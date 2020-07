Pour une personne lambda, les jeux échecs apparaîtraient probablement comme un jeu de plateau ennuyeux où les pièces doivent se déplacer avec une organisation quasi militaire ! Cependant, le jeu est bien plus que cela et heureusement ! En fait, si vous considérez votre cerveau comme un muscle, alors mettre en pratique les techniques que nécessitent le fait de jouer aux échecs est sans doute le meilleur exercice à lui apporter.

Les pions, les cavaliers, les fous, les rois et les reines, joliment disposés sur l’échiquier en bois à damiers noirs et blancs, vous aident à aiguiser votre esprit d’une manière dont vous n’avez peut-être même pas conscience à ce jour. Vous vous demandez quels pourraient être ces avantages ? Continuez votre lecture, vous allez être étonné !

Les jeux d’échec : un superbe entraînement pour le cerveau

Le cerveau est sans aucun doute l’organe le plus important du corps, et la meilleure façon de le solliciter est de le faire réfléchir bien sûr ! Lorsque vous jouez aux jeux d’échec, vous stimulez en fait les deux côtés du cerveau simultanément : l’hémisphère gauche va vous permettre d’analyser les émotions de votre adversaire et l’hémisphère droit va vous servir à prendre des décisions logiques.

Stimule la production de neurones

L’apprentissage d’une nouvelle compétence ou la pratique d’activités stimulantes encouragent la croissance des dendrites et la production neuronale. Les jeux d’échecs sont un des meilleurs jeux de société pour apprendre à réfléchir vite et à analyser à la vitesse de l’éclair !

Amélioration des compétences en arithmétique

Oui, c’est vrai, le jeu d’échec est connu pour améliorer les compétences arithmétiques d’une personne en plus des innombrables autres avantages cérébraux qu’il assure ! Le jeu consiste finalement à reconnaître des modèles, à calculer des probabilités et à résoudre des problèmes mathématiques et logiques.

Développer la confiance en soi

Quel que soit votre âge, lorsque vous jouez aux échecs, vous verrez progressivement votre confiance et votre estime augmenter. Vous êtes le seul maitre à bord et chaque décision revient à votre seule et unique responsabilité.

Si vous perdez la partie, vous pouvez vous remettre en question et si vous êtes vainqueur, c’est toute votre confiance en vous qui se développe !

Améliore la motricité du cerveau

En plus d’améliorer les fonctionnalités du cerveau, les jeux d’échec sont également un excellent outil pour développer la motricité cérébrale. Ce qui peut par exemple aider des personnes à se rétablir plus rapidement après un accident ou un traumatisme. D’ailleurs de nombreuses cliniques ont recours aux jeux d’échec pour redonner aux cerveaux de leurs patients un meilleur fonctionnement.

Acheter un jeu d’échec pour rester en bonne santé mental

Tout comme les mots croisés, le sodoku ou le Scrabble, les jeux d’échec favorisent une bonne santé mental. Et si vous n’êtes pas inscrits dans un club ou si vous manquez d’adversaires, vous pourrez toujours utiliser un échiquier électronique pour vous entraîner dès que vous avez du temps.

Progressivement au fil de vos parties, vous allez rapidement constater des améliorations importantes pour vos prises de décision comme pour l’élaboration de stratégie de jeux…C’est tout simplement dû au fait que votre cerveau se muscle !