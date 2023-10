Le day trading est une stratégie commerciale bien connue qui était autrefois réservée aux spéculateurs professionnels et aux grandes institutions financières. Toutefois, avec l’essor et l’acceptation croissante des crypto-monnaies, le day trading est devenu une pratique assez courante parmi les traders conventionnels.

Cependant, tous les day traders ne se ressemblent pas. En fait, il existe toute une série de stratégies de day trading à essayer, chacune avec ses avantages et ses risques. Qu’il s’agisse de tirer parti de l’évolution rapide des cours, d’utiliser des algorithmes avancés ou de prédire l’activité du marché, il existe de nombreuses façons de tirer le meilleur parti de la spéculation sur séance. Rejoignez-nous pour explorer une variété de stratégies de day trading efficaces que vous pouvez expérimenter dès aujourd’hui !

Qu’est-ce que le day trading en crypto-monnaies ?

Le day trading est une stratégie qui consiste à capitaliser sur l’activité intrajournalière des prix du marché. Le marché des crypto-monnaies fluctue rapidement tout au long de la journée, les prix des tokens fluctuant rapidement, et souvent de manière imprévisible, à la hausse comme à la baisse. Les day traders cherchent à tirer profit de cette volatilité à court terme en achetant et en vendant des crypto-actifs en l’espace d’une journée, de quelques heures, voire de quelques secondes.

Aussi lucrative qu’elle puisse être, la stratégie de day trading ne convient pas à tous les traders. Nombreux sont ceux qui la considèrent comme très risquée et extrêmement chronophage. C’est pourquoi vous devez être pleinement conscient des risques liés à cette stratégie de trading avant de vous y engager.

Pour réussir dans le day trade, vous devez être à l’écoute des événements susceptibles de provoquer des mouvements de marché à court terme. Il est donc essentiel de mener des recherches approfondies, de se tenir au courant des actualités pertinentes et de prêter attention aux mouvements du marché. Si vous pensez être à la hauteur, vous pouvez commencer à étudier les différentes stratégies de day trading que vous pouvez mettre en œuvre pour réaliser des bénéfices considérables.

Quelles sont les meilleures stratégies de day trading en crypto-monnaies ?

Il est maintenant temps pour nous de passer en revue les meilleures stratégies de day trading de crypto-monnaies :

Arbitrage

Cette stratégie commerciale tire parti des inefficacités du marché. Grâce à la stratégie d’arbitrage, les traders achètent et vendent simultanément le même actif sur différents marchés. Les bourses cotent souvent les prix des actifs à des prix variables, en raison des différences de frais de négociation, de volumes de négociation et de liquidité. Les traders peuvent tirer parti de cette variation en achetant un actif spécifique sur une bourse et en le vendant sur une autre.

Par exemple, imaginons que le prix d’un token soit de 25 £ sur la bourse A, mais de 25,05 £ sur la bourse B. Vous pouvez l’acheter sur la bourse A et le revendre immédiatement sur la bourse B, en réalisant un bénéfice de 5 pence pour chaque pièce achetée. Les opérations d’arbitrage ne sont pas seulement lucratives, elles sont également bénéfiques pour le marché des cryptomonnaies dans son ensemble, car elles permettent de résoudre les problèmes d’inefficacité et de s’assurer que les prix ne s’écartent pas trop de leur juste valeur.

Scalping

Cette stratégie populaire de trading de crypto-monnaies se concentre sur la réalisation de gains faibles et réguliers au cours d’une journée. Comme pour les autres stratégies de day trading, le scalping ne nécessite pas de garder des positions pendant la nuit. Au lieu de cela, les traders scalp entrent et sortent des transactions en l’espace de quelques minutes ou secondes, dans l’espoir d’accumuler plusieurs petits gains. Ces gains peuvent sembler insignifiants, mais lorsque ceux-ci sont nombreux sur une courte période, ils peuvent rapidement représenter un profit notable.

Pour tirer le meilleur parti du scalping, les investisseurs utilisent souvent des disciplines et des compétences analytiques telles que l’analyse technique pour identifier les opportunités de trading rentables. Dans l’ensemble, il s’agit d’une stratégie de day trading à faible risque puisque les traders ne gèrent qu’un petit montant d’actifs à la fois. Cependant, il faut une bonne dose de patience et les traders doivent être conscients qu’ils risquent aussi de payer un grand volume de frais de transaction lorsqu’ils participent à des opérations de scalping.

Trading de momentum

Le trading de momentum consiste à acheter des crypto-actifs lorsqu’ils sont en hausse et à les vendre lorsqu’ils semblent avoir atteint leur maximum. Il s’agit d’une autre stratégie de day trading qui tire parti de la volatilité du marché tout en intégrant ce que l’on appelle le regroupement d’investisseurs. Les traders de momentum cherchent à « mener le peloton » et à être les premiers à vendre leurs actifs et à partir avec un bénéfice.

