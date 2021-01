Lors de la décoration d’une maison, les gens accordent une attention particulière sur le choix du mobilier et de la couleur des murs. C’est tout à fait normal ! En effet, ces éléments vont définir l’ambiance générale et le style d’un intérieur. Or, il ne faut pas oublier qu’un bel éclairage apporte un charme unique à une pièce tout en étant high tech. Vous êtes à la recherche d’un luminaire tendance, pratique et facile à poser ? Optez pour le spot sur rail. Voici un tour d’horizon de tous les avantages de ce type d’éclairage de haute technologie.

Un éclairage pratique et orientable

Un spot sur rail est un éclairage composé de plusieurs ampoules orientables. L’installation de ce type de luminaire présente un grand avantage en termes de confort et de praticité. En effet, chaque ampoule correspond à un point d’éclairage spécifique. D’où la possibilité de multiplier les sources de lumière dans une pièce à partir d’une seule installation électrique. De plus, l’orientation de chaque ampoule est modulable. Ainsi, vous pouvez éclairer un coin spécifique de votre intérieur (plan de travail, table à manger, séjour, coin lecture, bureau, etc.) pour plus de confort au quotidien ou même des objets décoratifs comme les tableaux. Grâce à l’installation de ce type de luminaire, il n’est plus nécessaire d’investir dans un éclairage d’appoint.

Sur le marché, il existe des spots sur rail avec variateur. De ce fait, l’intensité lumineuse de chaque ampoule est modulable. Grâce à ce type d’éclairage, il est donc possible de créer une atmosphère intimiste dans la maison le soir venu. Lors de vos dîners romantiques, l’idéal est d’opter pour un éclairage tamisé en baissant la luminosité du spot. Pour les personnes qui doivent réaliser une tâche nécessitant beaucoup de précision, l’éclairage doit être direct et puissant pour plus de confort. Dans ce cas, il est judicieux de régler l’intensité de la lumière du spot a son maximum.

Un éclairage moderne qui s’harmonise avec tous les styles d’intérieur

Pour choisir le bon éclairage, il faut souvent se baser sur le style d’intérieur à créer : contemporain, industriel, vintage, rustique, etc. Sur ce point, le spot sur rail est très avantageux. En effet, grâce à son design high tech à la fois sobre et raffiné, ce type d’éclairage s’harmonise parfaitement avec tous les styles de décoration intérieure. D’ailleurs, les fabricants multiplient d’inventivité pour proposer plusieurs modèles de spots sur rail, aux couleurs et aux formes diverses. Il ne vous reste qu’à choisir l’éclairage répondant à vos goûts et à votre budget. Généralement, le spot sur rail vient se fixer sur le plafond d’un grand séjour avec une cuisine à l’américaine. L’objectif étant de multiplier les sources d’éclairage de la pièce au lieu d’installer une unique ampoule puissante et énergivore.

Un éclairage high tech facile à mettre en place

Le spot sur rail constitue une alternative intéressante au plafonnier classique. En effet, ce type d’éclairage n’a pas besoin d’être encastré au plafond. Il vous suffit de fixer le rail sur le support et le tour est joué.

Notez également que les travaux d’électricité relatifs à la pose de l’éclairage ne présentent aucune difficulté spécifique. Un électricien professionnel sera en mesure de réaliser cette opération rapidement. Parfois, les bricoleurs aguerris décident d’effectuer eux-mêmes l’installation d’un spot sur rail. La prudence est de mise ! En effet, le luminaire comporte plusieurs petites lampes individuelles. D’où la nécessité d’éviter toute erreur lors du raccordement de chaque éclairage au système électrique central. Si vous êtes tenté de réaliser cette opération, prenez toujours le temps de lire le guide d’installation.

Bref, la pose d’un spot sur rail est synonyme de gain de temps et d’économie d’argent (nul besoin de faire de gros travaux d’aménagement du plafond).