L’année 2021 vient à peine de commencer et les rumeurs les plus folles circulent déjà sur le Web. En effet, plusieurs rapports révèlent qu’Apple pourrait sortir une nouvelle génération d’AirPods Pro, un nouvel iPhone SE et un iPad mini, et ce, dès le mois d’avril 2021.

Après avoir partagé des détails potentiels sur les prochains modèles d’iPad mini, iPad Pro et iPhone 13 en début de semaine, le blog Techside a relayé une information selon laquelle Apple prévoit de sortir les AirPods Pro 2 et iPhone SE de troisième génération en avril 2021, l’information provenant une fois de plus d’indiscrétions de fournisseurs chinois.

Des AirPods Pro 2

La rumeur indique que les nouveaux AirPods Pro seront dotés d’un nouveau boîtier de recharge légèrement redessiné. Plus précisément, le rapport indique que le boîtier restera d’une épaisseur de 21 mm, mais aura une hauteur de 46 mm et une largeur de 54 mm. Le boîtier de chargement actuel des AirPods Pro a une hauteur de 45,2 mm et une largeur de 60,6 mm, le nouveau boîtier sera donc légèrement plus étroit.

Le blog ne révèle pas plus de détails sur la deuxième génération d’AirPods Pro. En octobre, Bloomberg a indiqué que la deuxième génération d’AirPods Pro sera plus compacte, sans tige courte dépassant à la base, avec une forme arrondie similaire à celle des écouteurs de Google et de Samsung.

Un iPhone SE 3

En outre, la rumeur indique qu’Apple lancera également un nouvel iPhone SE de troisième génération en avril 2021, sans révéler plus de détails. Cependant, plusieurs auteurs de fuites s’attendent à ce qu’Apple lance une version Plus de l’appareil avec un écran de 5,5 ou 6,1 pouces.

Cette information parait étonnante, d’autant plus que l’iPhone SE 2 est sortie il y a moins d’un an. La logique voudrait qu’Apple propose des versions augmentées de l’iPhone SE de deuxième génération plutôt qu’un nouveau modèle.

Un iPad Mini 6

Enfin, un autre bruit de couloir affirme qu’Apple travaille sur une nouvelle version de l’iPad mini avec un écran plus grand de 8,4 pouces, qui sera lancée en mars.

Cette nouvelle version de l’iPad mini aura le même design que le modèle actuel, à savoir des cadres supérieur et inférieur (légèrement réduits), un bouton « Home » avec Touch ID intégré et un port « Lightning ».

L’information affirme que la version actualisée de l’iPad mini sera commercialisée en mars. Ceci est conforme à un ancien rapport de l’analyste fiable Ming-Chi Kuo, dans lequel il déclarait qu’Apple lancerait un iPad mini avec un écran entre 8,5 et 9 pouces au cours du premier semestre 2021. À l’époque, Kuo n’a fourni aucun détail sur la conception de la tablette, mais a seulement déclaré que ses points forts seraient « son prix abordable et l’adoption de puces rapides ».

La prochaine génération d’iPad mini sera dotée d’un écran plus grand et d’un design inspiré de l’iPad Air 2019.

Rappelons qu’Apple a sorti les Airpods Pro à la fin de l’année 2019, une mise à jour des écouteurs est donc très probable. Même constat pour l’iPad Mini qui est sorti depuis presque deux ans. En revanche, l’information concernant l’iPhone SE est plus que douteuse. Wait & See…