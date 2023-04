Professionnel ? Besoin d’une nouvelle façon virtuelle de montrer ce que vous proposez ? Découvrez Google Street View pour les pros ! Cet article explique comment cette technologie de visite virtuelle aide les pros à attirer plus de futurs clients en ligne. Voyez comment virtualiser votre entreprise à 360° sur Google Maps !

Aujourd’hui, la prise de vue 360 et la réalité virtuelle sont au cœur de l’industrie touristique et commerciale. Ce programme de Google permet de virtualiser l’intérieur et les extérieurs des lieux, connus sous le nom de visite virtuelle Google Street View, est un excellent moyen pour les professionnels de présenter leur entreprise à un public plus large avec leur fiche d’établissement Google My Business. Cette visite virtuelle est un outil marketing indispensable pour les établissements qui souhaitent améliorer la visibilité de leurs produits et services ainsi que les positions de leur site Internet. Les utilisateurs peuvent facilement accéder à cet outil via Google Map et parcourir avec les flèches de navigation la visite virtuelle de l’établissement en quelques clics seulement, ce qui permet de convertir les clients potentiels. Mais quels sont les avantages de cette visite virtuelle pour les professionnels et comment peuvent-ils réaliser les prises de vues 360 et s’inscrire sur Google Maps pour en profiter ? Nous allons explorer ces questions dans cet article.

Qu’est-ce qu’une visite virtuelle Google Street View Pro ?

Vous connaissez certainement le Street View de Google pour parcourir les rues à 360°, cela permet de repérer les axes de circulation, les routes, les façades, les possibilités de parking, etc. Les particuliers utilisent très souvent Street View pour préparer leurs sorties en vue d’un achat ou de se rendre sur un lieu de loisirs ou de service. Une visite virtuelle Google Street View c’est la même fonctionnalité, mais pour l’intérieur et les extérieurs des établissements professionnels. Google propose ces visites virtuelles depuis 2012 en France. Ce programme permet à l’internaute de visiter à distance de manière virtuelle à 360° les commerces, boutiques, restaurants, et toute sorte d’établissements professionnels sur leurs ordinateurs, tablettes et smartphones. Les gérants de ces nombreuses entreprises ont fait virtualiser à 360° leur établissement pour communiquer sur le coeur de leur business et obtenir aussi plus de visibilité. Cette visite Street View est accessible via l’outil Google Maps et est visible dans tout l’écosystème de recherche Google.

Cette visite virtuelle Google peut offrir plusieurs avantages aux utilisateurs, notamment la possibilité de découvrir un lieu avant d’y aller ou de planifier une visite sur place. En outre, cette visite Google est plus impactante que la visite 360 traditionnelle, car elle bénéficie d’une visibilité hors norme et apparait dans l’ensemble des recherches sur Google et Maps. Elle permet depuis Google de promouvoir des entreprises régionales ou des destinations touristiques grâce à la visite virtuelle de Google.

L’inscription sur Google Maps permet également aux entreprises de présenter leur point de vente ou leurs locaux, ce qui peut être très bénéfique pour les clients potentiels. En somme, la visite virtuelle Google Street View est un excellent outil pour découvrir et promouvoir de nouveaux endroits à travers le monde.

Les visites virtuelles Google Street View sont donc des visites à 360° de n’importe quelle entreprise. Pour rejoindre le monde virtuel, les entreprises ont besoin d’une fiche Google My Business ou Google Business Pro et de faire appel à un photographe agréé Google. Il est recommandé de faire appel à une entreprise spécialisée dans la réalisation de visite virtuelle Google, car ce sont des photographes professionnels expérimentés qui sont agréés par Google qui virtualisent les établissements pros. Ils connaissent et maitrisent les normes et les règles de Google pour la capture de photos à 360° Street View. Ces panoramas sont placés précisément sur la carte Maps et utilisés pour faire une constellation avec des connexions entre les photos 360 rendant possible la navigation interactive sur Street View.

Les futurs clients peuvent explorer votre entreprise avant de prendre la décision de visiter ou d’acheter chez vous. Les visites virtuelles Google Street View améliorent l’expérience client de votre établissement et sa visibilité. Du reste, elle permet aux clients de trouver plus facilement votre entreprise sur Google Maps. C’est aussi un excellent support de recommandations pour vos clients ambassadeurs qui dispose d’un outil valorisant pour parler de votre établissement.

