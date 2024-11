Depuis plusieurs années, l’Union européenne intensifie les mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) fluorés. Ces gaz, notamment les hydrofluorocarbures (HFC), sont largement utilisés dans les secteurs de la réfrigération et de la climatisation. Cependant, ils présentent un potentiel de réchauffement planétaire (PRP) extrêmement élevé. Récemment, la réglementation F-Gas 2024 a introduit de nouvelles restrictions encore plus sévères. Celles-ci visent à accélérer la transition vers des fluides alternatifs plus respectueux de l’environnement.

La réglementation F-Gas 2024, des mesures renforcées pour le climat

La réglementation F-Gas 2024 marque un tournant important pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre fluorés. Publiée en février 2024 et entrée en vigueur en mars, cette nouvelle version impose des restrictions plus strictes sur l’utilisation des hydrofluorocarbures. Ces fluides, bien que performants, sont responsables de dégâts environnementaux considérables. La réglementation vise donc à accélérer leur disparition progressive, pour aboutir à une interdiction totale en 2050.

Pour y parvenir, elle prévoit une réduction drastique des quotas de HFC disponibles sur le marché européen. Cela se traduira par une baisse progressive de leur production et de leur utilisation, avec des échéances bien définies pour différents types d’équipements. Avec ces mesures, les entreprises doivent désormais repenser leurs choix, en privilégiant des fluides alternatifs moins polluants et plus durables pour l’avenir. Afin de se conformer à la nouvelle règlementation f gaz, elles pourront compter sur des acteurs de la transition énergétique comme Dalkia Froid Solutions, un spécialiste du froid industriel et du génie climatique.

Les interdictions et restrictions prévues par la réglementation F-Gas 2024

La réglementation F-Gas 2024 introduit une série d’interdictions qui vont profondément transformer les secteurs de la réfrigération et de la climatisation. À partir de 2027, les petites pompes à chaleur monoblocs et les systèmes de climatisation contenant des fluides frigorigènes avec un potentiel de réchauffement global (PRP) supérieur à 150 ne pourront plus être commercialisés. En 2032, toutes les installations de réfrigération fixes devront utiliser des gaz dont le PRP est inférieur à 750. Cette interdiction a pour but d’accélérer la transition vers des solutions plus propres, comme les fluides naturels (CO2, ammoniac), qui sont déjà largement utilisés dans certains secteurs.

Pour les entreprises, ces changements représentent un défi important, notamment pour des installations où le refroidissement est primordial, comme dans un datacenter. Elles devront non seulement adapter leurs équipements actuels, mais aussi investir dans des technologies conformes aux nouvelles normes. Cela implique de revoir la gestion des équipements de froid et de climatisation sur le long terme. Ces investissements, bien que conséquents, permettront aux entreprises de se mettre à la fois en conformité et de diminuer leur empreinte carbone ainsi que leurs coûts énergétiques à moyen terme.

Les impacts sur la maintenance des équipements

La réglementation F-Gas 2024 impose aussi des règles strictes concernant la maintenance des systèmes existants. Dès 2025, l’utilisation de gaz fluorés avec un PRP supérieur à 2500 sera interdite pour l’entretien des équipements de réfrigération. Cette interdiction touchera les systèmes de climatisation et les pompes à chaleur à partir de 2026.

Les responsables de la maintenance devront donc anticiper ces changements. Leur vigilance se portera également sur la gestion des stocks de fluides. En effet, les gaz fluorés régénérés bénéficieront de dérogations temporaires, mais ne constitueront pas une solution à long terme. La réglementation F-Gas 2024 impose ainsi une véritable réorganisation des pratiques afin de mieux répondre aux nouveaux enjeux environnementaux et réglementaires.