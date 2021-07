La capacité à capter l’attention des foules est un talent inné chez certains. Le ton de la voix, la posture ou tout simplement l’énergie dégagée suffisent parfois à fasciner son public qui l’écoute alors avec attention, même si son discours dure des heures. Pourtant, même ceux qui n’ont pas ce talent peuvent également posséder ses compétences grâce à l’outil PowerPoint. A condition bien-sûr de maîtriser ses fonctionnalités et surtout de développer une présentation interactive. On vous explique comment !

Le PowerPoint interactif, l’outil idéal pour captiver votre auditoire

Pour la plupart d’entre nous, l’outil PowerPoint est un simple support du propos qui permet de faire apparaître des informations essentielles, des graphiques ou des schémas qui viennent enrichir le discours. Pourtant, celui qui sait utiliser ses fonctionnalités pour développer une présentation interactive prendra très vite conscience que ce logiciel est bien plus qu’un support et qu’il peut devenir un outil permettant de convaincre et capter l’attention.

En effet, un PowerPoint interactif est indispensable pour éviter l'ennui et les pertes de concentration que l'on observe régulièrement au cours de certaines présentations. Vous pourrez vous former aux fonctionnalités les plus avancées de la plateforme comme l'inclusion de liens internet, l'intégration de quizz, de sondages, de votes ou même de jeux questions/réponses dans votre présentation ! Effet garanti.

L’importance de l’interactivité

Si développer une présentation interactive est essentiel pour convaincre et subjuguer, c’est avant tout parce que cela rendra votre présentation plus vivante et plus inclusive. En cherchant à participer, les individus présents assimilent ainsi bien plus d’informations sur votre projet ou votre offre et pourront même participer à son développement en l’enrichissant de leurs propres idées et commentaires. Non seulement, vous remporterez l’adhésion du public mais en plus, vous tirerez parti de leur implication.

Tous types de réunions de travail peuvent bénéficier d’une présentation interactive. Que ce soit pour annoncer les bilans de l’année écoulée, présenter un nouveau produit à lancer sur le marché ou encore collecter des réactions face à un changement d’organisation, l’interactivité permettra d’inclure chacun des participants à la réunion, facilitant ainsi la transmission de votre message et l’acceptation de ses conséquences.

Comment développer une présentation interactive sur PowerPoint ?

La plupart d'entre nous n'a pas les compétences requises pour développer une présentation interactive sur PowerPoint. Généralement, nous nous bornons à l'utiliser comme un tableau virtuel, soit par manque de temps pour approfondir nos connaissances du logiciel, soit simplement par ignorance de ses capacités.

Il est possible de se former aux fonctionnalités avancées de l'outil pour transformer vos présentations qui de soporifiques deviendront absolument captivantes !