La CPAM est un organisme de santé du service public Français qui peut vous être utile pour diverses raisons. En effet, votre Caisse d’Assurance Maladie vous propose différents services en matière de santé pour répondre au mieux à tous vos besoins. Découvrez donc comment gérer tous vos services de la CPAM dont vous dépendez.

Prendre contact avec un conseiller de votre CPAM

Pour vous permettre de gérer au mieux tous les services de votre CPAM, il vous sera possible de prendre contact avec un conseiller. Pour cela, obtenez le numéro de téléphone de la CPAM dont vous dépendez afin de pouvoir dialoguer avec un professionnel de cet organisme. Il vous répondra dans les plus brefs délais afin de satisfaire toutes vos demandes et de vous aiguiller à travers tous les services proposés par la Caisse d’Assurance Maladie. Ce numéro unique est disponible tous les jours de la semaine et vous pourrez également bénéficier d’un service de rappel gratuit. En effet, si aucun conseiller n’est pas disponible dans l’immédiat pour vous répondre, il vous rappellera dans les plus brefs délais et sans aucun frais pour vous. Ainsi, vous pourrez facilement obtenir toutes les informations utiles et nécessaires pour la bonne gestion de vos services santé afin d’en bénéficier sans tracas.

Se rendre sur le site de votre CPAM

Il vous sera également possible de gérer tous les services proposés par votre CPAM directement en ligne. En effet, en vous rendant sur le site d’Ameli.fr vous allez pouvoir accéder à différentes rubriques concernant vos remboursements, mais également les différentes prestations qui peuvent vous être utiles au niveau de votre santé. Pour pouvoir accéder à tous ses services, il vous faudra créer votre propre compte en renseignant toutes vos coordonnées personnelles, ainsi que votre numéro de Sécurité Sociale. Une fois votre compte créé, vous allez pouvoir gérer tous vos services directement en ligne, depuis votre téléphone portable, votre ordinateur ou encore votre tablette. Vous pourrez par exemple vous rendre dans la rubrique remboursements afin de pouvoir contrôler et gérer tous vos remboursements santé en temps réels. Frais médicaux, examens, visites chez le médecin ou un spécialiste, vous retrouverez avec précision le montant et la date des virements effectués sur votre compte bancaire. Vous pourrez également gérer vos indemnités journalières ou encore le versement de votre allocation d’invalidité ou de pension. Vous pourrez aussi avoir accès à tout ce qui concerne votre complémentaire santé et les différentes aides auxquelles vous pouvez prétendre. Enfin, il vous sera possible de connaître le montant des frais qui restent à votre charge et que vous devrez rapidement régler. Vous pourrez également consulter tous vos droits et toutes les démarches à entreprendre en fonction de votre situation afin de bénéficier de la CPAM. Ainsi, où que vous soyez et à n’importe quel moment de la journée ou de la nuit, vous pourrez facilement gérer tous vos services de la CPAM sans jamais perdre de temps et sans avoir à vous déplacer.