Ces dernières années, la VoIP est venue chambouler le monde de la téléphonie en proposant une solution alternative à la technologie analogique. Mais quelle est la définition de la VoIP ? Découvrons les secrets de ce système de téléphonie innovant.

La VoIP, c’est quoi ?

Si l’on cherche à définir la VoIP, appuyons-nous tout simple sur la signification de son acronyme. La VoIP, ou voix sur IP, se traduit par « Voice over Internet Protocol ». Autrement dit, c’est un système qui permet de transformer n’importe quel signal audio analogique en données numériques, pour qu’elles soient ensuite transmises par Internet. Finalement, la VoIP consiste à passer des appels téléphoniques par le biais d’une connexion Internet haut débit.

Avec cette nouvelle technologie IP, il est désormais possible de téléphoner sans téléphone, mais plutôt via une application ou un logiciel connecté. Les appels vidéo et vocaux peuvent alors se faire de manière totalement illimitée, gratuitement, et à travers le monde entier.

VoIP : une technologie IP aux nombreux avantages

Concrètement, la technologie IP permet de passer des appels internationaux au même prix qu’un appel local, en utilisant le réseau internet haut débit. Cela suppose qu’il n’est plus nécessaire d’avoir une installation coûteuse et imposante au sein de l’entreprise, et qu’il suffit de passer par un téléphone VoIP ou même un ordinateur.

Il est donc évident que l’avantage majeur de la VoIP est économique. Les solutions de téléphonie IP dans une entreprise, simples et rapides, réduisent considérablement le budget « communication », notamment lorsque les appels à l’international sont fréquents.

Par ailleurs, le standard téléphone IP propose également de nombreuses fonctionnalités qui facilitent le travail des employés et améliorent la qualité de services offerts aux clients.

La VoIP : les différentes utilisations possibles

Avec la téléphonie IP, rien n’est figé, et il est tout à fait possible d’adapter l’utilisation en fonction des besoins et équipements de l’entreprise et des collaborateurs.

La VoIP avec Adaptateur Téléphonique Analogique (ATA)

Pour une solution simple et efficace, sans avoir à changer de matériel, les adaptateurs téléphoniques analogiques permettent de connecter un téléphone classique à une connexion internet, ou directement sur un ordinateur lui-même connecté. Son rôle est alors de convertir le signal analogique du téléphone, puis de le transformer en données numériques, pour pouvoir le transmettre par Internet.

La VoIP avec téléphone IP

Difficile de différencier un téléphone IP d’un téléphone classique : ils sont tous deux composés d’un combiné et un support avec clavier numérique. Pourtant, le premier dispose d’un connecteur Ethernet, qui permet de le connecter directement sur le réseau Internet, et donc profiter de la technologie IP.

Il est aussi possible d’étendre la technologie VoIP sur les réseaux cellulaires, grâce à la VoIP mobile, ou encore d’utiliser un téléphone WiFi, qui ne se connecte plus par un câble Ethernet, mais directement en WiFi.

La téléphonie VoIP d’ordinateur à ordinateur

Solution IP la plus économique, la téléphonie sur IP d’ordinateur à ordinateur permet de passer des appels dans le monde entier sans téléphone. Il suffit de disposer d’une connexion Internet haut débit, d’un microphone, de hautparleurs, et éventuellement d’une caméra, puis d’installer un logiciel adapté.

De nombreux fournisseurs proposent aujourd’hui ce type de téléphonie IP, de plus en plus utilisée au quotidien par les professionnels, mais aussi par les particuliers.

Fonctionnalités de la VoIP : quelques exemples

Outre le fait que les communications soient faciles et économiques, la VoIP permet également de disposer d’un standard téléphonique aux nombreuses fonctionnalités :

Renvoi d’appel vers un fixe ou un mobile ;

Musique d’attente pendant les transferts d’appels ;

Standard automatique personnalisé pour créer un message de répondeur unique ;

Appels internes gratuits, de poste à poste ;

Numéro abrégé en interne, que l’on peut préenregistrer pour faciliter les appels entre collègues ;

Fax dématérialisé grâce à l’option imprimante virtuelle…

De plus en plus utilisée au quotidien, la VoIP offre un service de téléphonie de grande qualité, et entièrement personnalisable. Et vous, êtes-vous déjà passé à la VoIP ?