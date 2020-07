Au lancement de sa nouvelle entreprise, il est toujours important de se demander comment déployer sa visibilité sur le Web. Qu’il s’agisse de création de site internet professionnel ou de stratégie de référencement naturel, il est nécessaire d’être bien accompagné pour déployer sa stratégie de communication digitale.

Qu’est-ce qu’une agence web ?

Pour bien choisir son agence web, il faut d’abord savoir ce qui se cache derrière cette appellation. En effet, il existe plusieurs types d’agences web et leur fonctionnement peut différer. En effet, la taille de l’agence, la prestation proposée ou encore l’organisation interne de l’agence peuvent influer sur son fonctionnement.

Ainsi, il existe des agences web qui vont traiter la communication web d’une entreprise de manière globale. De l’autre côté se trouvent des agences web spécialisées qui vont traiter un domaine en particulier, comme c’est le cas pour une agence SEO (Search Engine Optimization) par exemple. Cette dernière va être spécialisée dans la création de sites internet visibles sur les moteurs de recherche, comme c’est cas de Linkweb, agence web à Toulouse.

Les agences web ne possèdent donc pas toute la même compétence en termes de marketing digital et si certaines sont plus orientées community management, emailing ou e-réputation, d’autres seront plutôt spécialisées en création de sites web (développement web) et création d’applications mobiles, par exemple.

C’est pourquoi, il est important de bien choisir son agence de communication web en fonction de ses besoins et des opportunités qui se présentent à vous. En fonction de votre activité, certaines branches du webmarketing vous permettront d’obtenir de nouveaux clients plus facilement que d’autres. Tout va dépendre des caractéristiques du marché sur lequel vous souhaitez vous lancer.

Comment choisir une agence web ?

Pour bien choisir son partenaire avant de propulser ses projets web, il va falloir tenir compte de certains critères.

En fonction de votre manière de travailler, des opportunités présentes sur votre marché ou encore de la relation que vous souhaitez entretenir avec l’agence, votre choix sera forcément orienté.

Il existe donc quelques questions à se poser avant de choisir le professionnel qui sera chargé de la création de votre site internet ou bien de mener votre stratégie digitale.

Est-ce que le prestataire est une agence locale ou nationale ?

Lorsque vous souhaitez faire appel à une agence digitale pour développer votre notoriété en obtenant de la visibilité et en travaillant votre image, le rayonnement géographique du prestataire auquel vous faites appel peut être un critère.

En effet, ceci est important lors de la mise en place d’une stratégie de référencement à la suite d’une création de site web. Une agence web locale sera plus à même de vous apporter son expertise grâce à sa connaissance du territoire dans le cadre de la définition d’une stratégie de référencement local.

C’est un critère qui va compter si vous souhaitez développer un fort ancrage local pour votre entreprise. Il peut donc être plus intéressant de se tourner vers une agence de communication digitale proche de chez vous.

Savez-vous avec qui vous-êtes en relation ?

Mener un projet web n’est pas de tout repos. C’est pourquoi, il est indispensable de savoir sur qui compter lorsque l’on se lance. C’est notamment le cas lorsque l’on choisit une agence web. En effet, la réactivité et la compétence de votre interlocuteur seront mises à rude épreuve tout au long de votre projet.

Il est conseillé de rencontrer votre futur interlocuteur avant de vous engager. Le premier contact est important puisqu’une relation de confiance doit être instaurée entre vous et le professionnel avec qui vous serez en contact permanent. De plus, il est plus intéressant de traiter avec un développeur ou référenceur web directement, puisqu’il saura traduire vos exigences en termes de réalisation technique (webdesign responsive, ergonomie du site, expérience utilisateur, déclinaison de l’identité visuelle, utilisation d’un CMS comme WordPress, Prestashop ou Drupal et autres outils digitaux).

Il est donc indispensable de savoir qui sera en charge de la réalisation de votre projet et qui contacter lorsque vous en aurez besoin avant d’accorder votre confiance à une agence de création digitale plutôt qu’à une autre.

Quelles prestations vous sont proposées ?

Si vous n’avez pas particulièrement de connaissances dans le Web, les différentes prestations proposées par une agence web peuvent vous sembler floues.

Par exemple, une agence de référencement pourrait vous promettre des premières positions sur Google. Oui, mais pour quels mots-clés ? Sont-ils recherchés par les utilisateurs ? Sont-ils pertinents par rapport à votre activité ? Est-ce que votre site est techniquement acceptable ? (responsive design adapté au web mobile, fiches produits optimales pour un site e-commerce, formulaires de contact opérationnels pour un site vitrine, etc.).

Pour avoir un meilleur regard sur les prestations proposées par une agence web, il est fortement recommandé d’en contacter plusieurs et ainsi être en mesure de confronter les différentes propositions. De plus, certaines agences semblent proposer des services similaires à des prix parfois opposés. Savez-vous réellement pourquoi ?

Il est conseillé de se faire accompagner par des professionnels compétents qui vous expliqueront les prestations et qui s’intéresseront à votre projet pour vous proposer la meilleure formule. Ceci est essentiel avant de s’engager avec une agence web.

Qu’est-ce qui est mis en place pour vous permettre de suivre l’évolution de votre projet web ?

Enfin, une fois que vous vous êtes engagé et que le projet est lancé, savez-vous réellement ce qui est mis en place par la suite et tout au long du contrat ? Est-ce qu’un suivi est réalisé et sous quelle forme ? Avez-vous la main sur votre site web ? Avez-vous la possibilité de soumettre des modifications sur votre site ou au sein des contenus proposés ? Est-ce que la mise à jour nécessite une nouvelle facturation ?

La création ou refonte d’un site internet est un placement qui nécessite un retour sur investissement. C’est pourquoi, un suivi de performances de votre stratégie web est indispensable en vue de sa bonne mise en œuvre. Par ailleurs, les professionnels du Web disposent de tous les outils nécessaires pour vous fournir un retour complet : Google Analytics, Google Search Console, Google Ads (le nouveau Google Adwords) et bien plus encore.

Conclusion

Lorsque l’on se penche sur le marché des agences web, il est très facile de se rendre compte que l’offre est extrêmement diversifiée. Des solutions low-cost aux solutions plus onéreuses, il est parfois difficile de se rendre réellement compte de la différence qui réside dans les prestations proposées. Pourtant, il est indispensable de bien connaître et bien comprendre les offres qui vous seront adressées avant de vous engager.

Il sera donc nécessaire de se tourner vers des professionnels qui sauront s’exprimer clairement sur la stratégie mise en œuvre en fonction des spécificités de votre projet. Le Web est un secteur particulier qui nécessite certaines connaissances techniques. De ce point de vue, mieux vaut être bien accompagné pour mettre en place la stratégie digitale qui vous permettra d’atteindre vos objectifs et développer votre marque au-delà des frontières de votre site web.