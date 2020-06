Il est très important de connaitre les besoins de votre entreprise pour choisir le bon logiciel de caisse enregistreuse. Qu’il s’agisse des caisses enregistreuses de l’iPad, de tablette (du système mPOS) ou d’un autre système de point de vente, découvrez comment choisir les bons logiciels enregistreuses pour votre entreprise.

Les quatre éléments les plus importants à prendre en considération lors du choix d’une caisse enregistreuse sont les suivants :

1. Prenez en compte vos besoins

Chaque entreprise a ses propres exigences ; le type de caisses dont vous avez besoin dépendra de la taille de votre commerce de détail et de votre projet d’expansion dans un avenir proche. Si vous gérez une entreprise qui compte des centaines de produits, il vous est conseillé d’investir dans un système de point de vente complet, avec un lecteur de codes barres. Toutefois, pour les commerces de détail dont les stocks sont moins importants, une simple mise en place de la caisse est probablement suffisante.

2. Explorer les avantages du suivi des stocks

Pour les entreprises dont les stocks s’étendent, le suivi des opérations quotidiennes peut être une véritable gageure. Il est très difficile de compter les stocks à la main chaque mois pour identifier les écarts, alors il est idéal d’investir dans un système intégré de traitement des stocks. Ce type de logiciel surveille chaque transaction et enregistre avec précision les produits qui ont été vendus, la quantité et le volume des stocks restants. La réalité est que les systèmes d’inventaire constituent une part importante du secteur de la vente au détail depuis un certain temps déjà, de sorte que les entreprises qui continuent à compter à la main courent le risque d’être laissées pour compte.

3. Choisir les bonnes options de réception

Il faut bien choisir les options de réception ; autrement, à savoir si une impression thermique ou une caisse enregistreuse à ruban est la meilleure solution pour votre entreprise. Tenons que les systèmes de reçus à impression thermique sont plus chers que les systèmes standards, mais ils ont tendance à compenser très rapidement, car ils ne nécessitent pas de rubans encreurs. Le prix des rubans d’encre n’a cessé d’augmenter au cours des cinq dernières années, il est donc certainement utile d’examiner si une machine plus perfectionnée ne serait pas une meilleure option. Une fois de plus, la décision dépendra largement de ce que vous vendez, à qui vous le vendez et quelles sont leurs priorités.

4. Dispositifs de sécurité

Les caisses enregistreuses modernes sont plus sûres aujourd’hui qu’elles ne l’ont jamais été auparavant. Le niveau de sécurité dépend entièrement de votre budget et de votre secteur d’activité, les vendeurs d’électronique, par exemple, sont généralement plus exposés au danger que les magasins de détail. Vous pouvez envisager d’acheter des caisses avec des tiroirs verrouillables pour empêcher tout accès non autorisé ou même d’installer un élément de boîte de dépôt, afin de minimiser les pertes si vos caisses sont visées.

Conclusion

Il est important d’acheter les caisses de détail et les caisses commerciales avec soin, en gardant à l’esprit les caractéristiques spécifiques dont votre entreprise a besoin. Avec l’aide d’un fournisseur fiable, les entreprises peuvent demander des conseils, consulter un comparateur logiciel de caisse fiable, solliciter des recommandations d’experts, parcourir des dizaines de machines de haute qualité et acheter des caisses qui leur conviennent parfaitement. Choisir une caisse enregistreuse peut sembler être une tâche ardue. Mais, avec les options infinies, les propriétaires d’entreprises sont sûrs de trouver quelque chose qui leur plaît, assurez-vous de savoir exactement ce qui est inclus et ce qui ne l’est pas.