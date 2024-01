Dans de nombreuses entreprises en France, le service comptabilité est soumis à de nombreuses pressions quant à la charge de travail ou encore la rapidité et la concentration dont il doit faire preuve. C’est à vous en tant que dirigeant d’entreprise qu’il convient de régler les aspects liés au bien-être de vos collaborateurs et de leur productivité, si important à la santé de votre entreprise et de votre activité professionnelle. Justement, il faut savoir qu’il existe sur le marché une solution à la fois pratique et innovante qui permet à la fois d’allier meilleures conditions de travail ainsi qu’une meilleure productivité. Permettre à vos collaborateurs de travailler avec du mobilier performant tel qu’un bureau assis debout électrique est une solution qui peut rapidement porter ses fruits et leur permettre d’évoluer dans de meilleures conditions. C’est précisément le sujet de cet article.

Soyez aux petits soins de votre service comptabilité en leur offrant de meilleures conditions de travail

Il est important que le bien-être de vos collaborateurs, notamment celui du service comptabilité, soit une priorité. Il est clair que les finances de votre entreprise méritent bien un tel traitement. Alors, pour que vos affaires rayonnent et que votre chiffre d’affaires augmente, il est important et nécessaire d’investir dans du mobilier de qualité parfaitement adapté aux différents services de votre entreprise. Dans ce contexte, la possibilité de proposer des bureaux assis debout électriques Français peut être une excellente idée qui permettra à chacun d’y trouver son compte. Les comptables de votre entreprise pourront travailler dans de meilleures conditions et mieux gérer l’aspect financier de votre activité, en travaillant de façon plus efficace et en étant moins fatigués. Lorsqu’on songe à la charge de travail qu’il incombe à ce type de service, il est important de tout mettre en œuvre pour que les activités nécessaires au bon fonctionnement de votre entreprise se déroulent de manière efficace.

Les avantages ergonomiques d’un bureau assis debout

Le fait est qu’un bureau assis debout électrique est d’une redoutable efficacité. En effet, en disposant d’un tel équipement, un comptable a la possibilité de travailler debout dès lors que le besoin se fait ressentir et se dégourdir les jambes tout en restant productif. Par ailleurs, il est important de garder à l’esprit que les douleurs lombaires ou dorsales souvent dues à la position assise seront réduites. Il s’agit donc d’un investissement rentable sur le moyen terme qui permettra d’une part à vos employés d’être en meilleure santé tout en optimisant leur temps de travail. Pour terminer, il faut savoir que votre sang a besoin de mieux circuler si vous travaillez assis toute la journée, de même cela agit aussi sur l’oxygénation du cerveau. La possibilité de travailler debout de temps à autre, permet donc de gagner en concentration tout en brûlant quelques calories au passage…



Quel impact les bureaux assis debout, ont-ils sur la productivité des employés ?

Plusieurs études ont démontré que les bureaux assis debout augmentent la productivité des employés dans les entreprises. En effet, en changeant régulièrement de position, ils sont à même de rester plus alertes et beaucoup plus concentrés. Comme nous venons de le souligner dans le paragraphe précédent, d’un point de vue musculaire, là aussi la fatigue se fait moins ressentir. En somme, en investissant dans des équipements innovants, vous allez faire des heureux au service comptabilité ainsi comme à tout autre salarié de votre entreprise, ce qui vous fera gagner en productivité et forcément en rentabilité. En gros, vous investirez une petite somme pour réaliser un profit ultérieur : avouez que cette perspective a un attrait indéniable !