Pourquoi la visite virtuelle Google Maps est-elle importante pour votre établissement ?

Une visite virtuelle Google est un excellent outil pour toutes les entreprises recevant du public. Cela peut aider à la visibilité, à l’engagement et aux conversions. Elle permet aux gérants d’établissements de réaliser une visite virtuelle Google après une inscription sur Google Maps et Google Business Profile.

Cela permet aux internautes d’obtenir des informations sur votre entreprise avant de s’y rendre physiquement. C’est particulièrement utile pour les professionnels de l’hôtellerie et de la restauration. La visite virtuelle capte l’attention des clients potentiels et les rend plus susceptibles de venir sur place.

Avec une visite virtuelle à 360 degrés Google, les internautes vous trouvent plus facilement. Celle-ci vous démarque de la concurrence et augmente l’attractivité de votre établissement. Cela signifie plus de conversions de clients potentiels.

La visite virtuelle Google Maps est donc importante pour votre établissement, car elle permet de créer une expérience immersive en ligne pour vos clients potentiels. En effet, en effectuant une visite virtuelle de votre établissement sur Google Maps, les visiteurs peuvent découvrir l’intérieur et l’extérieur de votre établissement avant de le visiter en personne. Cela permet aux utilisateurs distants de se rapprocher de votre entreprise et peut être un atout très intéressant pour des clients qui se trouvent loin de votre établissement ou qui ne peuvent pas se déplacer physiquement. Cela peut également être très utile pour vous, car vous pouvez partager cette visite virtuelle personnalisée et l’intégrer sur votre site Internet. Elle figure nativement sur votre fiche d’établissement Google et vous pouvez la partager sur vos réseaux sociaux ou tout autre type de support en ligne, ce qui peut potentiellement attirer plus de clients vers votre établissement. En somme, la visite virtuelle est un outil de marketing efficace pour votre entreprise grâce à son potentiel de transformation de la visite virtuelle en visite physique.

Google Business View facilite également le référencement et l’engagement des plateformes sociales. Il fournit des options de contenu pour les sites Web et les plates-formes numériques telles que les publications ou les histoires Instagram. Les visuels immersifs comme les panoramiques 360 photographiques attirent plus de visiteurs . La mise à jour de vos contenus sur différentes plateformes médiatiques vous donne plus de contrôle sur la visibilité de votre marque et améliore la prise de décision des clients.

En résumé, avoir une visite virtuelle de votre établissement avec une bonne qualité d’image et une couverture complète permet aux entreprises de se démarquer, d’augmenter leur score SEO et d’améliorer l’engagement client. Cela garantit des taux de conversion plus élevés. La vue d’entreprise de Google (ou virtualisation Google), via les visites virtuelles à 360° est donc le moyen idéal pour y parvenir.

Le professionnel de la visite virtuelle : le photographe agréé Google Trusted

Le photographe agréé Google Trusted est le professionnel de la visite virtuelle Street View. Il a pour mission de créer une visite virtuelle valorisante pour les établissements professionnels souhaitant être visibles et présents sur Google et Google Maps. Il offre les meilleures perspectives de référencement à la fois sur le référencement local que sur le SEO de contenu.

Il est l’interlocuteur idéal pour toute entreprise qui souhaite sa visite virtuelle Google afin de mettre en avant les produits ou services qu’elle propose. C’est un photographe indépendant certifié par Google pour la création de la visite virtuelle Street View Pro.

Par exemple, un restaurant ou un hôtel ayant une visite virtuelle aura plus de chance de convaincre un potentiel client de le visiter.

En plus de la visite virtuelle, le photographe peut également réaliser une série de photographies professionnelles dites POI ( pour point d’intérêt) que vous pourrez utiliser sur votre site web et vos plaquettes commerciales. Quels avantages pour les établissements ? La réalisation d’une visite virtuelle leur permet de se démarquer de la concurrence, de gagner en visibilité sur Google Maps et Google Earth, et de proposer une expérience unique et originale à leurs clients. Google propose ainsi aux établissements de travailler avec un photographe agréé Google Trusted pour la réalisation de la visite virtuelle qui sera directement intégrée à leur fiche Google Business Profile.

