Les masques promotionnels, c’est quoi ?

Avec la pandémie, ce sont de nouveaux objets et habitudes qui ont fait leur entrée dans notre quotidien. Le masque est très certainement l’objet le plus représentatif de ce que vit le monde depuis 2020 puisqu’il a véritablement trouvé sa place dans notre vie de tous les jours. Comme de nombreux autres objets du quotidien, il s’agit d’une occasion pour une entreprise de communiquer et de diffuser son identité visuelle.

Les masques promotionnels sont ce que l’on peut appeler des goodies soit des objets du quotidien qui sont désignés à des fins publicitaires. On peut notamment citer les stylos, les mugs ou encore les t-shirts sur lesquels on peut trouver des noms de marques et/ou logo pour donner de la visibilité à une entreprise tout en faisant un cadeau à son client.

Avec l’arrivée de la pandémie, les masques promotionnels ont alors fait leur apparition. Il s’agit le plus souvent de masques en tissu (les masques FFP2 nécessitant des conditions de fabrication bien particulières) dont le design peut être à l’image de son entreprise soit par la couleur, les motifs ou simplement l’apposition des logos. Le client a ainsi la possibilité de profiter d’un masque réutilisable pour se protéger, gratuit, et de faire connaitre son goût pour l’entreprise qui l’a créée.

L’entreprise quant à elle bénéficie d’un objet qu’elle peut offrir à sa clientèle pour améliorer son image. Les masques promotionnels permettent aussi et surtout de donner de la visibilité à l’entreprise, et ce, à très bas coûts puisque son logo devient alors très visible (plus d’informations sur les techniques de communication en entreprise sur le blog Entreprise et Compagnie). Entreprise et clients sont donc tous deux gagnants à opter pour les masques promotionnels.

Pourquoi opter pour des masques promotionnels ?

Une entreprise qui souhaite améliorer son image et sa visibilité aura plusieurs avantages à choisir des masques promotionnels. Tout d’abord, il s’agit de goodies qui peuvent trouver une véritable utilité au quotidien contrairement à d’autres qui termineront à la poubelle ou qui seront jetés s’ils sont mal choisis ou mal distribués.

Par ailleurs, cela lui permet de profiter d’une image réactive et moderne, qui s’adapte en fonction du contexte actuel. On peut aussi y voir une entreprise qui se soucie du bien-être de ses clients et qui entend donc rendre leur quotidien plus facile. Il peut aussi s’agir d’un moyen de faire la promotion de ses valeurs avec un objet réutilisable plutôt que jetable.

Enfin, le choix du design peut aller dans le sens souhaité en matière de communication en optant soit pour un design discret, soit quelque chose à l’inverse d’assez voyant, un motif original, un message humoristique ou engagé, les possibilités sont très nombreuses (plus d’informations sur les avantages d’utiliser des goodies ici) !

Comment faire fabriquer ce type de goodies ?

Les masques promotionnels sont des objets qui peuvent être réalisés en sollicitant une société spécialisée dans la réalisation de ce type de goodies. Il est alors possible de choisir le type de modèle, la couleur, mais aussi le message ou encore le logo que l’on souhaite apposer dessus. Il ne reste ensuite plus qu’à choisir la quantité de masques souhaités. Il faudra patienter quelques jours avant de recevoir sa commande, car l’impression est faite à la demande, ce qui peut nécessiter un délai supplémentaire. L’entreprise peut alors effectuer la distribution de ses masques comme elle l’entend.