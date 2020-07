Diagramme de liens, carte d’intelligence, carte de pensée, carte associative, mind map, carte mentale. Tous ces termes indiquent un moyen de fixer le processus de pensée, le plus semblable à la façon dont les pensées et les idées naissent et se développent dans notre cerveau. Découvrez par la suite la façon de maîtriser les compétences de la cartographie mentale.

Pourquoi avez-vous besoin de cartes mentales

Vous avez utilisé des plans, des listes et des notes des milliers de fois, non? Et très souvent, quelque chose en eux semble faux. Il suffit de penser à quelque chose de plus difficile que d’enfoncer un clou dans le mur et les problèmes commencent. C’est comme si quelque chose vous restreignait, vous retenait, interférait, contredit le processus même de la pensée. C’est comme ça.

Les idées grandissent et se développent de manière non linéaire. Une pensée donne lieu à un certain nombre d’autres, plus étroites et liées à un aspect particulier du problème à résoudre. Notre pensée est radieuse. Nous pouvons développer n’importe quelle idée presque sans fin dans toutes les directions.

Commençons par les bases. D’une manière ou d’une autre, en réfléchissant, nous partons d’un problème fondamental, clé, sujet de réflexion – un sujet central. Ce sujet doit être clairement défini et enregistré. La pensée rayonnante non linéaire nécessite l’abandon des listes et des séquences. Essayons de tout enregistrer autour de l’objet central de réflexion.

L’idée clé donne lieu à plusieurs grandes, dont chacune, à son tour, se développe, se concrétise sous la forme de plus petites encore. Toute petite pensée est liée à une autre plus globale. Marquons simplement ces connexions avec des lignes, ajoutons un composant plus graphique.

Qu’est-il arrivé? La carte même des pensées, l’une des options que Tony Buzan a promues il y a de nombreuses années. En fait, la visualisation du processus de pensée est utilisée par les gens depuis plus de cent ans, et la carte mentale n’est que l’un des moyens les plus simples et les plus universels d’affichage.

Quels outils choisir

Papier

En théorie, la carte mentale a besoin de beaucoup d’espace. La feuille A4, très probablement, ne sera pas suffisante. Acheter un A3 et l’emporter avec vous n’est pas une bonne idée, et utiliser uniquement votre table confortable pour la cartographie mentale ne correspond pas aux réalités de la vie: les pensées nous visitent partout.

De plus, il est plus difficile d’apporter des corrections à la carte papier des pensées. Et vous devrez souvent changer les connexions et les niveaux d’idées.

Logiciels et applications mobiles

Les cartes mentales numériques sont plus fonctionnelles. Ils compensent les défauts individuels de l’écriture des mains du penseur. Les cartes de réflexion numériques éliminent également le besoin de transporter un ensemble de stylos ou de crayons de couleur et vous permettent d’attacher «magiquement» des données supplémentaires aux cartes.

Idéalement, le programme devrait fonctionner sur plusieurs plateformes afin que vous puissiez travailler avec vos pensées n’importe où: à la maison, au bureau, dans le métro et à la campagne. L’ensemble de l’application pour un smartphone ou une tablette (ou une version mobile du site normalement créée), ainsi qu’une version web, seront au minimum suffisants.

Les applications mobiles peuvent être utiles pour corriger les «idées les plus importantes» jusqu’à ce qu’elles aient disparu de la mémoire, mais il est toujours difficile de parler de la cartographie mentale à part entière à partir d’un smartphone ou d’une tablette, pour cela vous avez besoin d’un logiciel de carte mentale pour l’ordinateur.

En quoi consistent les cartes mentales?

Les idées de cartographie mentale nient toute formalité. Quelqu’un dessine des cartes de pensées à gauche et à droite, quelqu’un de haut en bas, quelqu’un « le soleil ». Votre tâche est d’apprendre à garder une trace compréhensible de vos pensées. Si pratique pour vous.

L’essentiel est de se rappeler en quoi consistent les cartes mentales. Grâce à cela, vous pouvez créer des cartes à des fins complètement différentes, que ce soit le développement, un article pour un blog, un livre ou tout simplement une étude de projet.

