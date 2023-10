FxPro s’est imposé comme l’un des meilleurs courtiers du marché financier, affichant une note globale TU impressionnante de 9,29 sur 10. Classé 8e parmi les 349 entreprises figurant dans le classement, FxPro doit sa position élevée à une évaluation méticuleuse de plus de 100 critères et à un test d’ouverture de compte. Le courtier donne la priorité à l’accès au marché pour tous les traders, quel que soit leur niveau de connaissance et d’expérience, en offrant des conditions confortables et une assistance professionnelle à ses clients.

Un courtier licencié avec une large gamme d’actifs de trading

Enregistré en juillet 2006 à Chypre, FxPro opère avec succès dans plus de 170 pays, s’adressant à la fois aux particuliers et aux clients institutionnels. Le courtier détient des licences de régulateurs financiers réputés, dont la CySEC, la SCB des Bahamas, la FCA et la FSCA sud-africaine. Reconnu pour son excellence, FxPro a reçu plus de 85 prix, dont celui de la « Meilleure plateforme de trading Forex » et de la « Meilleure plateforme de trading ». FxPro est réputé pour offrir les meilleurs outils de trading et se targue d’une gamme variée d’actifs de trading.

Les traders peuvent accéder à plus de 70 paires de devises, à des contrats à terme et à des actions telles que Twitter, Apple et Google. Avec plus de 2100 actifs de trading, y compris des crypto-monnaies (sous réserve du type de compte), FxPro répond aux différentes préférences de trading. Les comptes cTrader offrent un ensemble d’actifs de base, tandis que les comptes MT4 et MT5 offrent l’ensemble complet. Les traders peuvent découvrir des informations supplémentaires sur le courtier en consultant la page FxPro review for 2023.

Avantages du trading avec FxPro – l’un des meilleurs courtiers MT4

Les experts de Traders Union ont découvert les avantages qui distinguent FxPro.Jetez-y un coup d’œil si vous voulez élever votre parcours de trading à de nouveaux sommets :- Protection unique contre les soldes négatifs pour les comptes réels, garantissant que le capital ne passera pas en solde négatif.- Assurance des fonds des clients par la participation à un fonds d’indemnisation des investisseurs.

Accès à des conseillers testés pour les traders débutants.

Un ensemble complet de services disponibles quel que soit le solde du compte.

Les détenteurs de comptes VIP bénéficient de gestionnaires personnels et d’un VPS gratuit.

Solide assise financière avec un capital social supérieur à 100 millions d’euros.

Comptes sans swap disponibles pour les traders islamiques.

Environnement de trading fiable soutenu par un département de formation et de recherche compétent.The other top MT4 Brokers for 2023

MetaTrader est fourni par la plupart des courtiers du classement des courtiers Forex de TU parce qu’il est fiable et facile à utiliser pour les traders de tout niveau d’expérience. Pour cet article, les experts de Traders Union ont sélectionné 10 best MT4 broker in the market:

MultiBank RoboForex Exness Tickmill VantageFX Forex4you IC Markets FxPro AMarkets Admiral Markets UK

MetaTrader Brokers: Comment choisir

Le choix du bon courtier MetaTrader est vital pour la réussite à long terme du trading. Bien que tous les courtiers figurant dans notre classement soient dignes de confiance et offrent les meilleures fonctionnalités, certains facteurs doivent être pris en compte au moment de faire votre choix.

1. Commissions et frais peu élevés : Recherchez un courtier dont les frais de transaction sont peu élevés, car ils ont un impact sur votre rentabilité globale. Comparer les frais entre les courtiers MetaTrader vous aidera à trouver l’option la plus rentable.

2. Rapidité d’exécution : La rapidité d’exécution des ordres est cruciale sur le marché dynamique du Forex. Optez pour un courtier dont la vitesse d’exécution est rapide afin d’éviter les pertes potentielles dues aux retards.

3. Faible spread : Le spread, c’est-à-dire la différence entre les prix d’achat et de vente, influe sur vos coûts de négociation. Le choix d’un courtier ayant un spread faible vous assurera des conditions de négociation plus favorables.

4. Possibilité de négocier de petits lots : Pour plus de flexibilité, optez pour un courtier qui permet de négocier de petits lots. Vous pourrez ainsi contrôler plus précisément la taille de vos positions.

5. Pas de frais d’inactivité : Évitez les courtiers qui facturent des frais d’inactivité, qui peuvent être inutiles. Recherchez un courtier qui ne vous pénalise pas en cas d’inactivité.

Conclusion

FxPro a obtenu une note globale TU élevée de 9,29 sur 10, ce qui en fait un courtier de premier plan sur le marché financier.Le courtier offre une gamme diversifiée d’actifs de trading, y compris plus de 70 paires de devises, des contrats à terme et des actions. Les traders bénéficient de caractéristiques uniques telles que la protection contre les soldes négatifs, des conseillers testés pour les débutants et un environnement de trading fiable.La prise en compte de facteurs tels que des frais réduits, une vitesse d’exécution rapide et l’absence de frais d’inactivité aidera les traders à faire un choix éclairé parmi les meilleurs courtiers MetaTrader 4.