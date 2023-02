Vous avez déjà rêvé de gagner de l’argent tout en faisant du sport ? En dehors des sportifs de haut niveau, une telle possibilité relevait encore récemment de l’utopie. Mais la société contemporaine évolue de manière toujours plus vertigineuse, à partir d’innovations constantes. Dans le domaine des cryptomonnaies les applications Move-to-Earn sont en passe de révolutionner le rapport que vous entretenez à votre corps, en vous proposant de gagner de l’argent grâce à lui.

Petit focus sur Fight Out, une application permettant de gagner des FGHT. Il est d’ores et déjà possible d’investir dans cette crypto en prévente.

Qu’est-ce que le Move-to-Earn et pourquoi Fight Out vient-il révolutionner le secteur ?

Le principe du Move-to-Earn est extrêmement simple. Il vise à rétribuer le sportif en fonction de ses performances. Pour cela, ce dernier se doit de télécharger une application et de se créer un avatar. Il est parfois nécessaire d’acheter des chaussures ou de payer pour l’avatar en question. Cette dépense fait alors office de coût de transaction. À partir de cet instant, en déclenchant l’application, un certain nombre d’objectifs à remplir vous sont proposés. Si vous réussissez, vous gagnez les récompenses correspondantes, souvent en cryptomonnaies, parfois en NFT.

L’application Fight Out, et sa crypto en prévente, le FGHT, viennent renforcer le côté ludique du processus en s’appuyant sur la création d’une chaîne de salles de gymnastique et de fitness grand standing. Si les premières salles verront le jour au Royaume-Uni, il faudra encore patienter un peu avant de les voir pulluler dans les villes françaises. Cependant, l’application Fight Out sera évidemment utilisable de chez soi pour permettre à tous de développer une activité physique de qualité.

Comment investir dans cette crypto en prévente ?

Il y a fort à parier que le FGHT sera un enjeu de spéculation intéressant à suivre dans les prochaines semaines et les prochains mois. Pour le moment, il est possible d’acheter des tokens de cette crypto en prévente, selon un principe simple : le prix pour un token évolue toutes les 12 heures en fonction de la cote de la crypto. Les préventes dureront jusqu’au 31 mars, à moins que 5 millions de tokens n’aient été émis, auquel cas l’opération s’arrêtera instantanément.

Il ne vous reste alors plus qu’à vous connecter avec le portefeuille de cryptomonnaies que vous aurez choisi parmi un large panel de possibilités. Une fois cette étape franchie, il est possible d’opter pour un moyen de paiement en prenant en considération que l’ETH et l’USDT seront disponibles pour conclure l’échange. Il est bien évidemment possible d’investir dans cette cryptomonnaie en utilisant les devises traditionnelles.

Une application addictive et bénéfique pour vous autant que pour votre portefeuille !

Le choix d’investir dans cette crypto en prévente sera peut-être un choix payant dans le sens où leprogramme d’activités physiques concocté par Fight Out paraît particulièrement efficace. S’entretenir dans une salle de fitness haut de gamme est déjà bien plus attractif que de le faire à l’extérieur ou devant un programme tnt dispensé à la télévision.

Mais la vraie force de Fight Out est d’accroître l’effet entraînant de l’ambiance d’une salle de sport en le couplant avec des listes d’exercices complètement personnalisés. Les objectifs à atteindre seront très finement adaptés aux capacités d’un individu, et par conséquent toujours réalisables. Pas de découragement, seulement de l’émulation : le développement d’une communauté d’utilisateurs permettra aux sportifs de se motiver les uns les autres dans leur quête de cryptomonnaies.