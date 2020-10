Même si les Box Internet offrent généralement une très bonne connexion Internet, il arrive parfois que celles-ci présentent quelques faiblesses, notamment en terme de débit. En effet, il n’est pas anormal de remarquer une diminution du débit de votre Box Internet. De ce fait, nous allons vous expliquer comment agir en cas de perte de débit Bbox.

Les différentes Bbox proposées

La Bbox est choisie par de nombreux consommateurs, adeptes d’un débit Internet de qualité. Cependant, il est important de noter que le débit Bbox n’est pas toujours identique, selon la zone géographique dans laquelle vous vous trouvez. Ainsi, si des problèmes surviennent sur votre ligne Internet, vous avez la possibilité de réaliser un test débit Bouygues Telecom, pour votre Bbox. En effet, une perte de débit Bouygues Telecom peut être liée à plusieurs facteurs et ce, peu importe l’opérateur. Cependant, vous devez vous assurer que le problème de connexion ne vient pas de votre ordinateur. Premièrement, les abonnements Internet de Bouygues Telecom se présentent sous plusieurs offres. En effet, vous avez la possibilité de choisir entre trois box Internet, à savoir : la Bbox, la Bbox Sensation et la Bbox Miami. Il est important de noter que la Bbox Sensation est uniquement réservée à la fibre optique. En revanche, la Bbox Miami et la Bbox classique vous proposent un Internet ADSL.

Comment mesurer votre débit ?

Sachez que n’importe qui peut faire son propre test de débit ADSL et ce, directement depuis son propre ordinateur. Cependant, il est important de savoir ce que vous faites et de connaitre précisément tout ce qui concerne le débit ADSL. Premièrement, le débit descendant est une notion qu’il est important de maitriser pour réaliser un test débit de votre Bbox. En effet, le débit descendant correspond à la capacité à laquelle un ordinateur peut télécharger un fichier ou une photo par exemple. En outre, le débit ascendant correspond à la rapidité d’émission d’un document de votre ordinateur vers Internet. Ainsi, votre débit pourra être mesuré rapidement et vous aurez simplement à appuyer sur un bouton. Suite à cela, de nombreuses données seront envoyées vers le serveur qui s’occupera de réaliser le test de débit.

Tester un débit ADSL Bouygues Télécom

Pour tester votre débit directement via votre Bbox, sachez que vous avez la possibilité de relever des valeurs sur votre Box. Ainsi, vous pourrez vous rendre dans un menu, appelé « préférences générales », puis vous rendre dans la catégorie « état des connexions ». Nous vous invitons à poser votre Box Internet à un endroit stratégique de votre maison, afin d'optimiser le débit Internet. De ce fait, celle-ci peut être placée au centre de la maison, ou plutôt en hauteur. Faites également attention à ce qu'il n'y ait pas trop de dispositifs branchés dessus. Sachez que vous avez également la possibilité de contacter le service client Bouygues Telecom en cas de problème de connexion trop important, qui nécessiterait une intervention de la part d'un technicien.