Ces dernières semaines, la crise a profondément changé la consommation des gens et la communication des marques. Confinés chez eux, les consommateurs ne sont plus soumis aux publicités habituelles dans les rues, les centres commerciaux, etc. Même le bouche à oreille est fortement réduit par la distanciation sociale. C’est pourquoi les entreprises doivent apprendre à communiquer différemment pour réussir à toucher leur audience à distance. Les réseaux sociaux peuvent aider la vôtre à atteindre cet objectif. Notamment, nous avons rassemblé pour vous 4 astuces pour bien communiquer sur Instagram.

1. Mettez en place une Gift Card

Premièrement, Instagram donne la possibilité aux entreprises de mettre en place une carte cadeau. Cette option permet aux internautes de soutenir une marque en achetant une carte cadeau directement dans l’application. De cette façon, vous bénéficiez de liquidités immédiatement, pour des commandes qui ne seront passées que plus tard.

Allez donc dans votre profil professionnel Instagram et configurez le service de Gift Card auprès d’un des partenaires disponibles (Square ou Kabbage). Attention, vous devez être en conformité avec les règles de monétisation pour les partenaires. Puis ajoutez le lien du site e-commerce sur lequel la carte cadeau pourra être utilisée.

2. Montrez que vous agissez sur Insta

Ensuite, il est important de montrer que vous participez à l’effort de crise. Votre entreprise peut contribuer de bien des façons, qu’il s’agisse d’aider les organismes qui en ont besoin ou tout simplement de prendre soin de ses propres clients et employés.

Quelles que soient vos actions, communiquez-les clairement sur Instagram. En ces temps difficiles, votre audience n’a pas envie de voir des opérations commerciales. Elle a besoin de soutien, de solidarité et d’encouragements.

Concrètement, vous pouvez fournir à vos collaborateurs travaillant sur place des masques de protection personnalisés à vos couleurs. Vous pourriez même faire un don au personnel soignant, qui se bat chaque jour pour les malades. Par exemple, offrez des bouteilles d’eau personnalisées au personnel de l’hôpital de votre ville. Pour ce faire, allez sur le site de Maxilia et optez pour un design avec un message de remerciement / encouragement. Enfin, publiez sur votre compte Instagram une photo des personnes utilisant vos cadeaux personnalisés.

3. Les hashtags du moment

Instagram, c’est aussi une question de hashtags. Pour être plus visible et toucher au mieux votre audience, il est important d’utiliser les hashtags adéquats. En période de confinement, les plus populaires sont les fameux #StayHome, #StayAtHome, #RestezChezVous, #ResteChezToi ou encore #SenSortirSansSortir.

Pour renforcer votre message, pensez à utiliser le sticker spécial « Stay Home » d’Instagram sur vos photos et dans vos stories.

4. Interagissez pour réussir sur Instagram

Aujourd’hui plus que jamais, les gens recherchent de la proximité, du contact humain (même virtuel). C’est ce que vous pouvez leur offrir via Instagram. Prenez donc le temps d’interagir avec vos abonnés. Publiez au quotidien (photos, stories et IG TV), répondez aux commentaires et messages directs, proposez des sondages, organisez des lives, etc.

N’hésitez pas à partager les coulisses de votre activité actuelle pour renforcer la proximité avec votre public. Et en suivant ces astuces, vous réussirez à maintenir et renforcer votre lien avec votre audience sur Instagram.