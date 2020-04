Pour tout point de vente ou de distribution de produit qui désire s’afficher sur l’échiquier des entreprises prospères, il est important de mieux vendre afin d’accroître le chiffre d’affaires tout en optimisant les coûts. Cependant, avec la concurrence de plus en plus rude, il est clair qu’on ne peut améliorer la rentabilité d’un point de vente sans adopter une bonne stratégie marketing. Si vous disposez d’un point de vente ou de distribution de produit, plus de souci à vous faire quant à sa rentabilité ! Découvrez à travers cet article quelques astuces pour améliorer la rentabilité de votre entreprise.

Vendre mieux ou plus

Comme mentionné ci-haut, optimiser la rentabilité de son point de vente part avant tout d’une bonne stratégie marketing. En effet, il est important de trouver des techniques pour fidéliser le maximum de clients dans votre point de vente. Pour y arriver, vous devez travailler la réputation de votre enseigne en misant sur la qualité des produits ainsi que la disponibilité permanente des produits les plus recherchés. De plus, il est impératif de gérer votre stock de plus près tout en mettant en place un bon rapport qualité/prix afin d’optimiser le taux de transformation de votre point de vente. Par ailleurs, vos rayons doivent être bien agencés suivant une logique que se doit de respecter votre personnel.

Au vu de tous ces facteurs sur lesquels il importe de jouer, il n’est pas toujours facile de tout gérer en même temps. L’usage d’un outil de pilotage se révèle donc plus qu’indispensable. En effet, cette solution innovante que vous trouverez sur https://www.timeskipper.fr s’adapte facilement à différents points de vente. Qu’il s’agisse d’une distribution alimentaire, du textile, de la pharmacie ou même du bricolage, cet outil de gestion permet l’évaluation et la répartition de la charge de travail, l’organisation et la gestion des tâches, mais également la prévision et l’anticipation des flux. Ce faisant, vous parvenez à optimiser le temps de travail, chose indispensable pour une meilleure rentabilité de votre entreprise.

S’assurer de la disponibilité des produits

Améliorer la rentabilité de son point de vente passe également par la disponibilité des produits les plus souvent recherchés. En effet, en augmentant la disponibilité d’un produit de 1 pour cent, vous optimisez ainsi sa vente de plus de 0,5 pour cent. Il est donc essentiel de suivre l’évolution des stocks en permanence en effectuant le ratio entre le nombre de références en stock et celles enregistrées dans le magasin. Cependant, assurez-vous de toujours maintenir vos marges bénéficiaires pendant vos offres promotionnelles. Ceci vous permettra de vendre les articles les plus difficiles à écouler et par conséquent d’améliorer la rotation des produits dans votre point de vente.

Réduire les charges

En dépit de ces différents points déjà mentionnés, il est impératif de réduire les charges afin de favoriser la rentabilité de son point de vente. En effet, que vous soyez un livreur en gros ou en détail, vous ne pourrez accroître votre rentabilité que par une bonne gestion financière. Pour ce faire, plusieurs solutions sont exploitables. À ce titre, vous pouvez prévoir un stock peu important pour vous permettre de minimiser les dépenses courantes. De plus, vous pouvez négocier avec vos fournisseurs un rallongement de vos délais de paiement. Ceci vous permettra en outre de disposer d’un laps de temps pour vous permettre de générer des bénéfices et d’améliorer ainsi votre trésorerie, ce qui est très indispensable pour votre rentabilité. Par ailleurs, n’hésitez pas à rendre polyvalent votre personnel afin de réduire les fuites de recette.