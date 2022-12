L’étourneau est une espèce d’oiseaux particulièrement envahissante et nuisible pour les exploitations agricoles. Ces oiseaux sont connus pour s’attaquer à des exploitations agricoles pour s’y nourrir tout en y laissant des déjections nocives pour l’environnement et les humains.

Pour se débarrasser de ces passereaux agaçants sans les blesser ou les tuer, les répulsifs sonores constituent une excellente solution. Découvrez ici les avantages de ces appareils respectueux de la nature et de l’Homme.

Les répulsifs sonores à ultrasons : réglables selon vos besoins

Les répulsifs à ultrasons peuvent vous aider à vous débarrasser définitivement des étourneaux. En effet, ces dispositifs sont utiles pour éloigner de vos terres diverses sortes de nuisibles (rats, puces, pigeons, etc.). Vous pourriez donc éloigner par inadvertance d’autres espèces qui ne sont pas forcément nuisibles à votre exploitation agricole.

Réglables spécialement pour éloigner les étourneaux

L’avantage de ce dispositif sonore anti oiseaux est qu’il peut être réglé en fonction de vos besoins. Il est donc programmable et réglable sur une fréquence spécifiquement définie pour faire fuir les étourneaux. Cette fréquence peut également être modulée afin d’éviter que les étourneaux ne s’y habituent.

En fonction des modèles qui existent, les effets produits chez les oiseaux sont différents. Certains de ces appareils émettent des fréquences destinées à désorienter ou à confondre les oiseaux. D’autres viennent carrément effrayer les volailles pour les faire déguerpir.

Adaptable à la zone à protéger

La portée des ultrasons peut être adaptée à la zone à protéger. Il suffit donc de programmer le dispositif de sorte à élargir au besoin sa plage d’action, bien sûr selon les capacités de l’appareil. Il peut également être installé n’importe où sur le terrain. Seulement, il ne doit y avoir aucun d’obstacle (vitre, cloison, mur, etc.) entre l’appareil et la zone à protéger.

Les répulsifs sonores : une solution écologique contre les étourneaux

L’utilisation des pesticides et autres produits chimiques dans les exploitations agricoles comporte de nombreux risques. En plus d’être nocifs pour l’environnement, ces produits altèrent l’aspect biologique et naturel de vos productions.

En optant pour des répulsifs électroniques à usage professionnel, vous privilégiez une solution non agressive pour l’environnement et pour la santé humaine. Par la même occasion, vous n’aurez ni à blesser ces volailles ni à les tuer. Après tout, ce sont des membres à part entière de la faune. Il s’agit donc d’un moyen naturel, pacifique et efficace pour faire fuir les étourneaux.

Les répulsifs sonores : une protection pour vos récoltes

Les étourneaux se distinguent des autres types de passereaux par leur opportunisme et leur agressivité légendaire. Ces oiseaux se déplacent en colonie et peuvent causer d’énormes dégâts dans les vergers, les champs et tout autre milieu agricole.

Pire encore, les étourneaux peuvent choisir de s’attaquer à votre grenier, menaçant ainsi vos produits si durement amassés. Pour éviter ce drame, les répulsifs sonores constituent une excellente solution. Vous pouvez éloigner ces nuisibles de votre exploitation grâce à ces appareils électroniques.

Toutefois, certains de ces dispositifs peuvent être très incommodants dans les zones résidentielles. Il est donc recommandé d’avoir recours à ces appareils dans des endroits éloignés des zones d’habitation. Cela est d’autant plus pertinent lorsqu’il s’agit de dispositifs qui imitent le bruit d’oiseaux en détresse. À défaut, vous pourrez opter pour d’autres solutions détaillées ici pour préserver vos cultures.