?

Le logiciel de recrutement est un outil numérique qui gère et effectue une recherche et une sélection efficace des candidats, jusqu’à trouver les meilleurs talents pour votre entreprise. À cet égard, il est utile de savoir qu’au niveau mondial, le mode de recrutement le plus courant est celui des portails Internet relatifs aux offres d’emploi et des publications sur les réseaux d’emplois, bien que, ironiquement, ils sont enregistrés comme les canaux les moins efficaces pour le recrutement.

Alors, comment améliorer le processus de recrutement à l’aide d’un logiciel ? Comment fonctionne un logiciel de recrutement ? Cet outil gère chaque étape du processus de sélection, ce qui implique :

publication des offres d’emploi ;

lecture de CV pour effectuer un filtrage ;

réalisation d’entretiens et d’évaluations ;

suivi de chaque candidat.

Tout cela en fonction des préférences et des caractéristiques de chaque entreprise pour améliorer l’expérience du département et de chaque candidat.

Quels sont les avantages du logiciel de recrutement ?

Les services de gestion du personnel s’adaptent aux nouvelles technologies. En fait, des études récentes du Human Capital Institute, d’Oxford Economics et du Boston Consulting Group s’accordent à dire que l’une des tendances les plus pertinentes dans le domaine des ressources humaines pour l’année écoulée est « faire face à la numérisation des systèmes de ressources humaines qui facilitent la gestion agile et globale du capital humain en relation avec les processus et les affaires. » C’est pourquoi vous devez connaître les 4 avantages de la mise en œuvre d’un logiciel pour le recrutement et la sélection du personnel.

Gain de temps et de ressources

Un logiciel de sélection évalue les compétences en masse. L’automatisation de certaines tâches telles que la publication d’offres, la lecture de CV, la sélection et les entretiens permet de générer des processus plus efficaces, où en moyenne vous pourriez économiser 20% de temps et de ressources supplémentaires.

Amélioration de la prise de décisions

En étant en mesure de traiter un grand nombre de CV, le logiciel analyse et classe chaque candidat en faisant une sélection précise. Ces outils numériques ont un taux de prédictibilité élevé en ce qui concerne le comportement et la performance de chaque candidat, grâce à l’application d’évaluations validées qui assurent de meilleurs recrutements.

Processus personnalisés

Bien qu’il s’agisse d’un logiciel, chaque processus est personnalisé, car il intègre les exigences de l’entreprise. Ce qui garantit que chaque entreprise trouvera exactement ce qu’elle recherche.

Tous les processus en un seul endroit

Cet outil permet de concevoir et de réaliser le processus en un seul endroit, ce qui vous évite de sauter d’un portail à l’autre. Les informations sont stockées en ligne, ce qui donne à l’équipe la possibilité d’accéder à toutes ces informations, raccourcissant les temps de gestion.

D’autres avantages de ces systèmes sont une meilleure expérience du candidat, des bases de données mises à jour et une communication interne beaucoup plus fluide. Maintenant que vous savez ce qu’est un ATS en recrutement, n’hésitez plus et essayez cet outil dans votre entreprise !