L’enregistrement de votre travail au format PDF est très pratique lorsque vous envoyez à quelqu’un un contrat important, un document important ou même une image et que vous souhaitez rendre difficile ou impossible la modification du fichier par le destinataire. Il est également possible de crypter l’élément pour plus de sécurité. Dans ce cas, pour ouvrir le message reçu au format PDF, vous devez connaître le mot de passe défini par l’expéditeur. Ce format est également utile lorsque vous souhaitez avoir un aperçu réel de l’élément qui sera imprimé.

Il est largement utilisé pour la publication de livres électroniques, l’affichage de manuels, la lecture de fichiers texte, la prévisualisation d’images et même la lecture de vidéos. Enregistrer au format PDF vous permet de visualiser tous ces documents, même dans un navigateur web, sans qu’il soit nécessaire d’installer une application sur votre ordinateur.

De plus, que vous ouvriez le fichier avec un navigateur ou avec un programme téléchargé, il aura le même aspect.Et même si votre ordinateur n'a pas Microsoft office ou WPS,Pour ouvrir un fichier PDF sans le convertir en document Word, ouvrez le fichier directement là où il est stocké.Et si les gens convertissent des éléments en PDF vous permettra également de les ouvrir sur n'importe quel appareil avec n'importe quel système d'exploitation. Vous n'avez donc pas à vous soucier du fait que le destinataire auquel vous envoyez le document dispose d'un logiciel différent du vôtre.

Comment enregistrer un fichier Word en PDF ?

Lorsque vous avez fini de modifier votre document, cliquez sur « Fichier » dans le coin supérieur gauche de l’écran, puis sur « Enregistrer sous« . Lorsque la fenêtre d’enregistrement apparaît, recherchez « Enregistrer sous le type » en bas et sélectionnez « Fichier PDF ». Si vous utilisez l’éditeur de texte Google Docs sur votre navigateur web, cliquez sur « Fichier », puis sélectionnez « Télécharger » et trouvez le format PDF.

Le logiciel PDF possède de nombreuses fonctions de navigation utiles qui faciliteront la lecture du document. L’un des avantages les plus importants est la possibilité de réduire ou d’agrandir l’affichage sans perdre la qualité du texte ou des graphiques. Vous pouvez adapter le document à la taille de votre écran.

Vous avez la possibilité d’écrire des commentaires, de créer une vignette de la page affichée ou d’ajouter un signet si vous lisez le livre électroniquement. De plus, vous pouvez utiliser l’option « Lire à haute voix », qui vous fera lire le document avec une voix féminine ou masculine agréable. L’option de dessin est également très utile. Elle vous permet d’ajouter une note, de mettre en évidence un fragment de texte intéressant ou simplement de décorer le document avec des dessins fantaisistes. Le format PDF permet également de placer un lien hypertexte qui vous redirigera vers la page relative au texte affiché.

Enregistrement au format PDF de fichiers provenant d’autres programmes

Le processus est similaire pour d’autres programmes, tels que Microsoft Excel ou PowerPoint. Ici aussi, la conversion en PDF n’est pas compliquée. Il est également possible d’enregistrer un fichier dans ce format à l’aide de nombreux outils sur l’internet. Il suffit de placer le document dans le convertisseur du site web et de le convertir en PDF. Et si nous voulons éditer un élément déjà terminé ?

Une façon d’éditer les fichiers PDF est d’installer la version d’évaluation gratuite de SwifDoo PDF. Il offre une période d’essai gratuite de 15 jours. Lequel est le plus rentable ? Il semblerait que la version standard soit suffisante, mais elle n’est disponible que pour le système d’exploitation Windows.

Une autre façon de modifier un document est d’utiliser le site web SwifDoo PDF. Ce site vous permet de convertir un fichier PDF en un document Word, que vous pouvez ensuite modifier à votre guise. Vous pouvez utiliser de nombreux autres convertisseurs gratuits disponibles sur le web, mais ils ne sont pas aussi précis que SwifDoo PDF et peuvent déformer le fichier de manière significative.

À première vue, pour quelqu’un qui n’a jamais eu affaire à des fichiers PDF, cela peut sembler compliqué. La conversion d’un fichier Word en fichier PDF peut s’avérer encore plus difficile. Rien n’est plus faux. La conversion de Word en PDF ne devrait pas poser de problème non plus. Quelques clics de souris suffisent pour obtenir l’effet désiré.

La modification d’un fichier PDF, bien que difficile, n’est pas impossible. Des logiciels payants sont disponibles sur l’internet, ainsi que de nombreux convertisseurs et outils gratuits conçus pour cette tâche.