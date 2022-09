Les bookmakers sont nombreux sur le marché français, et chacun d’entre eux doit rivaliser pour attirer les plus gros parieurs. Opérations marketing tapageuses, offres de bienvenue alléchantes ou encore déploiement de nouvelles technologies sont au programme pour recruter et fidéliser de nouveaux joueurs. Passons en revue les avancées technologiques en faveur des paris en ligne.

Accéder aux services d’un bookmaker à partir de n’importe quel appareil

En 2022, le responsive design fait partie du cahier des charges de tout bon site Internet, et les bookmakers en ligne ne dérogent pas à la règle. Pour pouvoir parier de n’importe où, que ce soit depuis votre canapé ou à partir du stade qui accueille la rencontre que vous suivez, les services proposés doivent être à la hauteur quel que soit l’appareil utilisé.

Les sites de paris sportifs font face à un challenge considérable : proposer une interface conviviale qui puisse afficher des centaines de paris sur une même page, et réagencer leur arborescence pour pouvoir accéder à tous les menus en peu de temps, que vous utilisiez un smartphone ou une tablette.

Si tous les bookmakers en ligne sont accessibles depuis un navigateur Internet, certains d’entre eux comme Betway font le choix de proposer leurs paris sportif sur une application dédiée. Grâce à cela, vous pouvez être prévenus des meilleures cotes et des paris brûlants grâce aux notifications push, généralement inaccessibles sur la version bureau des bookmakers.

Suivre l’évolution des matchs en direct

Tous les bookmakers en ligne de premier ordre permettent à leurs parieurs de suivre l’évolution en direct des résultats d’une rencontre sportive. Ainsi, les cotes des paris live sont modifiées en temps réel, que ce soit suite à un jeu gagné au tennis ou à un but marqué au football par exemple. Cela vous donne toutes les cartes en main pour placer un pari live sur un match que vous suivez déjà depuis de longues minutes.

Mais certains opérateurs de paris en ligne vont encore plus loin, en proposant de visionner sur leur plateforme une retransmission en direct de certaines rencontres. Le streaming live est sans nul doute l’une des avancées majeures en faveur des bookmakers en ligne : c’est pourquoi de plus en plus de sites sont en train de nouer des partenariats avec des diffuseurs pour proposer la retransmission d’un maximum de matchs possible.

Pouvoir utiliser plus de moyens de paiement

Les méthodes de paiement sont la clef de voûte d’un bookmaker, car si les parieurs ne trouvent pas leur moyen de paiement préféré, ils se tourneront vers les services d’un concurrent. Désormais, de plus en plus de sites de paris sportifs acceptent les portefeuilles électroniques tels que Neteller et Skrill, ainsi que les cartes prépayées PaySafeCard.

D’autres innovations à venir en France

Maintenant, vous savez quoi prendre en compte avant de choisir un bookmaker en ligne. Il existe d’autres fonctionnalités disponibles chez les bookmakers étrangers, et voir ces options débarquer en France n’est certainement que l’affaire d’un an ou deux.

Si le marché français reste encore frileux quant à la question des crypto-monnaies dans les paris sportifs, leur généralisation permettra sans doute d’attirer de nouveaux joueurs. Et certains sites étrangers testent également la réalité virtuelle pour permettre aux joueurs d’avoir une expérience utilisateur de qualité optimale.