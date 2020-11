Vous êtes commerçant ou acheteur. Vous avez vu un terminal carte bancaire ou vous en avez entendu parler. Vous savez qu’il aide les commerçants à recevoir des paiements par carte bancaire, mais vous souhaitez mieux comprendre comment fonctionne cet appareil. Cet article vous dit tout ce qu’il faut en savoir.

A quoi sert le terminal carte bancaire ?

Un terminal bancaire est un appareil électronique conçu pour lire les données des cartes bancaires en toute sécurité et pour faciliter les transactions financières nationales et internationales. Il permet aux commerçants de recevoir des paiements bancaires depuis leur magasin et est accessible à tous les secteurs d’activité et à tous les commerces.

Grâce à la performance de son système d’authentification et de communication, la sécurité des transactions sur terminal carte bancaire est absolument garantie. Il va sans dire que les commerçants désireux de proposer ce mode de paiement doivent au préalable signer un contrat. Cela dit, que vous soyez commerçant ou client, le terminal cb offre de multiples avantages. En effet, le terminal bancaire permet au commerçant d’encaisser en toute sécurité, et ce peu importe le pays de la banque émettrice de la carte, tant qu’elle est affiliée au réseau Visa ou Mastercard.

Quand il le souhaite, le commerçant peut recevoir son paiement sur des comptes bancaires différents. Evidemment, il bénéficie d’une garantie de paiement si la carte du client est authentifiée. Ce mode de paiement facilite la tenue d’une comptabilité saine et rigoureuse et limite les risques de vol, de perte, de manipulation d’espèces, ainsi que les tracasseries de trésorerie.

Comprendre le fonctionnement du terminal bancaire

Le fonctionnement du terminal cb est plutôt simple. Dès que le client et le vendeur s’accordent sur le prix de vente, ce dernier tape le montant à encaisser sur le clavier de l’appareil et valide. Le client doit ensuite insérer sa carte bancaire dans l’appareil qui la lit et en analyse les données avant de demander au client l’autorisation d’effectuer le retrait du montant de son compte. Le client valide en insérant son code.

Dès lors, le terminal envoie une demande d’autorisation à la banque du client et affiche la réponse de la banque. Si la banque autorise le retrait, l’appareil mémorise la transaction puis imprime deux tickets, un pour le client et l’autre pour le commerçant. En fin de journée, le terminal envoie de façon automatique l’ensemble des transactions effectuées et mémorisées à la banque du commerçant. A partir de cet instant, le compte de ce dernier sera effectivement crédité et celui des clients, débités. C’est la télécollecte.

Il faut aussi noter que les paiements sur terminal cb peuvent aussi être effectués à distance. Dans ce cas, le commerçant doit taper le numéro de la carte bancaire du client sur son terminal et indiquer le montant à encaisser pour initier la transaction. Le terminal pourra fonctionner aussi bien en ligne qu’hors-ligne. Toutefois, dans le deuxième cas, il n’y aura pas de demande d’autorisation. Des algorithmes cryptographiques permettent d’authentifier la carte du client et le terminal.