Centre de la carte

Toute carte commence par un thème principal, une idée, située au centre. Parfois, cela peut être appelé l’essence de la réflexion. Par exemple, si un moyen est pensé pour atteindre un objectif de vie, le sujet principal peut être appelé «sources de revenus» ou «arrêter de fumer».

Les cartes radiales sont les plus cohérentes avec la façon de penser humaine. Vous pouvez commencer à former une carte à partir du coin supérieur droit et vous déplacer dans le sens horaire. Cependant, ce n’est qu’une question de préférence.

Premier niveau

Les principales catégories, étapes et chapitres liés à la question centrale se trouvent ici. Dans le processus de remue-méninges, vous commencerez vous-même à comprendre lesquels de ceux mis en évidence sont les plus importants et méritent d’être au premier niveau, et ceux qui ne sont pas si importants et peuvent être attribués à un sujet plus global. Ainsi, la hiérarchie de la carte commencera à se former, qui peut être modifiée au cours du processus.

Les sujets du premier niveau ont des noms courts, car, en fait, ce sont des catégories qui aident à construire des pensées. Si les catégories sont trop abstraites, vous pouvez y joindre des images. Surtout si vous créez une carte dans un service ou une application Web. Cela crée des associations avec le contenu des catégories et vous permet de répartir rapidement les idées entre elles.

Deuxième niveau

Le deuxième niveau de sujets est l’endroit où les idées commencent à se former. Cela peut être une conclusion concluant le sujet parent, ou une idée distincte liée au sujet parent. Dans la plupart des cas, les noms des sujets du deuxième niveau sont encore courts et consistent en un ou deux mots.

Si la carte est assez simple et ne contient pas plus de trois niveaux, le deuxième niveau peut être représenté par des phrases ou des sujets avec des notes attachées.

Troisième niveau et suivants

Le troisième niveau et les suivants sont la concrétisation des idées. En règle générale, ils ne vont pas ici jusqu’à ce que le deuxième niveau soit terminé et ordonné.

Mais si nous parlons d’un sujet du deuxième niveau, qui est susceptible d’avoir peu de liens vers le troisième niveau, il est préférable de les ajouter immédiatement. Ainsi, lorsque vous atteindrez le troisième niveau à partir d’autres catégories, il sera plus organisé et réfléchi. Si nécessaire, à ce niveau, vous pouvez recourir à des phrases descriptives.

Faire plus de quatre niveaux n’en vaut pas la peine. Sinon, la carte sera difficile à lire. Si vous avez besoin de descriptions détaillées ou de spécifications supplémentaires, consultez les notes jointes. Si la carte est trop grande, il est préférable de la diviser en thèmes « flottants » ou de créer une nouvelle carte, dont le lien se trouve dans la carte principale.

Données supplémentaires

Pour le mappage d’exploration de données, les applications qui prennent en charge des outils supplémentaires sont plus préférables: notes, légendes et liens. Ce dernier a un coût relativement élevé, il n’est justifié que si vous avez vraiment besoin de tout le nombre énorme de fonctions qu’offre l’application.

Remarques

C’est un excellent moyen de vous rappeler le résultat final du développement d’une idée. Vous pouvez très bien créer une carte de pensées qui, dans une semaine, deviendra incompréhensible même pour vous. En règle générale, les notes sont attachées aux rubriques sous forme d’étiquettes contextuelles. Pour voir le contenu, vous devez survoler votre souris ou cliquer sur une note.

Légendes

Ce sont de courtes notes, généralement surlignées en couleur, et leur contenu est immédiatement visible. Les légendes peuvent être utilisées comme pointeurs ou explications dans les cas où la création d’un autre niveau pour le sujet n’a pas de sens.

Connexions

Ce sont des pointeurs entre les éléments de la carte. Ils peuvent être utilisés simplement comme des rappels à soi-même ou pour relier différentes idées, notes et légendes à différents niveaux. Ainsi, une carte devient plus logique si les connexions entre deux ou plusieurs éléments de la carte ne sont pas évidentes ou particulières. De plus, les liens évitent la duplication des sujets.