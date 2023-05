Que fait un ingénieur DevOps ? Pourquoi l’entreprise est prête à le payer plus qu’un programmeur ? Quelles compétences sont nécessaires pour entrer dans la profession ?

Selon certaines études de marché, la demande d’ingénieurs DevOps augmente de 59 % par an. Mais le nombre de professionnels dans ce domaine ne suit pas la cadence – seulement un quart des professionnels comble la demande chaque année.

Qu’est-ce qu’une approche DevOps ?

La pandémie a accéléré la transition des entreprises vers le numérique.

Le besoin urgent de numérisation et de mise à l’échelle des entreprises a conduit les départements informatiques à abandonner l’ancienne approche du développement de produits numériques. Ce dernier est une approche en cascade, où les tâches sont résolues de manière cohérente et strictement conforme au plan.

Elle a été remplacée par une méthodologie Devops plus flexible et efficace (abrégé « Développement & Opérations »). Le travail sur le produit se fait en un seul flux horizontal. Toute l’équipe est responsable de sa sortie. Cela ne fonctionne pas dans la logique qui veut que chaque département ait sa propre organisation. Le rôle de lien entre les membres de l’équipe est assumé par l’ingénieur DevOps. Son objectif principal est de collecter les exigences techniques des développeurs, des testeurs, des spécialistes de la sécurité de l’information et des clients commerciaux et d’automatiser tous les processus intermédiaires de développement de logiciels afin de réduire les coûts de temps des spécialistes et d’accélérer la sortie des produits, réduisant ainsi les coûts commerciaux.

Pour accomplir cette tâche, un ingénieur DevOps aide à automatiser les processus techniques internes.

Qui a besoin d’un ingénieur DevOps aujourd’hui et quelles sont les perspectives pour la profession

Toutes les entreprises ne bénéficient pas des moyens d’embauche d’un spécialiste pour automatiser leur infrastructure informatique. Garder un professionnel coûteux dans le personnel et acheter une licence pour un logiciel spécial n’est pas rentable pour les petites entreprises, les start-ups et ceux qui ne se spécialisent pas dans la technologie. Dans la plupart des cas, ces compagnies achètent des solutions toutes faites : logiciel en tant que service (SaaS) ou plate-forme en tant que service (PaaS). Mais parmi les grandes entreprises et les entreprises technologiques, la profession d’ingénieur DevOps est très demandée dans de nombreux secteurs et entreprises telles que Microsoft, TonyBet Casino et OpenAI. Depuis 2022, elle est dans le top 5. Selon certaines prévisions du marché, la demande augmentera de 19,1% par an. Les banques, les détaillants, les entreprises des secteurs des télécommunications, du divertissement et de la construction et, bien sûr, du secteur informatique ont besoin de tels spécialistes. Parier sur ce métier serait donc un moyen d’assurer un succès futur.

Dans les années à venir, la profession deviendra encore plus demandée. Selon Global Market Insights, le marché des solutions DevOps est passé de 7,2 milliards de dollars à 8,95 milliards de dollars en 2022 et augmentera encore de 20 % par an jusqu’en 2026. Plus les développeurs de produits lancent des produits sur le marché et plus le monde change rapidement ? En conséquence, de plus en plus d’entreprises auront besoin d’un ingénieur DevOps dans leur équipe.