Plus de 90 % des clics sur les moteurs de recherche s’effectuent sur la première page de résultat. Les propriétaires de site web ont donc tout intérêt à se positionner parmi les résultats de la première page pour espérer obtenir des prospects. Tout en sachant que ces mêmes 90% sont presque entièrement répartis sur les 3 premiers résultats s’affichant en première page des moteurs de recherche. Ainsi, faire un audit SEO de son site internet est essentiel. En effet, l’analyse SEO une stratégie permettant de connaître les améliorations à effectuer sur ce dernier pour lui permettre de remonter dans les résultats de recherche. Découvrons en plus sur l’audit SEO.

L’audit SEO en quelques mots

L’audit ou analyse SEO est une procédure visant à déterminer l’état global d’un site web. Cette analyse de site internet retrace le cycle de vie du site ainsi que les points positifs et négatifs constatés au moment de l’analyse. La procédure peut prendre environ deux minutes si vous utilisez un outil d’audit SEO en ligne tel que celui disponible sur le site de Get Ranking . En effet, cette agence de référencement SEO a souhaité rendre l’analyse de site internet accessible à tous et à donc intégré un logiciel d’audit SEO gratuit sur son site internet.

L’analyse porte alors sur différentes informations telles que les backlinks, les balises meta description, le temps de chargement des pages, votre référencement actuel, votre présence sur les réseaux sociaux, vos mots-clés, … Soit tout un ensemble d’éléments déterminant pour le référencement naturel de votre site web.

Les 3 axes principaux d’une analyse SEO

Une analyse SEO ou une analyse de site internet repose sur 3 principaux axes et permet l’analyse d’un site web dans sa globalité dans le but de faire ressortir les points à améliorer :

la technique utilisée pour la conception du site comme le maillage interne, le design du site et les erreurs 404 ;

le contenu incluant la qualité rédactionnelle, la pertinence des informations, le format et la qualité des images ou les metas descriptions ;

le SEO off-site s’appuyant sur la réputation du site auprès des médias sociaux.

Les enjeux d’une analyse SEO de site internet

Voici les enjeux principaux de l’analyse SEO.

Un meilleur référencement

Seul un audit SEO permet de déterminer les failles de performances à l’origine du mauvais positionnement d’un site internet dans les résultats de recherche. Un site bien référencé jouit d’une meilleure indexation. Les bugs rencontrés sur un site web sont visibles au cours d’un audit SEO. C’est la résolution de ce genre de problème qui permet d’améliorer la qualité du site auprès des moteurs de recherche.

Un trafic plus important

Un site affichant des bugs verra son trafic baisser. La réalisation d’une analyse SEO permet d’y remédier afin de faire grimper le trafic du site. Avoir du trafic est important pour réussir à vendre des produits et des services. C’est également indispensable pour obtenir un ROI, ou retour sur investissement, correct. De plus, le trafic permet de renforcer la pertinence d’un site et donc, son positionnement dans les moteurs de recherche.

Une analyse SEO aide à avoir du trafic durable en palliant les points négatifs pouvant rebuter les internautes, comme par exemple un temps de chargement trop long. A savoir qu’un temps de chargement qualifié de “long” représente environ 2 à 3 secondes d’attente.

Une meilleure notoriété

La notoriété d’un site web repose essentiellement sur la qualité de son contenu et l’expérience utilisateur (UX) qu’il propose.

La réalisation d’une analyse de site internet aide à se construire une bonne réputation sur la toile et auprès de ses clients ou prospects. Ce qui aboutit à une meilleure reconversion et des ventes plus conséquentes.