Cette stratégie requiert des compétences, de la discipline et de la patience. Les traders doivent être attentifs à l’évolution du marché afin d’identifier les tendances et de prédire ses mouvements futurs. Le trading de momentum peut générer des gains importants sur une courte période, mais il comporte des risques. Cette stratégie demande beaucoup de temps et la forte rotation des actifs peut entraîner des frais importants pour les traders.

Trading à haute fréquence (HFT)

Le HFT est une stratégie de trading algorithmique rapide qui a gagné du terrain sur le marché des crypto-monnaies. Cette forme de day trading repose sur l’achat et la vente d’actifs en quelques nanosecondes. Pour ce faire, les traders doivent souvent mettre en place des algorithmes et des programmes d’intelligence artificielle afin de surveiller automatiquement le marché et d’exécuter en quelques fractions de seconde un grand nombre d’opérations urgentes. C’est pourquoi beaucoup considèrent le HFT comme une stratégie de day trading « sans intervention ».

Le trading à haute fréquence a également suscité une certaine controverse sur les marchés. En raison de l’implication des algorithmes, qui prennent des décisions de trading en une fraction de seconde, le HTF peut augmenter considérablement la volatilité du marché. En outre, bien que le HTF puisse être une stratégie très rentable, en raison de sa complexité, seules les institutions financières s’y engagent généralement.

Trading inversé

Grâce au trading inversé, les investisseurs surveillent attentivement le marché des crypto-monnaies afin de trouver des signes indiquant que le prix d’un actif va changer de direction. Cette stratégie permet aux traders de saisir une tendance dès son début, en réalisant le plus grand profit possible. Par exemple, si un actif particulier est en hausse depuis des semaines ou des mois et qu’un trader identifie un signal indiquant qu’une vente est à l’horizon, il peut agir rapidement pour tirer profit du renversement de cette tendance haussière.

Les traders peuvent utiliser efficacement cette stratégie en se familiarisant avec les différents patterns d’inversion. Être capable d’identifier ces différents patterns peut vous aider à capitaliser pleinement sur les fluctuations de prix au sein du marché. Bien entendu, le trading inversé nécessite beaucoup de pratique et peut être très risqué, en particulier pour les traders inexpérimentés. En outre, même s’il peut être utile de repérer des tendances lors des transactions, les traders ne sont pas assurés de réaliser des bénéfices en raison de l’imprévisibilité des crypto-actifs.

Comment faire du day trading de crypto-monnaies

L’une de ces stratégies a-t-elle retenu votre attention ? Dans ce cas, le moment est venu de vous lancer dans l’aventure du day trading ! Nous avons créé un guide simple, étape par étape, pour le day trading, de sorte que même si vous êtes un débutant absolu, vous n’aurez aucun mal à vous lancer. Voyons donc comment vous pouvez commencer à pratiquer le day trading dès aujourd’hui :

1. Vous inscrire sur une plateforme « Exchange » ou auprès d’un courtier (Brokerage)

La première étape consiste à choisir une plateforme pour effectuer vos transactions. C’est là que vous pourrez acheter et vendre divers actifs, et vous devez donc étudier attentivement vos options. En ce qui concerne le trading de crypto-monnaies, trois choix principaux s’offrent à vous :

Exchange de crypto-monnaies centralisé

Un exchange centralisé de crypto-monnaies est une place de marché numérique qui facilite les échanges de crypto-monnaies. Si vous avez déjà effectué des transactions par l’intermédiaire d’une bourse, vous serez déjà familiarisé avec ces plateformes d’échange de crypto-monnaies. Si ce n’est pas le cas, ne vous inquiétez pas, car il est assez simple de s’y familiariser. Après avoir créé un compte et avoir déposé de l’argent, vous pourrez passer un ordre d’achat ou de vente de centaines de crypto-monnaies différentes.

Les bourses centralisées disposent généralement d’interfaces intuitives et d’une série de fonctions de trading qui permettent de simplifier l’expérience. Elles conviennent mieux aux traders occasionnels, car elles ne sont pas trop compliquées et offrent un large choix d’actifs.

Cependant, les frais de négociation sur les bourses de crypto-monnaies peuvent parfois s’accumuler, en particulier lorsqu’il s’agit de day trading, où vous effectuez des transactions régulières sur une période de temps réduite.

Notre recommandation : Gemini

Exchange de crypto-monnaies décentralisé

Les plateformes d’exchanges décentralisées (également appelées DEX) utilisent des smart contracts pour permettre aux utilisateurs d’effectuer des trades en peer-to-peer (P2P). Contrairement aux exchanges centralisés, les DEX éliminent le besoin d’un intermédiaire et permettent aux traders d’effectuer des transactions directement entre eux à partir de leurs wallets de crypto-monnaies.

