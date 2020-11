Encore réservée au monde professionnel il y a peu de temps, la diminution des prix de fabrication a permis de mettre l’imprimante 3D à la portée de tous. Pour beaucoup de spécialistes, ce nouvel outil est une porte ouverte sur un nouveau monde où le DIY et la fabrication individualisée seront les nouvelles normes de la consommation. Certains vont même jusqu’à dire que l’arrivée de l’imprimante 3D à la maison annonce une véritable ère sociétale qui permettra enfin à chacun de pouvoir répondre à besoins les plus précis. Explications.

Fabriquer des cadeaux sur mesure

Le processus de l’impression 3d opère une petite révolution dans le monde de la consommation. Ses possibilités quasi infinies nous permettent de rêver à des applications toujours plus novatrices dans des domaines collectifs mais également dans notre vie quotidienne. Avec une imprimante 3D à la maison, il sera possible de produire des cadeaux sur mesure pour nos enfants. On pourra par exemple concevoir des distributeurs de bonbons en forme de leurs héros préférés, créer une catapulte en kit ou même fabriquer une guitare de A à Z !

Décorer son salon avec ses propres créations

Si la fabrication additive est si prometteuse, c’est d’abord grâce à ses capacités de personnalisation. Avec le prototypage rapide, tous les objets de notre vie pourront désormais être fabriqués sur mesure. Et quel domaine demande plus d’individualisation que la décoration de nos foyers ? Grâce à des acteurs spécialisés qui proposent de fabriquer des pièces à partir de simples fichiers CAO comme 3Dhubs, vous n’aurez même plus besoin d’avoir une imprimante 3D à la maison ! Il vous suffira d’imaginer les pièces de vos rêves, de définir les formes, les matières et les couleurs et de leur envoyer votre projet !

Une imprimante 3D à la maison pour réparer son matériel

Toujours grâce à sa capacité à produire n’importe quel objet à partir d’un fichier CAO, l’impression 3D offre de nouvelles possibilités en matière de réparation. Si vous aussi, vous en avez marre de l’obsolescence programmée et que vous souhaitez vous libérer de la tyrannie des marques, investir dans une imprimante 3D à la maison pourrait être une bonne idée. Nombreuses seront les applications du quotidien qui vous permettront de fabriquer n’importe quelle pièce manquante et ainsi d’augmenter la durée de vie de vos objets.

Personnaliser ses ustensiles de cuisine

La cuisine est un sérail qui ne permet aucune distraction. Les grands chefs étoilés comme les cuisiniers du quotidien savent très bien qu’un petit changement dans une recette peut avoir de grandes conséquences. C’est pourquoi ils aiment souvent à avoir leur propre matériel pour ancrer leurs habitudes. Avec une imprimante 3D à la maison, non seulement vous pourrez fabriquer des objets sur mesure grâce aux nombreux tutoriels disponibles sur Internet mais en plus vous pourrez leur donner la forme qui vous plaît !

Réaliser des plats étonnants

Enfin, même si ce n’est pas pour demain qu’une imprimante 3D à la maison sera capable de cette prouesse, on tenait à vous parler des possibilités qu’offrent ces nouveaux outils en matière d’alimentation. La NASA a par exemple investi 125 000$ dans la fabrication d’une imprimante 3D capable d’imprimer de la nourriture. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’à terme, celle-ci sera capable de modifier la texture de la nourriture pour la rendre plus digeste et plus facile à stocker ! En attendant, il est déjà possible d’utiliser la fabrication additive pour réaliser des pièces extraordinaires en sucre ou en chocolat et même d’imprimer directement ses propres pizzas. Avis aux gourmands !