En 2022, comme depuis de nombreuses années, le digital prend de plus en plus d’ampleur dans nos vies. C’est pour cela que tout au long de cet article du jour qui se veut enrichissant pour vous chers lecteurs, nous allons vous dévoiler les nouveautés que vous allez voir apparaitre sur le devant de la scène numérique.

Depuis environ deux décennies, le web prend de l’ampleur. On parle désormais de web3 aux dernières nouvelles. Si vous avez entendu parler du metaverse que Marc Zuckerberg veut introniser pour sa société Meta par exemple ou encore des NFT, image numérique non tongible, vous etes sur la voie d’un nouveau monde rempli de connaissances enrichissantes ! Mais ce n’est pas tout… parlons ici plus en détails d’autres technologies.

Nous allons parler de connectivité, de VPN, de connexions cryptées, de l’internet des objets..intrigué ? Suivez-nous, on vous dévoile tout, tout de suite !



VPN

On le sait, ce petit logiciel (ou application mobile) peut être parfois gratuit ou tout autant payant prend de l’ampleur. En 2022, ce ne seront pas seulement les journalistes exilés dans des pays à hauts risques qui auront besoin de ce boitier. Si par exemple, vous êtes un parieur en ligne, de nombreux sites de paris pourraient être bloqués dans votre pays. Pour contourner ces réglementations de manière légale, alors une installation de VPN serait de mise.

Des millions de VPN vont se vendre cette année et ceux dans tous les continents sur le globe. Une véritable e-révolution est en marche avec ce logiciel 2.0 qui redonne la liberté aux internautes…



Connectivité IoT et Internet des objets

La Connectivité IoT est elle assez vital dans votre évolution numérique en 2022. De nombreuses industries, d’ailleurs jour après jour se met à adopter cette fameuse connectivité. Elle permet alors de « connecter » les données par exemple de grosses industries. C’est pour cette raison que la Connectivité IoT est une des bases pour notre futur dans le digital et le monde du numérique.

L’Internet des objets lui est réellement un des emblèmes majeurs du web3. Il connecte l’Internet aux accessoires et aux objets. Par exemple, une enceinte de musique connecté ou bien votre fameuse Google Box ou Amazon Alexa.



Pour conclure

Pour conclure, comme vous avez pu le constater tout au long de cet article, nous sommes dans une société en pleine digitalisation.

Cela signifique que les années et décennies à venir vont voir apparaitre de nouvelles technologies high tech pour le bien commun de l’humanité. La Connectivité IoT et l’Internet des objets, tout comme les fameux VPN sont comme vous avez pu le découvrir des musts dans le monde de demain. Un monde se digitalisant de plus en plus aura évidemment besoin de données cryptées via VPN par exemple.

De plus, les industries qui vont se développer dans le numérique de plus en plus dans les années à venir auront à faire avec le IoT et l’Internet des objets lui continuera encore et encore de se populariser dans les foyers et les familles…