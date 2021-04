De plus en plus de personnes sont inscrites sur les sites de rencontre afin de trouver l’amour. Toutefois, nombreuses sont confrontées à de faux profils. Pour remédier à cela, les sites de rencontre ont mis en place des outils de haute technologie pour éviter les arnaques. Afin de protéger les utilisateurs, le site de cougar et de nombreuses autres plateformes de rencontres utilisent une représentation payante exclusive pour éliminer les fraudeurs et cela fonctionne vraiment.

1. Comment reconnaître un faux profil sur un site de rencontre ?

En effet, des personnes malintentionnées sont parfois inscrites sur les sites de rencontre. Ils créent de faux profils et discutent avec leurs victimes et se font passer pour des personnes vraiment sérieuses et désirant rencontrer le grand amour.

Plus le temps passe, plus les victimes tombent sous le charme. À ce moment, les spammers inventent tout un stratagème pour essayer de leur soutirer une somme d’argent. Ils évoquent souvent une maladie ou un accident pour extorquer une somme importante. Malheureusement, une fois la somme envoyée, ils disparaissent sans laisser de traces. Pour les reconnaître et ne pas tomber dans le piège, vérifier certaines informations comme :

Les photos de profils ou les photos publiées sur le compte,

La cohérence entre l’âge indiqué et les photos qui apparaissent,

Les conversations remplies de fautes d’orthographe,

Une fois qu’ils ont gagné votre confiance, le faux profil vous demande de l’argent ou vous incite aussi à vous inscrire sur un autre site.

Toutefois, le moyen le plus sûr pour éviter les spammeurs, c’est de demander à les rencontrer de visu.

2. Conseils pour protéger vos données personnelles sur un site de rencontre

Si vous êtes un adepte des sites de rencontre, il est vraiment important pour vous de protéger vos informations personnelles. Les sites de rencontres ou les réseaux sociaux possèdent souvent dans les paramètres de sécurité des options pour garder vos informations personnelles en privé. Surtout, prenez soin de ne divulguer aucune information concernant vos identités bancaires à des inconnus.

L’utilisation des VPN (Virtual Private Network) payants est un excellent moyen pour protéger vos informations personnelles sur un site de rencontre. Cela va vous permettre de sécuriser votre connexion internet et de diminuer les risques de piratage informatique de vos données.



3. Faire usage de la technologie moderne pour vous protéger

La question qui se pose souvent est que la technologie moderne, est-elle fiable pour vous protéger des attaques de cybercriminalité ? La réponse est sans aucun doute « oui ». L’évolution de la technologie fait en sorte de maximiser la protection des internautes.

En ce qui concerne les sites de rencontre, le système de reconnaissance facial est une bonne option pour vous protéger des faux profils qui peuvent vous nuire. Ainsi, vous serez sûr que votre interlocuteur est une vraie personne et non un robot ni un spam.

4. Vérification du visage 3D et technologie Al

À l’heure actuelle, il est beaucoup plus sécurisé de discuter sur le web. De plus, la technologie a énormément évolué et grâce aux sites de rencontres sécurisés, les personnes recherchant une relation sont de plus en plus confiantes pour s’inscrire. La reconnaissance de visage 3D permet d’éviter les faux profils. En effet, elle consiste à capter les traits du visage d’une personne et de définir son authenticité. C’est une sorte de vérification d’identité pour savoir si le membre inscrit est réellement une personne ou un robot. Ainsi, il sera plus facile pour les sites de rencontre de détecter les spammeurs. Cette avancée technologique révolutionne vraiment la sécurité sur le web. Cela vous garantira de trouver le véritable amour ou une aventure sans problème.