Un masque de Sommeil Hi-Tech permet de lutter contre le décalage horaire et aide les utilisateurs à mieux dormir et à se réveiller naturellement.

Les masques de sommeil haut de gamme sont devenus extrêmement populaires ces dernières années, en particulier pour les voyageurs qui cherchent à dormir en train, en bus ou en avion. Il existe notamment des masques de nuit bluetooth, anti-bruit, à mémoire de forme ou ergonomique qui se différencie de modèles de masques de nuit classique.

Parmi ces modèles haut de gamme, une nouveauté commence à s’imposer sur le marché : le masque de nuit Hi-Tech. Sa popularité est due à ces nombreuses fonctionnalité qui outre l’obstruction de la lumière et le confort, permet de dormir et de se réveiller de façon optimale grâce à toutes ses fonctionnalités.

Masque de sommeil hi-tech : qu’est-ce que c’est ?

Un masque de sommeil de haute technologie permet de mesurer les rythmes corporels et l’activité de sommeil d’un individu afin d’aider les utilisateurs à mieux dormir. Une application dédiée fonctionne avec le masque, qui mesure les ondes de sommeil, le mouvement des yeux, la tension musculaire, la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène du sang. L’application détermine ensuite les habitudes de sommeil individuelles et propose des recommandations personnalisées.

En déterminant quand un utilisateur est en mode REM profond par opposition à des périodes de sommeil plus léger, le masque peut réveiller les utilisateurs au moment le plus opportun pour qu’ils se sentent rafraîchis. Il le fait en utilisant la luminothérapie, avec des lumières intégrées dans le masque qui simulent l’aube et réveillent progressivement l’utilisateur. Si la lumière ne provoque pas le réveil, les vibrations finiront par donner un coup de pouce supplémentaire à l’utilisateur.

Le masque de nuit hi-tech peut également être utilisé pour aider les voyageurs à éviter le décalage horaire et à faire face au jet lag. En entrant son emplacement et sa destination actuels dans l’application, l’utilisateur peut se préparer et s’adapter au nouveau fuseau horaire en utilisant le masque.

Les 5 avantages du masque de sommeil hi-tech :

Aide à s’adapter à nouveau fuseau horaire

Reprogramme le biorythme et influence le niveau de mélatonine pour mieux dormir

Simule l’aube pour éliminer le sommeil d’inertie et favoriser un réveil agréable

Fourni des suggestions pour déterminer le moment ou une sieste est recommandée

Analyse du sommeil : pour détecter et corriger d’éventuels troubles du sommeil

Quelles évolutions attendre à l’avenir ?

Bien que déjà très au point, plusieurs améliorations peuvent être apportées pour maximiser le confort :