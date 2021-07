Avec la crise du Covid 19, de nombreux aspects de notre vie quotidienne sont appelés à changer durablement. En prenant conscience de sa vulnérabilité face à un simple virus, l’humanité doit comprendre à quel point elle est fragile et l’absolue nécessité d’évoluer pour s’adapter à son environnement. Ceci s’est déjà manifesté dans le monde du travail, notamment avec le développement de l’outil collaboratif et participatif au sein des entreprises. Et Klaxoon s’affirme comme l’un des leaders de ce marché.

La visio conférence, un indispensable aujourd’hui

Il y a seulement quelques mois, la visio conférence n’était encore qu’un outil très spécifique, utilisée dans des entreprises aux besoins très particuliers. Mais avec la diffusion mondiale rapide du Covid 19, elle est désormais devenus incontournable. Presque toutes les entreprises ont eu recours à la visio pendant la crise et beaucoup ont pu s’apercevoir de ses nombreux bénéfices. A tel point qu’il est aujourd’hui impensable de s’en passer.

Mais lorsque l’on se rappelle des premiers temps, on ne peut pas dire que le télétravail en général et la visio conférence en particulier aient été très efficaces. Ceci s’explique à la fois par le manque de préparation des entreprises et par le peu de qualité des outils utilisés. Aujourd’hui, avec des entreprises expertes comme Klaxoon l’outil collaboratif et participatif est non seulement efficient mais il est en plus un vrai accélérateur de croissance pour les entreprises.

L’outil collaboratif et participatif Klaxoon

Pour les entreprises, il est toujours indispensable de s’adapter aux changements du monde et de la société. C’est là l’un des lois incontournables du marché que de savoir sentir les tendances pour dépasser la concurrence. Celles qui ont su prendre le virage numérique sont aujourd’hui en pole position de l’économie et, demain, l’outil collaboratif et participatif sera à coup sûr le fer de lance des entreprises les plus en réussite.

Il suffit de voir à quel point l’outil collaboratif et participatif Klaxoon offre de possibilités pour s’en convaincre. Cette suite de fonctionnalités n’est pas un simple vecteur de lien entre les membres épars d’une entreprise mais bien un outil qui sert le changement dans l’entreprise et sa productivité au quotidien. Avec cette arme essentielle, les réunions à distance se font plus efficaces, plus réactives et plus ludiques, permettant à chacun de se sentir considéré par le collectif.

Les avantages du collaboratif pour votre entreprise

L’outil collaboratif et participatif de Klaxoon permet par exemple de partager des contenus en direct et en temps réel. Elle favorise ainsi l’implication de tous et mobilise toutes les forces vives de l’entreprise au profit de la réussite commune. Le maître de cérémonie peut distribuer la parole pour faciliter les échanges, on peut obtenir du feed-back à distance ou en salle notamment grâce à des logiciels conçus pour fluidifier la communication.

Grâce au board, l’équipe bénéficie en plus d’un support à la réflexion qui permet de partager les idées, de gérer les projets ou d’animer les réunions par le rituel. Mieux encore, l’outil Klaxon inclut des fonctionnalités permettant de réaliser des quizz, des sondages ou des votes. On peut ainsi faire du travail un moment à la fois ludique et sérieux et engager chacun dans le processus de création et de construction de l’entreprise en toute souplesse. Vous verrez que la productivité de votre entreprise augmentera de manière significative !