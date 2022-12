Le travail est l’un des moteurs de la société. Et comme en bien d’autres domaines, c’est le développement des technologies qui en fixe les modalités d’exercice. On pense bien sûr immédiatement au télétravail qui a submergé les habitudes de toutes les grandes entreprises de France et les a forcées à muter en seulement quelques mois pour s’adapter à la crise sanitaire. Mais dans l’informatique, le changement est à l’œuvre depuis bien plus longtemps. Et on y a compris que le portage salarial était une solution d’avenir avant tout le monde. Explications.

Le portage salarial, c’est quoi ?

Dans un monde en mouvement perpétuel, les formes juridiques et administratives à la disposition des individus pour exercer leurs activités et ambitions professionnelles se doivent d’évoluer. Si le salariat classique d’un côté et l’entrepreneuriat de l’autre ont longtemps suffit à satisfaire les besoins de la communauté, ce n’est plus le cas aujourd’hui. En effet, notamment dans le secteur informatique, il fallait disposer d’un statut hybride, offrant des avantages concurrentiels déterminants aux ambitieux.

Le portage salarial est ainsi une forme d’emploi parfaitement adaptée à nos temps connectés. Elle repose sur la relation tripartite entre une société de portage, un consultant indépendant et un client. Entre les deux premiers est signée une convention d’adhésion qui précise les modalités de leur relation. Par ailleurs, le consultant bénéficie d’un contrat en CDI ou CDD, tandis que le contrat de prestation formalise les modalités de la mission acceptée par le consultant au service du client. Mais pourquoi entend-on souvent que le portage salarial est LA solution d’avenir dans le secteur IT ?

Les atouts du portage salarial pour le secteur informatique

L’atout principal du portage salarial pour le consultant réside dans le contrat de travail salarié dont il bénéficie. Contrairement à tous les autres indépendants, il pourra en effet prétendre, grâce à ce sésame, à tous les avantages du statut de salarié. Cotisations retraite, congés payés, assurance chômage et maladie, mutuelle complémentaire santé, etc… la sécurité du consultant porté est équivalente à celle de n’importe quel salarié.

Par ailleurs, le salarié porté peut aussi compter sur un salaire mensuel et régulier, ce qui assure une certaine stabilité financière et peut permettre par exemple d’accéder ua crédit bancaire plus facilement. Pourtant, le consultant reste le seul maître de son activité et conserve le libre choix de ses missions tout en étant déchargé de tâches administratives fastidieuses comme la comptabilité, l’établissement des factures ou encore la rédaction des contrats. Mais si le portage salarial est considéré comme une solution d’avenir dans le secteur informatique, ce n’est pas seulement pour ces aspects.

Portage salarial, une solution d’avenir universelle ?

Travailler en tant que consultant porté, c’est aussi pouvoir bénéficier d’un accès à la formation professionnelle continue. Un atout particulièrement intéressant dans le monde de l’informatique, caractérisé par une nécessité d’actualisation permanente des connaissances. Le statut de porté permet aussi de gagner du temps sur toutes les tâches ennuyeuses du quotidien et donc de se concentrer sur le développement de son activité.

C’est peut-être pour cela que le portage salarial est considéré comme une solution d’avenir dans le secteur informatique et bien au-delà. En effet, comme on a pu le constater pendant la crise sanitaire, ce sont les entreprises les plus résilientes qui ont su se relever rapidement. Comme après une panne informatique, c’est dans l’adaptabilité des process que l’on trouve aujourd’hui de la valeur ajoutée. Tout à fait ce qui définit le fondement du portage salarial.