Alors que les occasions d’utiliser Excel sont nombreuses, que ce soit dans un cadre privé ou professionnel, il peut être particulièrement gênant de se trouver face à un ou des fichiers Excel corrompus. Pourtant, un tel événement n’est pas rare. Si votre ordinateur s’éteint soudainement, suite à une panne de courant par exemple, il existe une certaine probabilité que cette interruption entraîne la corruption du fichier sur lequel vous étiez en train de travailler. Il peut en être de même si un autre logiciel vient interférer, si vous rencontrez des bugs pendant un enregistrement, ou si votre disque dur s’avère défectueux. Enfin, certains logiciels malveillants sont capables de cibler vos fichiers pour les corrompre. Les conséquences d’une corruption sont variables, et comprennent par exemple l’impossibilité d’ouvrir le fichier, l’altération des données ou divers problèmes d’affichage. Pour résoudre le problème, il existe heureusement une solution fiable et efficace : Stellar Repair for Excel. Comment utiliser cet outil pour réparer pas à pas vos fichiers Excel corrompus ?

Stellar Repair for Excel, pour une réparation à 100% de vos fichiers Excel corrompus ou endommagés

Que votre fichier Excel soit impossible à ouvrir en raison d’une corruption, ou bien d’une extension ou d’un format non valide, ou encore que son contenu soit illisible, Stellar Repair for Excel est une solution fiable à 100% : il résout absolument toutes les erreurs de corruption d’Excel. Il vous permet donc de récupérer le plein usage de vos graphiques, de vos formules, de vos tableaux ou de vos tableaux croisés dynamiques. Il préserve aussi les propriétés de vos feuilles de calcul et le formatage des cellules.

Il est également compatible avec toutes les versions d’Excel, y compris les plus anciennes. Enfin, son interface est intuitive et vous autorisera, en une unique manipulation simple, la réparation de plusieurs fichiers endommagés. On peut encore ajouter que sa puissance le rend compétent pour la récupération des fichiers de grande taille. Il est possible de télécharger gratuitement une version de démonstration de Stellar Repair for Excel afin d’en tester l’efficacité. Pour cela, rendez-vous sur le site dédié et cliquez sur la fenêtre de téléchargement verte. Une fois le logiciel disponible, ouvrez-le. Voici comment réparer un fichier pas à pas.

La procédure à suivre pour réparer pas à pas vos fichiers Excel corrompus

L’utilisation d’outils tels que Stellar Repair for Excel fait partie des bases à apprendre pour maîtriser Microsoft Excel mais heureusement, son utilisation est particulièrement simple. Après l’ouverture, une petite fenêtre vous propose immédiatement de cliquer sur « Browse » (« Parcourir » en français) afin de rechercher dans votre ordinateur les fichiers Excel corrompus ou endommagés que vous souhaitez réparer. Il peut évidemment arriver que vous ne connaissiez pas les emplacements précis de ces derniers, mais Stellar Repair for Excel a anticipé de type de problème. À côté du bouton « Browse », un second bouton nommé « Search » (« Rechercher ») vous permet d’utiliser un outil capable de détecter les emplacements des fichiers corrompus contenu dans votre ordinateur.

Dès lors que vous avez constitué votre liste de fichiers endommagés par l’un de ces deux moyens, vous avez alors le choix de cocher ou non une petite case à gauche de chaque ligne de description. Quand vous avez fait votre sélection, cliquez alors sur le bouton « Repair » (« Réparer ») au bas de la fenêtre. Stellar Repair for Excel lancera alors le processus de réparation des fichiers que vous aurez cochés. Le logiciel n’aura besoin que de quelques minutes pour achever la tâche. Vous aurez ensuite accès à un aperçu de chacun de vos documents dans le volet à droite de votre écran.

Enregistrement des fichiers Excel réparés et vérification de leur état

Une fois que les fichiers sont réparés, cliquez sur « Save File » (« Enregistrer un fichier ») : il s’agit de la troisième option disponible en haut à gauche de votre écran, dans le menu. Pour chaque fichier, un emplacement par défaut vous sera proposé, mais il est également possible de déterminer vous-même un emplacement différent. Dès lors que vous avez fait votre choix, cliquez sur « OK » en bas de la fenêtre. Une barre de progression vous autorise à suivre l’évolution de la démarche, mais sachez que vous recevrez une notification dès la fin du processus. Fermez Stellar Repair for Excel et allez consulter votre fichier Excel à l’emplacement sélectionné.

Vous constaterez que l’ensemble des altérations ont disparu, et que votre fichier est utilisable comme s’il ne s’était rien passé. C’est peut-être le moment d’aller voir du côté des meilleurs anti-virus et anti-malware gratuits afin de dénicher la pépite qui vous protégera contre des désagréments aussi pénibles à vivre que la corruption de fichiers Excel indispensables à vos activités. Bon à savoir : Stellar Repair for Excel propose aussi des packages permettant de remédier aux soucis de corruption des fichiers Word, des PowerPoint ou des PDF, avec la même efficacité, la même fluidité et la même intuitivité.