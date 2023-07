Un site mobile et une application sont deux moyens différents de fournir du contenu et des services aux utilisateurs d’appareils mobiles. On parle donc ici de smartphones et de tablettes. Si ces deux outils présentent évidemment de fortes similitudes, des différences importantes existent aussi. Elles concernent grossièrement le mode d’accessibilité et le mode de développement de l’outil mais touchent aussi ses fonctionnalités et ses modalités de mise à jour. Or, il se trouve que développer un site mobile et responsive serait préférable à l’autre option. Pour quelles raisons ?

Développer un site mobile et responsive pour bénéficier d’un outil plus accessible

L’accessibilité et la compatibilité multiplateforme sont des avantages majeurs du développement d’un site mobile et responsive par rapport à ce que proposerait une application mobile. En effet, un site mobile est accessible via un navigateur web sur différents appareils et systèmes d’exploitation. Cela signifie qu’il peut être consulté sur une grande variété de smartphones et tablettes. En développant un site mobile, vous atteignez un public plus large.

Car vous n’avez alors plus à vous soucier des différentes plateformes et des versions spécifiques des systèmes d’exploitation. Cela permet également de réduire les coûts et les efforts de développement, car vous n’avez pas besoin de créer et de maintenir des applications distinctes pour chaque plateforme. Si vous cherchez confirmation, n’hésitez pas à vous tourner vers une agence web telle que RedMoot. Des équipes spécialisées répondront à vos questions et vous aideront à élaborer votre projet de site mobile.

Une facilité de mises à jour accrue

Un second facteur permet de choisir entre un site mobile ou une application au moment le plus crucial, et concerne les modalités de mises à jour de l’outil. Les mises à jour d’un site mobile peuvent être effectuées côté serveur, ce qui signifie que les utilisateurs bénéficient automatiquement des dernières modifications et fonctionnalités lorsqu’ils visitent le site. En revanche, les mises à jour d’une application mobile doivent être téléchargées.

Comme elles sont installées par les utilisateurs eux-mêmes, cette opération nécessite donc une interaction proactive de leur part. Or, l’on sait que ces efforts ne sont pas toujours fournis dans la durée, ce qui signifie alors la désuétude de l’application. Avec un site mobile et responsive, vous pouvez mettre à jour le contenu, les fonctionnalités et les performances de manière transparente pour tous les utilisateurs, sans qu’ils aient à effectuer des actions supplémentaires.

Développer un site mobile et responsive pour bénéficier de coûts de développement avantageux

Enfin, développer un site mobile et responsive a tout de la bonne idée dans la mesure où il génère un dernier avantage de poids en comparaison de ce qu’exige le développement d’une application. Un site mobile est souvent moins coûteux que celui d’une application mobile, notamment parce qu’il peut être réalisé en utilisant des technologies web standard telles que HTML, CSS et JavaScript. Il ne restera alors plus qu’à suivre les conseils pour faire connaître son site.

Par rapport à une application, il n’y a pas besoin de développer des versions spécifiques pour chaque plateforme, ce qui permet d’économiser du temps et des ressources. De plus, la maintenance d’un site mobile et responsive est généralement plus simple, pour des raisons de modalités de mises à jour déjà évoquées, ce qui réduit les contraintes liées à la compatibilité et aux différentes versions des systèmes d’exploitation