Un photographe certifié Google peut accorder à votre entreprise des avantages indéniables et des moyens de la promouvoir. Il a suivi une formation approfondie en assurance qualité lors du tournage de visites virtuelles pour Google. Cependant toutes les visites virtuelles Google ne se valent pas et mieux vaut faire appel à un photographe chevronné et expérimenté avec des centaines de réalisations à son actif.

Google offre l’hébergement des images 360° sur ces serveurs ce qui permet un retour sur investissement facile pour les professionnels qui ne payent que la réalisation de leur visite Street View Pro auprès du photographe agréé.

De plus, ces experts de la visibilité sur Google peuvent vous aider dans la gestion de votre fiche Business Profile pour afficher les coordonnées, les heures de travail et d’autres données avec des attributs personnalisés.

L’utilisation d’un photographe certifié Google signifie qu’il n’est pas nécessaire d’embaucher des concepteurs ou des programmeurs Web – les fonctions sont déjà intégrées dans les tâches du professionnel.

Quel investissement pour une visite virtuelle 360 Google Street View ?

Investir dans une visite virtuelle Google Street View est le moyen idéal pour faire évoluer votre entreprise, car c’est une façon attrayante d’attirer les clients et de leur montrer ce que vous avez à offrir.

Les coûts dépendent de nombreux facteurs tels que la taille des locaux, la qualité de l’image et le temps de postproduction ainsi que de l’expérience et de l’expertise du photographe. Il faut compter entre 500€ et 1500€ selon la taille de l’établissement et la qualité de la réalisation. Mais cet investissement est très vite rentabilisé et vaut vraiment la peine. Vous obtiendrez une visibilité sur Google Maps, mettrez en valeur des produits ou services uniques et offrirez aux clients des visuels auxquels ils peuvent faire confiance.

Il est préférable de miser sur la qualité de réalisation que sur le prix, car votre visite sera visible pour de nombreuses années. Si vous opter pour un photographe inexpérimenté proposant un tarif très bas, il y a fort a parié que la réalisation sera bâclée, ce qui ne valorisera pas votre entreprise et n’aura pas les retours attendus. Comme dans beaucoup d’autres professions, les moins chers sont rarement les meilleurs.

Améliorez le référencement local avec une visite virtuelle Google My Business

L’intégration de Google Street View peut augmenter la visibilité du site Web d’un professionnel. L’utilisation de la technologie Street View rend l’entreprise plus visible par les internautes dans leurs recherches. Votre entreprise se démarque de la concurrence et obtient plus de trafic web. Vous pouvez créer des liens vers votre visite virtuelle et les partager afin d’amplifier votre visibilité.

Les entreprises enregistrées sur Google Maps 360 obtiennent des liens croisés avec leur fiche GMB. Cela intègre le site Web avec la visite virtuelle. Les entreprises bénéficient alors d’un meilleur référencement et d’un meilleur positionnement du site web.

L’ajout d’une visite virtuelle est bénéfique pour tout professionnel. Cela augmente rapidement les efforts de référencement local . Il tire parti de différentes plates-formes pour atteindre une portée maximale et gagner en visibilité .

Convaincre et attirer de nouveaux clients avec une visite virtuelle de Google

Les propriétaires d’entreprise peuvent utiliser la technologie de pointe de Google pour attirer de nouveaux clients. Grâce aux visites virtuelles , ils peuvent montrer l’intérieur d’un bâtiment, locaux professionnels ou de vues extérieures de leur établissement. Cela les aide à démontrer la qualité de leur proposition de produits ou de services et à convertir les prospects en clients.

Offrir une visite virtuelle pourrait aider à convertir plus rapidement les prospects qualifiés . Il donne une représentation fidèle des services ou des produits et fidélise votre clientèle existante.

Les fonctionnalités spéciales de la visite virtuelle 360 de Google , telles que le » Street View Pro« , facilitent la navigation et l’exploration dans les bâtiments professionnels. Les images des points de vue intérieurs fournissent des informations complètes sur chaque pièce et local.

Les visites virtuelles Google sont idéales pour les entreprises . Ces dernières peuvent gagner du terrain sur leur marché cible et avoir un avantage sur la concurrence en termes d’apparence et de qualité du service client affiché sur les cartes satellites avec Google Maps.

Quels établissements bénéficient de leur visite Google Street View 360° ?

