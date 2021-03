À l’ère des technologies de l’information et de la communication et d’Internet, les entreprises migrent de plus en plus vers des solutions plus modernes et plus efficaces pour accroître leur visibilité. Les réseaux d’affiliation (également appelés Affiliate Networks) sont au cœur des stratégies marketing les plus modernes et permettent d’adapter les offres, s’alléger de certaines contraintes, et mieux customiser les offres et annonces.

Comprendre le fonctionnement d’un réseau d’affiliation

Commençons par aborder plus en détail le concept de réseau d’affiliation. Il s’agit en fait d’une plateforme qui permet une meilleure communication entre l’éditeur d’un côté (que nous appelons « affilié ») et la personne ayant effectué l’annonce. Cette dernière (qui est l’annonceur) pourra créer différents programmes d’affiliation que les éditeurs auront tout le loisir de rechercher, consulter, promouvoir, etc. Nous distinguons un troisième acteur qui est quant à lui, chargé de gérer la plateforme dans sa globalité. Pour assurer un fonctionnement optimal, tous les membres devront être inscrits et authentifiés sur le réseau afin de procéder aux différentes actions.

Une fois le partenariat conclu entre les deux côtés, c’est une large palette de textes et visuels qui seront accessibles à destination de différents réseaux sociaux, voire pour d’autres sites Web ou courriels. Un système d’identifiant est également mis en place pour garantir le suivi des ventes et des attributions, et ainsi mieux optimiser le fonctionnement général !

Avantages majeurs du réseau d’affiliation

Peut-être que l’évidence de la chose se profile pas tout de suite pour le lecteur, mais travailler sur un réseau d’affiliation peut être très avantageux.

La gestion n’est pas bien compliquée ;

La contrainte budgétaire n’est pas importante ;

La promotion des produits n’est déléguée qu’à certaines personnes ;

Tout est centralisé ;

Marketing d’influence ;

Les retours sur les investissements ne se font pas tarder.

Ce n’est pas tout, puisque vous éviterez de gaspiller autant d’argent que vous en aviez l’habitude par rapport à la gestion du personnel. Il est en effet possible de paramétrer différents niveaux d’assistance selon votre besoin pour promouvoir des produits, résoudre des problèmes techniques, etc. Les résultats en tout cas parlent d’eux-mêmes, puisqu’ils sont près de 80 % à affirmer avoir décroché de grands bénéfices grâce à l’astuce de l’Affiliate Network. Ce dernier permet d’enregistrer de forts taux de croissance et contribue grandement à améliorer la notoriété de vos produits !

Mise en place du réseau d’affiliation

Si vous aussi vous souhaitez mettre en place un Affiliate Network (ou réseau d’affiliation), il ne faudrait pas hésiter à franchir le pas, certains comme Awin étant très performants pour tous les annonceurs qui sont en quête d’éditeurs de confiance pour la promotion de divers produits. Cela dit, c’est aussi la facilité de la gestion et les compagnes nettement plus simplifiées qui devraient vous attirer, ce qui devrait vous permettre d’éviter toutes les mauvaises surprises et autres contraintes liées au mode de fonctionnement classique. Nous attirons votre attention sur la nécessité de trouver un réseau fiable avec la garantie d’avoir affaire à des professionnels qui puissent vous apporter un plus considérable de par leur expérience et leur sérieux.