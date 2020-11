Avec la digitalisation de la société à laquelle nous faisons face, le code devient une compétence de plus en plus prisée. Il existe différentes façons d’apprendre à coder : les formations longues, les tutos ou cours sur internet mais aussi les coding bootcamp. Ces formations courtes et intensives venant des Etats-Unis se sont développées en France ces dernières années. L’objectif est de former en un temps record des professionnels et des entrepreneurs prêts à s’insérer sur le marché du travail.

Les critères pour bien choisir son coding bootcamp

Plusieurs bootcamps se sont développés en France, c’est pourquoi il est nécessaire d’avoir en tête plusieurs critères à prendre en compte au moment de faire son choix.

Le programme et la qualité pédagogique

Le programme est un élément très important à prendre en compte. Globalement, les coding bootcamps sont structurés de façon à proposer un mix entre apprentissage théorique et application pratique. Cependant, tous ne se valent pas et il est important d’identifier ceux qui vous permettront de coder au maximum et de travailler sur le plus de projets concrets. C’est bien évidemment sur votre capacité à coder que les recruteurs vous testeront à la sortie et non sur vos connaissances théoriques.

Autre élément important : le suivi et l’accompagnement. Apprendre à coder c’est difficile, d’autant plus en dix semaines et quand on est débutant. Il est donc important de privilégier une formation où le nombre d’élèves par Batch ne sera pas trop important. Assurez-vous aussi de la qualité pédagogique des professeurs mais aussi de leur réactivité et disponibilité.

Faites aussi attention que le coding bootcamp que vous allez choisir propose un suivi post programme. Vous allez acquérir des compétences solides en quelques semaines mais il faudra poursuivre vos efforts à la suite de votre formation et pour cela, mieux vaut être bien accompagné.

Le langage enseigné

Le langage enseigné est un élément clé. Il faut en amont se renseigner sur les langages et les stacks techniques les plus populaires auprès des recruteurs et des développeurs.

Sachez qu’aujourd’hui, Javascript est le langage le plus populaire et le plus recherché. Et il est très loin en tête devant les langages Python ou Ruby par exemple.

Les avis des anciens élèves

Un autre élément important pour avoir une vision claire et objective de ce qui vous attend est bien entendu de discuter avec des personnes qui ont suivi la formation avant vous. Pour cela, de nombreuses plateformes répertorient les avis des anciens élèves. Parmi elles vous trouverez Switchup, Course Report, Trustpilot…Vous avez aussi la possibilité de les rencontrer en vous rendant au DemoDay, dernier jour de formation durant lequel les élèves présentent leurs projets finaux, et qui est généralement ouvert au public. Renseignez-vous également sur les éventuelles réunions d’informations organisées par les bootcamps.

Quels sont meilleurs bootcamps en France

Plusieurs bootcamps se distinguent particulièrement pour leur qualité pédagogique : La Capsule, Le Wagon et Ironhack.

La Capsule est un coding bootcamp en 10 semaines qui forme sur le langage le plus populaire en ce moment : Javascript et qui applique une pédagogie innovante très axée pratique permettant de coder 10 projets en 10 semaines.

Le Wagon est le premier à s’être développé en France. Il propose une formation intensive en neuf semaines alliant théorie et pratique et forme sur le langage Ruby.

Enfin, Ironhack est un bootcamp présent en France et dans plusieurs pays et villes à travers le monde. Sa formation fullstack a lieu sur 9 semaines et forme également au langage JavaScript.

Il est important de bien se renseigner en amont sur les formations en allant voir les sites internet des différents bootcamps, les avis et en rencontrant les équipes lors des événements qu’ils organisent.