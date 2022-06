Le secteur informatique s’est développé à vitesse grand V. Depuis les premières années d’Internet, au cours desquelles les entreprises se sont péniblement mises aux différents outils proposés, le domaine ne concernait encore qu’une petite partie de l’économie comme de la société. Mais aujourd’hui, les entreprises transnationales les plus puissantes au monde sont issues de ce secteur. Voyons pourquoi et comment toute société qui cherche des développeurs doit s’appuyer sur un logiciel pour recruter efficacement sur LinkedIn.

L’importance capitale du recrutement dans la milieu informatique

Si le secteur informatique est aussi important, c’est notamment grâce aux applications et logiciels qui régissent désormais notre vie. Pour la plupart, elles sont si pratiques et instinctives que nous ne les voyons même plus diriger notre quotidien. Un algorithme qui nous suggère un achat, le lieu de nos futures vacances ou bien la musique que nous écouterons dans les semaines qui viennent, plus rien ne nous étonne de la part des machines désormais.

Mais si la machine a désormais une influence réelle sur nos vies, c’est avant tout parce que des femmes et des hommes lui ont donné naissance. Les développeurs sont ainsi devenus les alchimistes de notre temps qui, à l’aide de formules codées et absconses pour le profane, créent des programmes de plus en plus perfectionnés. Recruter efficacement via LinkedIn est donc très important pour les entreprises qui ne peuvent se permettre de passer à côté d’un profil intéressant dans un secteur aussi concurrentiel. Et la prospection Linkedin ne s’improvise pas.

Recruter efficacement via LinkedIn

Le recrutement est toujours un aspect stratégique pour les entreprises, mais plus le domaine dans lequel elles exercent est concurrentiel, plus le recrutement prend de l’importance. En effet, si vous manquez le dernier petit génie de l’informatique, celui qui créera le nouveau produit innovant rapportant des milliards de dollars, non seulement vous passerez à côté d’une fortune, mais en plus ce sera votre concurrent direct qui en profitera !

Il est donc particulièrement important de le repérer au plus vite et de prendre contact avec lui dès que possible. Pour cela, le plus simple est de prospecter sur le plus grand réseau professionnel de la planète. Mais encore faut-il savoir à qui s’adresser en particulier. Pour recruter efficacement sur LinkedIn, il faut donc un outil de prospection qui puisse identifier le profil qui vous intéresse et le contacter de manière appropriée.

Pourquoi LinkedIn est incontournable ?

Pour se faire, le logiciel Leadin.fr est particulièrement recommandé. Non seulement, il vous permet d’automatiser votre prospection sur LinkedIn, mais en plus il garantit une personnalisation de haute qualité des messages, ce qui vous assure un taux de réponse largement au-dessus de ce que proposent tous les autres outils de prospection classiques !

Mieux encore, vous disposerez d’un vaste panel de fonctionnalités, facilement accessibles grâce à une interface étudiée pour son ergonomie. Vous serez en outre rassurés par le fait que les adresses mail sont vérifiées avant d’être utilisées par le logiciel afin de préserver la santé de votre nom de domaine. Avec cet outil, contrairement à un compte facebook anonyme utilisé pour prospecter, vous gagnerez non seulement en qualité de résultat pour recruter efficacement sur LinkedIn, mais aussi en temps et en sécurité !