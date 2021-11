Cydia est un magasin d’applications non officiel pour les appareils Apple iOS. Il vous permet de rechercher et de charger des applications et du contenu qui ne sont pas approuvés par Apple. Pour activer la boutique d’applications Cydia, vous devez « jailbreaker » votre appareil iOS. Si ces termes et cette application vous semblent totalement nouveaux, vous êtes à la bonne page. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur Cydia App Store, l’application non officielle pour jaibreker iOS.

Cydia : une alternative à Apple store

Cydia est un App Store alternatif qui propose des applications pour iPhone, iPod touch et certaines versions de l’iPad qui ne sont pas disponibles dans l’Apple Store officiel. Les applications proposées dans Cydia peuvent avoir été rejetées par Apple pour des raisons telles qu’elles violent les conditions d’Apple pour les applications ou qu’elles sont en concurrence avec les propres applications d’Apple. Certaines applications disponibles sur Cydia peuvent également permettre aux utilisateurs de faire des choses que les applications disponibles sur App store ne peuvent accomplir.

Cydia, c’est plus que des applications iOS

En plus des applications, Cydia vous permet également de trouver divers thèmes et autres fonctionnalités à télécharger pour vos appareils. Pour figurer sur l’App Store d’Apple, les développeurs d’application sont soumis à plusieurs exigences. Malheureusement, la majorité des applis, pourtant prometteuses, ne remplissent pas ces critères. Sur un iPhone jailbreaké, vous avez plus d’options pour personnaliser vos appareils. Toutefois, il faut savoir que jaibreker votre iPhone conduira à l’annulation de ces garanties.

Que signifie « jaibreker son iPhone » ?

Jailbreaker votre iPhone, c’est le libérer des limitations qui lui sont imposées par Apple et son opérateur. Après un jailbreak, l’appareil peut faire des choses qu’il ne pouvait pas faire auparavant, comme installer des applications non officielles, modifier les paramètres et les zones du téléphone auparavant restreints. De la personnalisation de l’apparence de votre iPhone à l’installation d’applications tierces, le jailbreak vous permet de tout faire. Une application tierce peut ajouter de nouvelles fonctionnalités à votre téléphone.

Les risques et les dangers de Cydia

Faire des personnalisations et des modifications sur vos propres appareils est une chose. Cela ne fait de mal à personne si vous choisissez d’exécuter des applications non approuvées sur votre appareil iOS. Cependant, la boutique d’applications Cydia permet également le piratage puisque vous pouvez télécharger et utiliser des applications qui ont été privées de leur protection par le droit d’auteur.

Étant donné que Cydia n’est pas pris en charge par Apple et que ses applications ne sont pas vérifiées avant leur publication, vous installez les applications de Cydia à vos risques et périls. Ce risque pourrait inclure que certaines applications contiennent des logiciels malveillants ou des logiciels espions.

L’opinion d’Apple face à Cydia

Apple n’a jamais été satisfait du jailbreak ou des magasins alternatifs tels que Cydia. Si vous utilisez la boutique d’applications Cydia, vous êtes définitivement du mauvais côté de l’entreprise et des développeurs des différentes applications. Dans cette situation, Apple vous dispense de toutes assistances et de toutes ces garanties.

Certes, Cydia est une application qui propose des applications extraordinaire et exceptionnelle. Toutefois, son utilisation présente des risques non seulement pour la sécurité de votre appareil mais également pour l’accès aux services d’Apple.