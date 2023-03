Il est aujourd’hui obligatoire pour toute entreprise de s’intéresser de près, et régulièrement, à ce que pensent les salariés de leur lieu et de leurs relations de travail. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène. Certes, la notion d’entreprise démocratique a fait son chemin, et il est important de se moderniser pour rester attractif. Mais surtout, recueillir les avis des salariés revêt une grande importante concernant l’entretien d’une bonne e-réputation pour une entreprise. C’est pourquoi il est important de recueillir ces avis de la manière la plus efficace possible. Éléments d’explication.

Pourquoi recueillir les avis des salariés quand on est une entreprise ?

Pour une entreprise, la réputation demeure très importante en matière de chiffre d’affaires généré, puisque les clients se tournent plus facilement vers une entreprise possédant une bonne image. Or, il est illusoire lorsque l’on est dirigeant de penser que l’on en possède l’entière maîtrise. On peut évidemment l’influencer de différentes manières, par exemple en proposant des produits de qualité ou en s’offrant des campagnes publicitaires régulières. Mais cette maîtrise ne sera jamais totale : il faut donc apprendre à se servir des avis des salariés pour retrouver une marge de manœuvre.



Désormais, l’e-réputation sur internet prend de plus en plus d’importance dans la construction de l’image possédée par une entreprise. De nombreux facteurs la définissent des commentaires laissés par les clients sur les moteurs de recherche jusqu’aux réseaux sociaux, en passant par les plateformes comme AvisSalarie, qui visent à recueillir les avis des salariés. C’est pourquoi il est crucial de s’informer, par exemple en lisant ce contenu pour apprendre à valoriser la e-reputation de votre entreprise sur Google.

Comment recueillir les avis des salariés de manière efficace ?

Cependant, avant de parler de les utiliser, il convient encore dans un premier temps de définir les bons canaux pour recueillir les avis des salariés. Ainsi, ces avis sont le plus souvent récoltés par le biais des entretiens annuels ou lors de certaines réunions. Cependant, il est évident que les salariés sont alors placés dans des situations qui revêtent pour eux des enjeux importants, comme la possibilité d’une augmentation ou de l’accessibilité à un meilleur poste.

Pour cela, ils ne seront alors pas objectifs et prononceront plutôt les paroles qu’ils pensent qu’on attend d’eux. Or, cela n’empêchera pas les travailleurs de trouver les plateformes qui permettent aux salariés de donner leur avis sur internet sur leur entreprise en toute confidentialité. Cela aura un effet non-maîtrisé sur l’ e-réputation. Une manière efficace de recueillir l’avis des salariés reste donc de les diriger consciemment vers ces plateformes tout en se préparant à ne pas obtenir que des commentaires positifs.

Utiliser les avis recueillis pour améliorer l’image de l’entreprise

Cela constitue donc une méthode pour obtenir des avis honnêtes sans avoir à enregistrer des conversations téléphoniques. Recueillir les avis des salariés de manière efficace entraînera à terme un ensemble de bénéfices appréciables pour l’entreprise. En effet, si les commentaires sont négatifs, on pourra s’en servir pour analyser les causes principales de mécontentement et potentiellement mettre le doigt sur des dysfonctionnements que l’on n’aurait jamais identifiés sinon.

Ce faisant, il sera possible de mettre en place des politiques pour résoudre ces problèmes, puis le faire savoir sur la toile et les réseaux sociaux. De plus, les salariés se sentant écoutés, ils pourront à leur tour fournir de nouveaux commentaires davantage positifs. Tout ceci contribuera de fil en aiguille à l’amélioration générale de l’e-réputation de l’entreprise. En cas d’avis positifs, tout va bien. Ils seront médiatisés de manière à attirer des clients potentiels, et viendront utilement contrebalancer des avis négatifs qui auraient pu être émis sur Google par tel ou tel client.