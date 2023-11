Que ce soit sur internet ou dans votre entourage, vous avez sûrement entendu parler une fois de l’internet des objets (IoT). Cette technologie qui permet de suivre les objets à distance est indispensable dans les entreprises. Il existe de nombreuses solutions de connectivité IoT. Parmi les différentes solutions disponibles, la connectivité NB-IoT fait partie des plus intéressantes. Découvrez ici l’essentiel à savoir sur cette technologie.

Qu’est-ce que le NB-IoT et comment fonctionne-t-il ?

L’internet des objets désigne le processus qui permet de connecter et de relier des objets physiques à internet. Les objets connectés peuvent être des appareils, des machines, des lieux, des environnements physiques ou des bâtiments. Grâce à l’IoT, on peut créer, modifier et partager d’innombrables informations sur les éléments connectés. Cet outil est très prisé dans le monde des affaires et représente un véritable levier de croissance pour les entreprises.

Le fonctionnement de l’internet des objets est basé sur un réseau. Il s’agit d’un système de communication qui assure le transfert des informations en temps réel entre les différents objets connectés et avec les plateformes de stockage et d’analyse. Le but du réseau IoT est de doter les objets d’une connectivité à internet ou à un réseau GSM. Pour connecter vos différents objets, vous avez le choix entre de nombreuses solutions de connectivité.

Les différentes solutions disponibles sur le marché ne se valent pas et n’ont pas les mêmes caractéristiques. Pour votre projet d’internet des objets, la connectivité NB-IoT pourrait vous intéresser. Le NB-IoT est l’abréviation de Narrow Band-IoT. C’est un protocole de communication sans fil standardisé par l’organisme 3GPP (3rd Generation Partnership Project). Il est basé sur LPWAN et fonctionne via les réseaux cellulaires GSM et LTE existants.

Cette technologie utilise des porteuses radio de bande passante très étroite (200 kHz) et des modulations OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) et SC-FDMA (Single-Carrier Frequency Division Multiple Access) pour les communications. Elle peut être déployée de 3 manières différentes : In-band, Guard-Band ou stand alone.

Dans le déploiement In-band, les communications sont transmises dans la même bande de fréquence que les communications LTE. Le déploiement Guard-Band n’utilise pas la bande de fréquences traditionnelle LTE. Il utilise d’autres ressources spectrales non exploitées. En ce qui concerne le NB-IoT stand alone, il transmet les signaux sur une bande de fréquences différente de celle du LTE.

Pour envoyer les différentes informations, cette technologie a besoin de capteurs spécifiques. Le rôle des capteurs est d’enregistrer les données sur les objets et de les transmettre. Ces équipements peuvent par exemple mesurer l’humidité, la température, la pression ou les impulsions. Ils peuvent aussi évaluer l’humidité et identifier les fuites.

Toutes ces données mesurées avec un capteur NB-IoT sont directement transmises à un système informatique.

Quels sont les avantages de la connectivité NB-IoT ?

Le NB-IoT présente de nombreux avantages. L’un des principaux avantages de cette technologie est son faible coût. Les modules cellulaires qui supportent uniquement ce protocole de communication coûtent généralement moins de 5 euros par unité. De plus, les capteurs IoT connectés n’ont pas besoin d’être régulièrement rechargés ou remplacés. Cela permet de réduire considérablement les coûts opérationnels.

Un autre avantage de la connectivité NB-IoT est sa grande portée de couverture. Comme tous les autres réseaux LPWAN, ce protocole de communication offre une couverture étendue grâce aux infrastructures des réseaux comme les stations relais et les réseaux de transmission capillaires disséminés sur le territoire. Il peut atteindre des dispositifs dans des zones reculées ou difficiles d’accès. Cela constitue un avantage majeur pour la localisation ou le suivi à distance des objets connectés.

En plus d’offrir une large couverture, ce protocole permet la communication entre un grand nombre d’objets connectés. Selon le 3GPP, cette technologie peut gérer jusqu’à 1 million d’objets connectés au kilomètre carré.

Par ailleurs, l’utilisation du spectre étroit (Narrow Band) permet une grande résilience contre les interférences, ce qui rend la transmission des messages plus fiable et davantage sécurisée. Enfin, si vous choisissez le NB-IoT pour votre entreprise, vous n’aurez pas besoin d’utiliser votre réseau informatique sur vos objets connectés. Cela vous permettra d’éviter les risques de sécurité liés à l’ouverture de votre réseau interne à des dispositifs externes.

Les applications courantes de la connectivité NB-IoT

Cette connectivité peut être utilisée dans de nombreux domaines pour diverses applications. Par exemple, ce protocole de communication est très utilisé pour la surveillance de la chaîne du froid. Dans l’industrie pharmaceutique, on peut l’utiliser pour surveiller la température de la salle de stockage, de la chambre froide ou du réfrigérateur des médicaments. En cas de variation de température dans l’une de ces pièces, une alerte est envoyée automatiquement aux responsables pour régler le problème.

Son utilisation dans la chaîne du froid est également très fréquente dans l’agroalimentaire et la logistique. Cette technologie est notamment utilisée pour surveiller la température et l’humidité des magasins de stockage afin de limiter les risques de dégradation des produits stockés. Cette surveillance est aussi très importante lors du transport des produits.

Une autre application courante du NB-IoT est le suivi des machines industrielles. Grâce aux capteurs, vous pouvez suivre les performances de vos machines et mieux les gérer. Ces équipements peuvent vous alerter sur les cas de dysfonctionnement et vous aider à prévenir les grosses pannes.

Pour rendre les systèmes de surveillance (comme les alarmes incendie) plus performants, on peut aussi les équiper de capteurs NB-IoT. Dans le secteur du bâtiment, ces équipements sont utilisés pour surveiller les consommations énergétiques. Ils permettent d’optimiser les systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation, etc.

Comment déployer un système NB-IoT dans son entreprise ?

Le déploiement de ce système dans une entreprise est un projet important. Avant de déployer cette technologie, vous devez bien vous préparer. Commencez par définir vos objectifs afin d’avoir une vision claire et précise de votre projet. Après avoir défini vos objectifs, identifiez les différents objets à surveiller en établissant les cas d’usages les plus pertinents. Pour réussir cette étape, n’hésitez pas à faire participer toutes vos équipes.

Après avoir identifié les objets à surveiller et les différents cas d’utilisation, vous pouvez maintenant passer à l’installation de la connectivité NB-IoT. Le déploiement de cette technologie consiste principalement à installer les capteurs sur les objets et à les relier à une plateforme cloud. Pour choisir vos capteurs, vous devez principalement tenir compte des valeurs que vous voulez mesurer. Pour un déploiement rapide et efficace, optez pour des équipements faciles à installer. N’oubliez pas également de vérifier l’état des différents capteurs avant de procéder à leur installation.