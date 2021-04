Afin de pouvoir communiquer avec vos clients, les données de référence client doivent être fiables. En effet, les adresses sont fournies à votre entreprise de plusieurs manières : téléphone, courrier, e-mail, Internet, vente, etc. Ils sont transmis et enregistrés. C’est ainsi que des fautes de frappe ou des malentendus sont incluses dans les bases de données d’adresses sans vérification, et cela peut entraîner des conséquences pénibles.

C’est pour cela, qu’il est primordial de vérifier automatiquement les adresses postales des clients. D’où l’importance de l’outil Egon qui vous permet d’indiquer l’écriture correcte des adresses ou des substances de celles-ci. Une fois ces adresses validées, vous pourrez y allouer des informations complémentaires telles que les coordonnées géographiques par exemple.

Pourquoi avez-vous besoin de valider les adresses postales ?

Une adresse postale précise et à jour est également essentielle pour enrichir les données de l’entreprise. Par exemple, les coordonnées géographiques ne peuvent être ajoutées au compte client que si l’adresse liée est correcte. Il en va de même pour les données liées au marketing, telles que les informations sur l’habitat, le groupe d’âge ou le revenu.

En bref, une adresse exacte est la clé de toutes les actions ultérieures en supposant des données correctes et à jour. Si une entreprise veut réussir sur le marché, elle a besoin de données de haute qualité. Notre site de vérification et validation d’adresse postale Egon est un outil fiable qui vous aide à améliorer la qualité de vos adresses dans le monde. Faites des adresses clients un facteur de réussite pour votre entreprise !

Fonctions de la validation des adresses postales

Avec les solutions d’Egon, vous pouvez vérifier, corriger et mettre à jour vos données d’adresse partout dans le monde. Le recoupement de plusieurs adresses et détails, jusqu’aux numéros de rue, garantit une haute qualité de vos données. Les fautes d’orthographe, de lecture, de compréhension et de frappe sont automatiquement corrigées par le système. La vérification d’adresse peut être effectuée dans une variété de langues et de scripts.

Pour des résultats de qualité optimale, la validation des adresses postales utilise notre base de données de référence, constamment mise à jour en arrière-plan. La solution de publication Egon s’intègre facilement dans votre environnement système, prend en charge toutes les plates-formes courantes et offre un large choix d’interfaces côté client. La vérification des adresses postales est disponible sur le site Internet ou en mode SaaS. Vous pouvez également bénéficier des avantages des deux environnements : avec le modèle hybride d’Egon, vous pouvez combiner votre solution sur site existante avec des services à la demande individuels.

Avantages de la validation des adresses postales

La validation des adresses postales offre les avantages suivants :

Assurer une qualité des adresses postales, tout autour du monde

vérification et validation des adresses immédiatement lors de la saisie ou en mode batch

Avoir des données d’adresse correctes et complètes

Garantir un format d’adresses correctes

Les données de référence sont régulièrement mises à jour

Intégration simple et flexible dans les systèmes : sur site, en cloud ou en mode hybride

Il est possible de sélectionner l’une des offres, de terminer l’inscription initiée en cliquant sur la souris ou le clavier. Chaque fois que vous entrez d’autres marques, la recherche est automatiquement améliorée. Avantage : les adresses des clients, fournisseurs ou autres partenaires commerciaux peuvent être facilement saisies en quelques secondes. Le processus de commande accéléré et pratique pour vos clients réduit le taux de rebond et augmente donc les revenus. Les erreurs de frappe des utilisateurs sont éliminées grâce aux suggestions faites lors du processus de commande. Cela vous permet d’économiser du temps et des coûts supplémentaires pour les services de correction et de support.