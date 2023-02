Ouvrir les portes d’une entreprise entraîne différents engagements. Le dirigeant de l’entreprise doit consacrer un budget important pour la protection de ses employés et de ses matériels. Sachez que la souscription à une assurance responsabilité civile professionnelle s’avère incontournable, voire obligatoire, pour certains acteurs dans différents secteurs d’activités.

Qu’est-ce que la RCP ?

La responsabilité civile professionnelle, plus connue sous l’acronyme RCP, désigne une assurance obligatoire pour les professionnels qui exercent des prestations à risque. Il s’agit d’une couverture qui indemnise les dommages causés par les personnels de l’entreprise, d’où les dirigeants et les salariés. Les dommages peuvent être matériels, immatériels ou corporels.

En principe, il faut savoir que la responsabilité civile oblige le responsable du dommage à procéder à une réparation, ou encore à verser des dommages et/ou intérêts. Ce qui est affirmé par l’article 1382 du Code Civil. Vous aurez ainsi à prendre vos responsabilités en cas de préjudice causé par vos employés.

Quels sont les avantages de la RCP ?

La RCP permet de couvrir les failles de sécurité de l’entreprise, notamment si vous entreprenez encore des travaux ou que vous n’avez pas encore adopté des mesures de sécurité strictes. Et ce, notamment si vous opérez dans des missions de services pour les clients : expertise-comptable, construction et décoration, assurance, voyage, soins médicaux, etc.

Les tiers bénéficient d’une indemnisation en cas de blessure, de destruction des biens ou encore de perte des chiffres d’affaires. Par exemple, si votre entreprise a mené des travaux de peinture et de pose d’une enseigne lumineuse d’un magasin, la boutique d’à côté pourrait porter plainte. Et ce, notamment si vous avez dérangé l’entrée des clients auprès de l’autre magasin. La couverture reste valable quelle que soit la nature du préjudice : faute professionnelle, imprudence, défauts matériels, etc.

Comment choisir son assurance RCP ?

Bien avant de souscrire à une assurance RCP, il est important d’évaluer les risques liés à votre métier. Par exemple, si vous allez monter un restaurant, sachez que les clients pourraient attaquer votre enseigne en justice en cas d’intoxication alimentaire ou de blessures après une chute sur un mobilier dégradé. Quant aux fournisseurs, ils exigent certainement des dommages en cas d’annulation brusque de vos commandes. Vous pourrez ensuite avoir une idée sur les exigences à considérer lors du choix de la compagnie d’assurance.

Le meilleur assureur devrait être conscient de votre profil. Vous avez intérêt à découvrir les procédures nécessaires en cas de dommages causés à un tiers. Le plafond d’indemnisation se révèle également d’une grande importance. Il est conseillé de solliciter des informations complètes mais aussi demander un devis personnalisé auprès de quelques enseignes.

En même temps, pensez à souscrire à une assurance multirisque professionnelle pour compléter votre responsabilité civile professionnelle. Vous profiterez à la fois de quelques couvertures intéressantes : garantie des biens et locaux professionnels, garantie véhicule, protection juridique et garantie perte d’exploitation. Vous n’aurez plus à supporter seul les dégâts matériels ainsi que les affaires juridiques contre votre société.