Ces plateformes peuvent constituer une alternative peu coûteuse aux plateformes centralisées, ce qui est idéal pour les traders journaliers. Les DEX sont aussi largement considérés comme l’option la plus confidentielle pour les traders, car ils ne demandent généralement pas à leurs utilisateurs de procéder à des vérifications d’identité. Cependant, elles peuvent être considérées comme trop compliquées pour les traders débutants, dans la mesure où elles n’offrent pas une expérience utilisateur aussi simple que les plateformes d’échange centralisées.

Notre recommandation : OKX

Courtage en cryptomonnaies

Les courtiers en crypto-monnaies offrent un niveau d’assistance plus élevé aux traders comparé aux exchanges. Les courtiers, que ce soit des entreprises ou des particuliers, accompagnent les traders grâce à des conseils sur mesure et des outils de trading personnalisés. Cela signifie que vous recevrez des conseils à mesure que vous participerez à des stratégies de trading de crypto-monnaies. Par exemple, certains courtiers proposent des comptes de démonstration, qui permettent aux utilisateurs de s’exercer au trading dans un environnement sans risque.

Cela signifie que les courtiers sont les meilleures options pour les traders débutants. Si vous vous sentez dépassé par la perspective de trader seul et que vous ne savez même pas par où commencer, un courtier sera sans aucun doute votre meilleure option. Et même si vous avez une grande expérience du trading, vous pouvez toujours profiter des outils précieux que peut vous fournir un courtier.

Pour vous mettre en relation avec le meilleur courtier pour vos besoins, nous vous recommandons de rejoindre une plateforme de crypto-monnaies pilotée par IA. De cette façon, vous vous épargnerez une recherche fastidieuse et serez instantanément mis en relation avec un courtier approprié.

Notre recommandation: Immediate Connect

2. Choisir un token approprié

Lorsqu’il s’agit de stratégies de day trading, il est essentiel de choisir les bonnes crypto-monnaies. Toutes ne conviennent pas au day trading, et certaines peuvent même vous priver de gains significatifs.

Pour commencer, les meilleurs actifs pour le day trading ont une liquidité élevée. Ceci garantit un nombre suffisant d’acheteurs et de vendeurs sur le marché pour permettre l’exécution rapide des transactions. Dans le cas contraire, vous perdrez beaucoup trop de temps précieux à attendre un prix juste pour acheter et vendre. Ensuite, les monnaies optimales pour le day trading ont une volatilité élevée. Il vous sera ainsi beaucoup plus facile d’entrer et de sortir de vos trades et de capitaliser sur les fluctuations de prix.

Vous devez également vous demander si les monnaies que vous avez choisies sont prises en charge par la plateforme d’échange ou de courtage à laquelle vous avez adhéré. En général, les pièces qui sont largement disponibles ont un volume d’échange plus élevé, ce qui peut être bénéfique pour les day traders. Enfin, les pièces qui ont une capitalisation boursière plus importante sont souvent la meilleure option pour les day traders, car elles sont généralement mieux établies et moins susceptibles de s’effondrer.

Les meilleures crypto-monnaies pour le day trading

Si vous ne savez toujours pas dans quelles crypto-monnaies investir dans le cadre d’une stratégie de day trading, consultez les exemples ci-dessous :

Bitcoin (BTC)

Ethereum (ETH)

Tron (TRX)

Binance Coin (BNB)

Solana (SOL)

Dogecoin (DOGE)

XRP

Cardano (ADA)

3. Décider d’une stratégie

Vous pouvez maintenant choisir une stratégie de trading sur les crypto-monnaies. Comme vous pouvez le voir dans la liste ci-dessus, vous avez l’embarras du choix. La bonne nouvelle, par ailleurs, est que vous n’êtes pas obligé de vous limiter à une seule stratégie de trading. Vous pouvez en effet essayer plusieurs d’entre elles sur une période donnée afin de déterminer celle qui vous convient le mieux. Après tout, ce qui peut sembler être la meilleure stratégie de day trading pour un investisseur peut être la pire pour un autre.

Ne vous cantonnez donc pas d’emblée à une seule stratégie. Vous pouvez même en choisir deux et les alterner sur une période de quelques mois si nécessaire. Très vite, vous trouverez la stratégie qui correspond le mieux à vos besoins particuliers en matière de trading.

L’étape finale : le trading!

Vous êtes maintenant prêt à commencer à trader des crypto-monnaies à l’aide de l’une des stratégies que nous avons évoquées dans cet article. Dans l’ensemble, la meilleure stratégie de day trading dépend de facteurs tels que vos objectifs, votre budget et votre niveau d’expérience.

Comme nous l’avons dit, vous n’êtes pas limité à une seule stratégie, et ce n’est pas parce qu’un autre trader a réussi avec une certaine stratégie que vous y parviendrez également. Mais cela ne signifie pas que vous devez abandonner, car le succès peut toujours être à votre portée. Restez concentré sur vos objectifs, tenez-vous au courant de l’actualité boursière et ne perdez pas espoir !