Avoir une visite virtuelle sur Google Maps permet aux clients de visiter virtuellement votre entreprise avant même qu’ils ne mettent les pieds dans vos locaux . Cela leur donne la possibilité de vérifier si c’est le bon endroit pour eux. Il présente également de grands avantages en matière de référencement, ce qui conduit à plus de clients potentiels. En résumé, les visites virtuelles sont incroyablement bénéfiques pour les professionnels qui reçoivent des clients via un établissement physique.

Restaurants

Hotels

Boutiques & Commerces

Bars & Cafés

Espaces de travail & Coworking

Ecoles & Campus

Concessions automobile & camping car

Salle de Sports et de Loisir

Théâtre et salles de spectacles

Agences (Banque, assurances et autres services)

Professions de santé & centre médicaux & laboratoires

Coiffeurs & bien-être & salon d’esthétique &soin du corps

Le Street View pour les Pros s’adresse à toutes les entreprises qui reçoivent leurs clients dans leurs locaux. C’est un service de Google qui propose aux entreprises ayant besoin de visibilité de réaliser leurs visites virtuelles.

Les établissements professionnels virtualisés sur Google ont constaté une augmentation considérable des ventes et des visiteurs. Après avoir investi dans ces Street View pour les entreprises, ils ont profité de cette indexation spécifique. Ces expériences à 360 degrés peuvent être vécues par vos futurs clients, quel que soit votre secteur d’activité.

Enrichissez votre visite Google pour augmenter le taux de conversion de votre visite virtuelle

La visite virtuelle Google Street View enrichie est une version améliorée de la visite Google. C’est une version personnalisée qui affiche des informations contextuelles, des photos, des vidéos et des visuels qui donnent aux prospects des informations bien plus complètes sur les produits et services. Les menus et l’interface interactive permettent de naviguer avec plus de clarté et améliorent encore l’expérience des utilisateurs. C’est plus efficace qu’une simple visite Google de base. Les perspectives d’enrichissements sont multiples, plans, sons, pistes audio description, formulaires, il existe de nombreuses options qui offrent une expérience immersive bien plus impactante que la visite Google simple. Vous pouvez découvrir quelques exemples de visites virtuelles enrichies pour vous en rendre compte par vous-même.

La visite virtuelle enrichie améliore votre visibilité dans les moteurs de recherche et sur le web . Cela signifie que les prospects ont une meilleure compréhension de ce que vous proposez. Ils obtiendront des visuels attrayants au lieu de texte brut et d’images.

La visite virtuelle enrichie est également considérée par Google comme un contenu de très haute qualité et donc bénéficie d’une excellente indexation et d’un très bon positionnement. Les visiteurs les parcourent pendant de nombreuses minutes avec de nombreuses interactions, ce qui est une preuve de qualité pour le moteur de recherche.

Vous pouvez personnaliser votre visite Google Street View à l’image de votre entreprise : couleurs, logo, ligne éditoriale, éléments interactifs, etc. Cela augmente l’engagement, car les prospects explorent votre entreprise tout en s’informant sur votre activité. Ce type de visite virtuelle améliore considérablement le taux de conversion de votre site web.

Questions fréquemment posées

Quels sont les avantages de la visite virtuelle Google Street View ?

La visite virtuelle Google Street View offre une gamme d’avantages aux professionnels, notamment une visibilité accrue pour leur entreprise, un meilleur engagement des clients et une expérience immersive pour les clients. Cela aide également à créer une expérience interactive pour les clients, en leur offrant une vue à la première personne de l’aménagement et des installations d’une entreprise.

Comment une visite virtuelle Google Street View peut-elle contribuer à accroître la visibilité ?

Une visite virtuelle Google Street View permet à une entreprise de présenter son emplacement sur Google Maps, aidant ainsi à attirer des clients qui n’en auraient peut-être pas eu connaissance autrement. Elle apparait sur les recherches ciblées sur Maps et Google et fait partie de l’identité Google business de l’entreprise. Elle capte l’attention et retient plus longtemps les internautes sur le site Internet qui la diffuse. Elle se partage facilement sur les réseaux sociaux.

Quels sont les avantages d’une visite virtuelle Google Street View pour les clients ?

Une visite virtuelle Google Street View offre aux clients une expérience immersive qui leur permet d’explorer l’emplacement et les installations d’une entreprise dans le confort de leur foyer. Cela permet également aux clients de mieux comprendre à quoi s’attendre lorsqu’ils visitent l’entreprise en personne, ce qui contribue à renforcer la confiance et à fidéliser la clientèle.