Le 23 février 2018, une joueuse d’un casino de Luxeuil-les-Bains en Haute-Saône glisse 1 centime dans une machine à sous. Résultat, elle repart avec un gain de 12 000 €, soit 1,2 million de fois sa mise. Cette histoire bien réelle n’est pas isolée, bien au contraire. Elle pourrait être la vôtre. Pour en savoir plus sur l’incroyable jackpot à 12 0000 €, lisez l’article de Radio Télévision Luxembourg.

Histoire de la première machine

La machine à sous a été inventée à New York en 1891 par Sittman et Pitt qui se sont inspirés du jeu de poker. Elle contenait 50 cartes sur 5 tambours. Il fallait insérer une pièce et activer un levier pour gagner une bière ou des cigares. Pour éviter d’avoir à payer des coups trop souvent, le dix de pique et le valet de cœur avaient été retirés du jeu, ce qui rendait plus difficile l’obtention d’une royal flush.

En 1899, un Américain de San-Francisco reprend l’invention à son compte en la modernisant. Il ajoute des symboles graphiques comme un fer-à-cheval, un carreau, un cœur, un pique, une cloche et crée un système de paiement automatique. Si trois cloches apparaissent, le joueur est récompensé de 10 pièces.

L’arrivée de la machine à 1 centime

Pour la machine à sous électromécanique version moderne, il faudra attendre 1964. Au fur et à mesure des innovations technologiques, les machines se sont perfectionnées au point d’atteindre des sommets d’ingéniosité avec des fonctionnalités toujours plus engageantes pour les joueurs, mais aussi de plus en plus chères. C’est la raison pour laquelle les casinos ont opté pour des machines à sous à 1 centime comme on peut en trouver sur https://1machineasous.com/1-centime/.

L’idée étant de convertir plus de joueurs sur une offre moins onéreuse et qui peut leur rapporter gros. 1 centime n’a pas été choisi au hasard, il correspond à la plus petite pièce de monnaie disponible aux Etats-Unis. Les établissements terrestres de Vegas ont adopté l’idée, tous les casinos emblématiques de la ville proposent leurs versions de slots à 1 centime.

Jouer plus longtemps pour moins cher

Dans les établissements de Las Vegas, les machines à sous à 1 centime sont clairement identifiées par un gros panneau au-dessus de la slot. Vous ne pouvez pas la louper. Elles sont considérées comme très attractives pour les personnes qui ne sont pas des mordus de machines à sous et permettent de passer du bon temps sans se ruiner.

Au bout d’une bonne demi-heure de jeu, vous n’y laisserez tout au plus, que quelques dollars. Il faut savoir que certaines de ces machines bénéficient d’un jackpot progressif. Le mot progressif indique que le montant de la cagnotte s’élève au fur et mesure que les joueurs parient dans une machine, et ce, pour toutes les machines fonctionnant en réseau. Un bel avantage donc, pour ceux qui cherchent à gagner les jackpots.

Trouver le meilleur casino en ligne

Depuis l’arrivée des casinos en ligne sur le marché, les machines à 1 centime ont encore gagné en popularité. La raison est simple. Jouer sur une plateforme en ligne est beaucoup plus discret que dans un établissement terrestre. Pour ce faire, il suffit de trouver un casino en ligne fiable, sérieux et sécurisé et d’ouvrir un compte, cela ne prend que quelques minutes.

Ensuite, vous ouvrez un compte, vous optez pour un bonus de bienvenue et vous déposez vos premiers euros. Pour jouer avec ces machines, je vous recommande de trouver les meilleurs opérateurs en ligne proposant des slots à 1 centime.

Ces machines à 1 centime sont devenues en peu de temps les stars des casinos qu’ils soient terrestres ou en ligne. Jouer en ligne comporte de nombreux avantages comme l’anonymat et le gain de temps.