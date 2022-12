Des tendances assez claires se dessinent dans le domaine des hautes technologies, qui non seulement ne disparaîtront pas dans les années à venir, mais changeront aussi considérablement le monde. Alors, quels sont les vecteurs les plus probables de développement du secteur technologique mondial en 2023 ? Quelles nouvelles technologies nous attendent ?

Doubles numériques

Depuis plusieurs années, les doubles numériques se positionnent comme l’une des grandes tendances technologiques d’aujourd’hui, surtout si l’on parle du secteur industriel. Il ne s’agit pas seulement de copies numériques d’objets, d’espaces, de systèmes physiques ou de processus qui peuvent être utilisés pour produire des produits plus précis, réduire les coûts ou prévoir les erreurs potentielles. Ils ouvrent également un monde de possibilités pour tester et modéliser si le comportement d’une installation industrielle, par exemple, est adéquat.

Cette nouvelle technologie nous permet de modifier les composants dont nous avons besoin dans le monde numérique jusqu’à ce qu’ils soient optimisés et atteignent leur meilleure version dans le monde réel. Cela changera complètement la façon dont les processus commerciaux sont améliorés, augmentera l’efficacité et réduira de manière exponentielle les coûts dans les secteurs de la construction, de l’aérospatiale, de la santé, de l’éducation et autres.

Chaîne de blocs

Jusqu’à présent, les processus de paiement en ligne à deux parties étaient effectués par un intermédiaire qui vérifiait les données via un système centralisé, ce qui pouvait entraîner de nombreux problèmes. Cependant, avec l’avènement de la technologie blockchain et de son modèle décentralisé, le contrôle ultime de l’organisation est supprimé et les données sont stockées sous une forme cryptée et beaucoup plus sécurisée.

La décentralisation crée de nouvelles façons de conclure des affaires, de communiquer et de faire des affaires, et elle facilite également l’automatisation, entraînant une augmentation significative de la propriété numérique.

Gartner prédit que d’ici 2025, la valeur ajoutée commerciale de cette technologie passera à plus de 176 milliards USD, c’est pourquoi elle est passée d’une technologie exclusivement destinée au secteur financier ou plus liée aux crypto-monnaies à une technologie qui commence à être adoptée dans de nombreux secteurs.

Intelligence artificielle et sécurité

L’une des grandes tendances de 2023 sera la protection des données échangées par les réseaux électriques « intelligents ». L’amélioration des capacités de sécurité de ces appareils deviendra une priorité pour les entreprises, et l’intelligence artificielle jouera un rôle central dans la résolution de ce défi.

Le développement de la 5G signifie une communication plus rapide et la possibilité de connecter plus d’appareils. L’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique permettent une approche plus proactive des décisions de sécurité et permettent une automatisation rapide des processus décisionnels et la création de modèles basés sur des données incomplètes ou altérées.